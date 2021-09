Abbas dristige comeback: Nå er fallhøyden stor

Da Björn, Benny, Agnetha og Annifrid begynte å gi ut plater sammen for 50 år siden gikk det en stund før verden brydde seg. De siste dagene har hele verden visst at skulle komme en kunngjøring fra Abba torsdag, kvart på sju norsk tid, om noe som heter «Abba Voyage». Det har lange vært kjent av de fire medlemmene har vært i studio, om ikke sammen, så i alle fall alle fire til sammen, for å spille inn nye sanger. Først ble det nevnt to, så vokste disse til fem, og senere har det gått rykter om et helt album.

På Gröna Lund i Stockholm startet et direktesendt nett-event som klarte å spenne forventingene høyere etter alle kunstens regler, samtidig som det kjedet vettet av alle som satt og ventet spent på noe nytt. Fansen i chattefeltet overgikk hverandre i “kom til saken”-varianter. Klokka sju begynte en ny nedtelling, og så kom den første nye sangen med Abba etter alle disse årene. Den store balladen “I still have faith in you”, satt til gamle videoklipp. Etterpå ble det satt over til toppen av London, der Ulvaeus og Andersson la fram sine nye planer.

Gruppa bygger en egen arena i ABBA London, som åpner 27. mai neste år. I Queen Elizabeth Olympic Park, med plass til 3.000 mennesker. Her skal publikum få se de fire medlemmene som avatarer, her kalt abbatarer, datafremstilte figurer i 3D, som skal framføre nye sanger, sammen med de gamle som om ingenting har skjedd på de 40 årene de har vært borte – for ikke å snakke om nesten 50 år siden starten. Sangene til Abba har hatt en bemerkelsesverdig evne til å fenge nye generasjoner. Godt hjulpet av «Mamma Mia-filmen, og etterfølgende sceneproduksjoner, seneste på Folketeatret i Oslo denne sommeren.

Av verdens største oppløste popgrupper var Abba de eneste som ikke har falt for fristelsen til å bli gjenforent. Eagles var et annet band som forsvant omtrent samtidig, og erklærte at de ikke kom til å komme sammen igjen før «helvete fryser til is». De kom tilbake med albumet «Hell Freezes Over» i 1994. Led Zeppelin har bare gjort tre konserter siden de ga seg i 1980, helt spesielle opptredener i 1984, 1988 og 2007, og er nok de eneste som kunne konkurrere med Abba om multimilliarder i honorarer for nye konserter .

Fallhøyden for ABBA er derfor uendelig stor. Det er lettere å være aktuelle for artister som aldri har vært borte. Å komme tilbake skaper forventninger om at de skal ta over der de slapp, mens medlemmene er eldre og klokere. Noe da også begynte å gi uttrykk for den gangen da.

Agnetha, Annifrid, Bjørn og Benny var ikke tenåringer lenger da de startet, og sangene deres kom fort til å ta opp voksenlivets vanskeligheter. Derfor blir det spennende å høre om de nye sangene er laget for å vise gruppa som voksen erfaringer, eller om de forsøker å gjenskape den noe mer lettsindige ungdommelige entusiasmen fra starten.

Abba ga seg mens de var på topp. Det vil si, listeplasseringene var noe lavere enn før, men sangene var fortsatt like flotte. Historien om ABBA sluttet med gruppa på sitt beste. Med albumet «The Visitors», med medlemmene skilt, og ettertenksomheten større enn noen gang. Hør bare «When All Is Said And Done», en av gruppas mest undervurderte sanger, «slightly worn, but dignified – and not too old for sex». Helt til slutt kom Abba med den frittstående singelen «The Day Before You Came», den første på seks år som ikke ble en stor hit, og den beste siden «S.O.S.». En sang om den store ensomheten som vemodig og vidunderlig setter punktum for et popeventyr som bare The Beatles kunne matche. Slike forventinger har ingen godt av. Nå er fallhøyden stor.