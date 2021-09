Oslobudsjettet 2022: Kutt for Oslo Nye

– Vi får seks millioner mindre i driftstilskudd neste år. Vi ser at det blir tøft. Men vi satser likevel på full aktivitet på våre fire scener, sier direktør Jan Beckmann ved Oslo Nye Teater.

Oslo Nye Teater er den største mottakeren på Oslo kommunes budsjettpost for tilskudd til kulturlivet.

For 2022 foreslår byrådet å redusere driftstilskuddet til Oslo Nye fra 85.5 millioner kroner til 79.5 millioner kroner.

Koronatilskudd

Oslo Nye ser kuttet i sammenheng med de ekstraordinære tilskuddene som er gitt gjennom koronapandemien.

– Dette kuttet er som forventet. Vi forstår at byrådet ser driftsmidlene for 2022 i sammenheng med den koronarelaterte støtten vi har fått i fjor og i år, sier Jan Beckmann.

Til sammen for 2022 foreslår byrådet å sette av 327 millioner i tilskudd til kultur, kunst og frivillighet. Drift av store institusjoner som Munch-museet og Deichman er ikke på denne posten.

Oslo Nye har fått nærmere 34 millioner i ekstraordinær støtte fra Oslo kommune gjennom koronapandemien, som har gjort at egenkapitalen til teatret har vokst. Dermed tas driftstilskuddet ned som en engangsjustering, er forklaringen fra byråd for kultur, idrett og frivillighet.

I budsjettnoten fra byrådet forklares kuttet med at avsetningen til Oslo Nye er justert i henhold til teaterets prognose for egenkapital etter pandemiperioden, og at justeringen kun gjelder for 2022.

«Oslo Nye har gjort en kjempejobb med å håndtere pandemien. De har ikke kunnet søke noe støtte fra staten, ettersom de er heleid av Oslo kommune. Vi har gitt dem nesten 34 millioner i koronastøtte. De har høyere egenkapital nå enn før koronapandemien. Vi tenker at de kan ta ned egenkapitalen med seks millioner» kommenterer byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV) til Dagsavisen per e-post. Han beskriver kuttet til Oslo Nye som omfordeling.

«Behovet for tilskudd i kulturlivet, er stort og vi omfordeler pengene til mindre aktører. Dette er en engangshendelse. Byrådet har sagt i byrådserklæringen at teatret skal ha trygge rammer. Det er viktig for meg å understreke at dette kun skjer denne ene gangen. Vi vil sikre gode rammer for Oslo Nye» understreker kulturbyråden.

– Fordi Oslo kommune har tatt vare på oss gjennom pandemien, går vi ut av dette året med egenkapitalen intakt. Vi har en god dialog med Oslo kommune som eier. Vi skal lage så mye teater vi klarer for pengene vi får fra Oslo kommune, sier Oslo Nye-direktør Jan Beckmann.

[ Kulturstreiken: - Det er som pandemien på ny ]

For Oslo Nye kom budsjettkuttet samme dag som kulturstreiken ble trappet opp til å omfatte også Oslo Nye Teater, som må avlyse bl.a. “Heksejakt” på hovedscenen.

– Dette ble mye på en dag. Men Oslo Nye har vært i unntakstilstand i halvannet år. Vi er blitt tykkhudet, kommenterer Beckmann.