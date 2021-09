Årets nordiske album er dansk!

Nordic Music Prize har vært delt ut på Bylarm siden 2010, for årets beste album fra de nordiske landene. Dette er første gangen prisen går til en dansk artist. I tillegg til ære og berømmelse får vinneren 10.000 euro, i en konkurranse som skal understreke det fulle albumets verdi som kunstform. En verdi som ikke lenger anerkjennes av Spellemannprisen i Norge.

Clarissa Connelly er født i Skottland, men har vokst opp i Danmark. Musikken på albumet «The Voyager» bærer preg av folketoner fra begge hennes opphavsland, med en moderne vri som har begynt å vekke oppsikt i vide kretser. Prisen blir tildelt av en internasjonal jury. Begrunnelsen er ført i pennen av Stuart Maconie fra BBC, som skriver at dette var et perfekt album for et innestengt år, med musikk «som lokker deg utendørs, med frisk og strålende atmosfære, full av undring og forbløffelse over naturen».

Clarissa Connelly står også på programmet til Bylarm, med konserter både fredag og lørdag.

De nominerte fra Norge var Musti («Qoyskayga»), Nekromantheon («The Visions of Trismegistos») og Girl In Red («If I Could Make It Go Quiet»). Ane Brun ble nominert fra Sverige med «After The Great Storm».

Tidligere vinnere er Robyn, Jenny Hval, Band of Gold, Susanne Sundfør, Jónsi, Goran Kafjes, First Aid Kit, The Knife, Mirel Wagner og Hildur Guðnadóttir.