Dagboka hele Norge kan lese

– Det er mange bøker om kjærlighetssorg, men det som gjør denne boka unik, er at jeg var i sorgen mens jeg skrev boka.

Det sier youtuberen Victoria Frostmann Skau (22) til Dagsavisen. Da hun havnet i sin så langt tøffeste kjærlighetssorg, bestemte hun seg for å dokumentere den. Av det ble boka «Jeg angrer ikke på at jeg elsket deg» til, som kom i butikk denne uka.

Aldri før har Skau vært så kreativ og inspirert som når hun har stått i en kjærlighetssorg. Med mye på hjertet, et dusin tanker i hodet og uro i kroppen, møtte hun ikke på skrivesperren en eneste gang.

– Jeg skrev dag og natt og kunne til og med skrevet 250 sider til, sier Skau.

Selvhjelpsbok til topps

Vi spoler litt tilbake i tid. «Jeg angrer ikke på at jeg elsket deg» er nemlig ikke Skau sin første bokutgivelse.

Sommeren 2020. Den 22 år gamle youtuberen har nettopp gitt ut sin første bok: «Journal for skoleåret 2020/2021. Det beste året i ditt liv», en selvhjelpsbok som skal gi deg det beste året i ditt liv. Også på Youtube legger Skau ut videoer med tips til selvhjelp og hvordan komme seg ut av vanskelige situasjoner. I skrivende stund har hun 88.200 abonnenter på Youtube og 38.800 følgere på Instagram.

Før boka i det hele tatt var kommet i butikk, havnet den på førsteplass på bestselgerlista. Forhåndssalget førte henne rett til topps. En surrealistisk opplevelse for Skau, som har drømt om å bli forfatter siden barndommen.

Etter debutsuksessen var det ingen tvil om at hun skulle skrive en bok nummer to, og kanskje enda flere også. Som youtuber har Skau lagt merke til at det følgerne hennes er aller mest interessert i å høre om, er kjærlighetssorg. De sender henne meldinger og skriver i kommentarfelt med spørsmål om hun ikke kan hjelpe dem å komme seg gjennom sorgen. Skau hadde hatt to kjærlighetssorger i sitt liv, og sistnevnte var hun åpen med følgerne sine om, da bruddet skjedde etter at hun ble offentlig kjent.

Så ble det bestemt. Tema for den nye boka hennes skulle være kjærlighetssorg. Men så ble hun møtt av en uventa vending.

– Lite visste jeg at jeg selv skulle havne i en kjærlighetssorg rett før jeg skulle begynne å skrive på boka, sier Skau.

Victoria Skau håper boken hennes kan hjelpe andre. (Tobias Mandt)

Skrivende bearbeiding

Med bok nummer to i tankene, begynte Skau å skrive dagbøker og notater om følelsene hun satt med i kjærlighetssorgen. Det gjør hun alltid når hun er i krevende situasjoner og trenger å sortere tankene.

Hun tror det faktum at hun ikke trengte å se seg fire år tilbake i tid under skriveprosessen, gjør boka mer ekte. Den gir leserne et innsyn i hvordan kjærlighetssorg - med de oppturer og nedturer som følger med - faktisk er, forteller Skau.

– De som har vært gjennom en kjærlighetssorg vet jo at det eneste man vil er å legge seg under dyna og gråte. Det ville også jeg.

Men å skrive boka ble en måte for Skau å bearbeide sorgen på. Med skrivingen fikk hun satt ord på følelser og tanker. Det gjør boka personlig og privat. Hun sluttet ikke å skrive før sorgen var over, og boka følger henne fra start til slutt.

– Jeg deler mine dypeste, innerste tanker fra da jeg lå alene på soverommet. Det står ting i boka jeg aldri har fortalt noen før, så leserne kommer veldig tett på.

Skau mener kjærlighetssorg er noe alle kan relatere seg til, enten man har opplevd det selv eller ikke. Vi vokser opp med å se filmer og lese bøker om kjærlighet og sorg, og vet enten selv, eller har observert, at det føles som verdens undergang når man står i det. Skau vil at boka skal være et bevis på at det går over.

Den gyldige kjærlighetssorg

Men hva gjorde denne kjærlighetssorgen så lang og tung, når Skau hadde gått gjennom to tidligere? Selv sier hun at hun lærte mye av de to første, som var etter sin første kjærlighet, og etter et forhold som strakk seg over flere år. Brått og uventa havna hun i en tredje.

– Det var etter en person jeg ikke en gang var kjæreste med, men den lille perioden vi data førte til den verste kjærlighetssorgen jeg noen sinne har hatt, sier Skau, som på den tiden opplevde sin egen reaksjon som overraskende og merkelig.

Hun tror mange bærer på en følelse av at en gyldig kjærlighetssorg kun kommer etter et første forhold, et langt forhold, et ekteskap eller med barn involvert.

– Det er få som snakker om at man kan få sterk kjærlighetssorg etter å ha data en person i noen få uker, også. Men det kan du, det handler bare om hvem du åpner hjertet ditt for, sier Skau.

Dette budskapet er det viktig for henne å få frem. Selv har hun alltid vært den venner oppsøker for hjelp. Hun slapp tross alt en bok om hvordan man kan få det beste året i sitt liv! Men det var rett før hun havna i dumpa selv. Da klarte hun ikke lenger å følge sine egne råd.

– Jeg følte meg som en idiot som hadde vært i en så kortvarig relasjon, og likevel følte så mye.

Første boka hennes gikk rett til topps på bestselgerlista. Nå kommer hun med sin andre. (Tobias Mandt)

Kanskje hadde hun ikke gått inn for å jobbe seg gjennom sorgen de to andre gangene hun var i den. Det dedikerte hun all sin tid til denne gangen. Skau skulle gjenoppbygge en relasjon til seg selv etter sorgen, bli sterkere til neste gang hun inngår et forhold og finne kjærligheten til seg selv igjen.

– Mange tror at de er avhengig av et annet menneske for å være lykkelig. Sånn er det ikke, det har jeg selv lært.

I boka gjør Skau noe hun ikke har gjort før. Hun oppsøker en psykolog, og hun konfronterer sin første kjærlighet. Det gjorde hun for å se om perspektiver fra dem kunne bidra med å endre tankemønsteret hun hadde havna i.

Ønsket om å hjelpe

Skau beskriver prosessen rundt boka som krevende. Alle skal nå kunne lese om hvordan Skau har hatt det. Gjennom kjærlighetssorgen satt hun foran kamera og lagde underholdningsvideoer til Youtube, lo og smilte og hadde sitt beste år karrieremessig.

– Men på innsiden hadde jeg det helt grusomt. Jeg var ikke ærlig med følgerne mine, men det var ikke for å sette opp en fasade, det var vel heller et desperat forsøk på å prøve å lure meg selv. Å dele fikk meg til å føle meg sårbar og naken, sier hun.

Det er skummelt for Skau å tenke på hvor mange som skal eller kan lese om hennes private følelser gjennom en vanskelig tid. Men noe annet veier mer enn de nervøse tankene. Skau vil hjelpe andre.

– Grunnen til at jeg har skrevet boka er at jeg ønsker å hjelpe andre. Jeg vil at de skal føle at de ikke er alene. Bare jeg kan hjelpe én person, så er det mer enn godt nok for meg. Dette er også en bok til femtenårgamle meg, som fikk hjertet sitt knust for første gang.

«Hæ? Har jeg følt det?»

Alle ekser som er omtalt i boka er anonymisert. De har også fått tilsendt manus til gjennomlesing og mulighet til å sende et tilsvar. Skau ønsket at det hele skulle skje på en ryddig måte, og er klar over at boka er skrevet fra hennes perspektiv, i en sak det finnes to sider av.

– Selvfølgelig var det superskummelt å sende dem det, det står mye i boka jeg aldri har fortalt dem, men det har gått veldig fint og alle har godkjent, sier hun.

– Hvordan går det med hjertet ditt nå, da?

– Nå går det veldig bra, heldigvis. Jeg har kommet meg helt over det, og det er deilig. Jeg fikk holde i boka mi for første gang i går og begynte å lese gjennom. Det rare med dette er jo at når det første er over, sitter man og tenker «hæ? Har jeg følt det? Vært gjennom det?». Det føles så fjernt. Derfor er jeg takknemlig og glad for at jeg dokumenterte hele prosessen.