Trapper opp kulturstreiken – Oslo Nye rammes

LO Stat varslet idag det tredje streikeuttaket i den pågående streiken i kultursektoren.

121 ansatte tas ut i streik fra onsdag 22. september. Dette streikeuttaket rammer også Oslo Nye Teater, Hålogaland Teater og Innlandet teater, som hittil ikke har vært rammet av streiken.

LO Stat streiker for å få innført en hybridpensjon, til erstatning for en midlertidig ordning med innskuddspensjon innført i 2016. Årets mellomoppgjør gikk til mekling 2. september, som endte med brudd og streik fra fredag 3. september.

Ved Det Norske Teatret, Den Norske Opera & Ballett og Rogaland Teater har streiken rammet forestillinger på hovedscenen helt siden streiken startet.

Sist uke ble streiken trappet opp til også å omfatte Nationaltheatret og Kilden i Kristiansand.

I Bergen har Den Nationale Scene avlyst alle forestillinger mens streiken pågår. Ved Bergen Filharmoniske Orkester er hele 114 tatt ut i streik, og alle konserter er avlyst. Flere teatre og kulturhus avlyser forestillinger dag for dag. Streiken rammer også prøver på kommende forestillinger, som kan få utsatte premierer, melder bl.a Kilden i Kristiansand, som måtte utsette ukens premiere på storsatsingen “Amadeus”.

[ Ap-kandidat til publikum: Hold dere unna teatrene under streiken ]

Sist uke gikk Trine Lise Sundnes (Ap) ut og oppfordret publikum til å holde seg unna teatrene mens konflikten pågår. Dette ønsker ikke streikeledelsen i LO Stat:

– I streikeuttakene har vi bevisst tatt ut medlemmer slik at kulturinstitusjonene skal ha mulighet til å gi et tilbud til publikum. Så lenge kulturinstitusjonene ikke driver med streikebryteri, ønsker vi publikum velkomne til å nyte kulturtilbud. Vi ønsker ingen boikott. Vi ønsker rettferdig pensjon, og det må vi beklageligvis streike for, kommenterer Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder, i en pressemelding.

Streik ved teatrene Oslo 20210909. LO-leder Peggy Hessen Følsvik møter streikevakter ved Nationalteateret, Det norske teateret og Den norske opera.Christin Thomassen ,Creo, tv., Kjersti Barsok, NTL, Hans Ole Rian, Creo, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fredrik Oftebro NTL. Foto: Terje Pedersen / NTB (Terje Pedersen/NTB)

De som er tatt ut i streik fra 22. september:

Den Nationale Scene (48)

Bergen Filharmoniske Orkester (114)

Den Norske Opera Ballett (113)

Det Norske Teatret (73)

Nationaltheatret (37)

Rogaland Teater (32)

Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (24)

Kilden Teater og Konserthus (32)

Trøndelag Teater (34)

Oslo Nye Teater (22)

Hålogoland Teater (19)

Teater Innlandet (9)