To norske dramaserier tatt ut til Cannes

– Dette er stort! Og det er ekstra spesielt å komme til Cannes når dette er min debut som serieskaper og regissør, sier Liv Mari Ulla Mortensen.

Onsdag offentliggjorde den internasjonale tv-seriefestivalen Canneseries det fullstendige programmet for årets festival. Der ble det klart at Mortensens serie «Etter lørdag» er tatt ut for visning i kategorien kortformat-serier. Tidligere denne uka offentliggjorde Canneseries sitt konkurranseprogram, der den kommende NRK-serien «Jordbrukerne» er tatt ut (se under).

Fra NRK-serien Jordbrukerne - Adil: Ayaz Hussain, Khabib: Arben Bala, Kiki: Erika Strand Mamelund, Marwan: Nader Khademi og Knut Tariq: Jonas Strand Gravli (Dag Jensen/Rubicon/NRK)

Dette er første gang to norske serier er tatt ut til denne internasjonale dramamønstringen, som fant sted første gang i 2018. Tidligere har NRK-seriene «Lykkeland», «Magnus» og «Atlantic Crossing» deltatt i hovedkonkurransen på Canneseries.

Skildrer et overgrep

«Etter lørdag» skildrer en ung kvinnes reaksjoner på en overgrepssituasjon. Serien består av 12 episoder på mellom fire og 12 minutter. Den hadde premiere på TV2 Play i juni, og ble mye omtalt.

– Serien setter opp en overgrepssituasjon som ikke er svart-hvitt, der begge parter opplever et kontrolltap. Serien fikk fin mottakelse, og jeg er glad for at den engasjert mange. Jeg har hørt fra flere par som har sett serien sammen og brukt tid på å diskutere den. Det er sånt som gjør det verd å fortelle disse historiene, sier Mortensen.

Hun utvikler nå nye prosjekter, og holder åpent muligheten for å gå videre med en ny sesong av Etter lørdag.

– At serien er tatt ut til Canneseries, betyr at den nå har gode muligheter til å nå ut internasjonalt. Det kan også gi meg flere muligheter som serieskaper. Jeg er klar. Jeg har flere historier å fortelle, sier Mortensen.

Darin Hagi, som spiller hovedrollen i serien, er nominert til Seriekritikerprisen for beste skuespiller.





Hovedrolle-debutant Darin Hagi i TV2-serien «Etter lørdag», om ettervirkningene av seksuelle overgrep (Maipo/TV2)

«Bitende humor som bryter regler»

Mandag ble det kjent at «Jordbrukerne» er tatt ut til hovedkonkurransen i Canneseries. Hovedregissør og manusforfatter er Izer Aliu, som fikk Amanda for beste regi for sin debutfilm Fluefangeren» i 2016.

«Jordbrukerne» er et humordrama i åtte episoder der fire unge menn fra Oslo øst stikker fra byen, og ender opp med å drive halal-ysteri i Telemark. Nader Khademi, nylig Amanda-belønnet for «Ninjababy», spiller en av hovedrollene. «Bitende og kjapp humor som bryter regler og tar oss ut av komfortsonen» heter det i Canneseries’ presentasjon.

JORDBRUKERNE Fra NRK-serien Jordbrukerne - Marwan: Nader Khademi og Kiki: Erika Strand Mamelund (Fredrik Stabenfeldt/Rubicon/NRK)

– Det er kun ti serier i verden som er plukket ut til festivalen i Cannes. At Jordbrukerne er en av de ti gjør meg jublende glad. Det er en bekreftelse fra en krevende jury å bli nominert til pris, uttalte prosjektsjef Tone Rønning til NRK da uttaket ble gjort kjent.

«Jordbrukerne» er produsert for NRK av Rubicon TV ved Anne Bjørnstad, som tidligere har stått bak suksesser som Lilyhammer og Beforeigners. Serien har premiere på NRK TV 21. oktober.

Canneseries finner sted i Cannes fra 8. til 13. oktober.





