A-ha på OverOslo neste sommer: Hvor mange ekstrakonserter blir det?

Billettsalget til neste sommers konsert med A-ha på Grefsenkollen, 11. juni 2022, starter onsdag klokka 10. Festivaldagene til OverOslo pleier å bli fort utsolgt uansett, men med A-ha på plakaten er det grunn til å tro av selv rekordene for omsetningen av varmt hvetebrød står i fare.

Dette blir gruppas aller første festivalopptreden i Oslo. De spilte riktignok på Kalvøya i 1988, men dette var, er og blir utenfor bygrensa. Billettene til konserten med A-ha lørdag 11. juni kommer altså sannsynligvis til å være borte så fort det er teknisk mulig. A-ha skal avslutte kvelden som en del av et fullt festivalprogram, der de har skotske Simple Minds som oppvarmingsband. Dette i seg selv sier litt om posisjonen den norske gruppa har i dag, 40 år etter starten.

OverOslo er en av byens mindre festivalscener. Her er det bare plass til 6.000, hvis alle pandemiske begrensninger er borte før neste sommer. Dette er nesten som en intimscene å regne, i den store festivalsammenhengen.

Arrangørene på OverOslo vil ikke avsløre om det blir ekstrakonserter før den første kvelden eventuelt er utsolgt. Det er ikke annonsert flere konserter med A-ha andre steder i det aktuelle tidsrommet. Teoretisk sett kunne de fortsette å spille på Grefsenkollen godt ut i uka etterpå, til festivalen begynner på sitt for lengst oppsatte program, 15. juni. A-ha spiller imidlertid også i Oslo Spektrum to kvelder, tre uker før, 20. og 21. mai neste år, noe som kan ta bort litt av etterspørselen på Grefsenkollen.

Over Oslo, her i 2018, er nesten som en intimfestival å regne i den store sammenhengen. (Mode Steinkjer)

OverOslo har i mange år imponert med å selge ut alle billettene til festivalen i svært god tid på forhånd, som regel ganske fort etter at artistene er annonsert. De fire opprinnelige festivaldagene til neste sommer, 15.–18. juni, har i praksis vært utsolgt siden 2019, siden programmet først ble utsatt i ett år, så ett år til.

Hoveddelen av OverOslo går for øvrig av stabelen de samme dagene som Piknik i Parken nede i byen, så festivalelskere har litt å gå på denne uka.

A-ha har fått fornyet oppmerksomhet etter premieren på dokumentarfilmen «A-ha – The Movie» for to uker siden. Denne minner oss både om gruppas vedvarende suksess, og den spesielle kjemien medlemmene imellom, som gjør at de ikke opptrer sammen når som helst. «Filmen er en flott framstilling av tidenes største norske popeventyr. Den setter også det konfliktfylte indre livet i gruppa på spissen og (…) forsterker bildet av ei popgruppe langt utenom det vanlige», stor det i anmeldelsen her i avisa.