KrF-politiker Ingelin Noresjø måtte krype til korset da hun skulle velge favorittbok. Det ble ikke Bibelen

– Jeg måtte være ærlig med meg selv og finne ut hva som på siden av politikken, gir meg få kraft og styrke til å drive med politikk, forteller nestleder i KrF, Ingelin Noresjø, i denne episoden av podkasten «Derfor skal du lese…».

Noresjø innrømmer at det er en annen bok enn den hun valgte som står henne nærmest.

– Egentlig burde jeg jo først og fremst si at det er Bibelen som er min inspirasjon, sier hun i samtale med Agenda Magasins Halvor Finnes Tretvoll.

Men selv om boken hun har valgt er gammel, er den ikke fullt så gammel som Bibelen.

Valgte Jane Austen

– Jeg måtte krype til korset og innrømme for meg selv at jeg er en Jane Austen-fan. Jeg har tatt fram en bok, «Emma», som jeg liker godt. Og selv om den ikke har inspirert meg voldsomt i mitt politisk virke, har den gitt meg gode tanker om samtida da den ble skrevet på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, sier Noresjø om romanen av Jane Austen (1775 – 1817) som første gang ble utgitt i 2015, bare få år før den britiske forfatterens død.

Austen er ved siden av «Emma» særlig kjent for romanene «Stolthet og fordom» og «Fornuft og følelser», som begge er blitt filmatisert og dramatisert for fjernsyn en rekke ganger. Også «Emma» har inspirert filmskapere, og ble så sent som i fjor dramatisert på nytt, da for Netflix med Anya Taylor-Joy i rollen som sosietetskvinnen med en helt spesiell interesse:

– Det er en historie om en ung forfengelig dame som tror hun er verdens beste på å spleise sammen folk som skal gifte seg, sier Noresjø om Emma-karakteren, som i sine forsøk på spleise sammen venner og bekjente selvsagt finner kjærligheten også på egen hånd.

I anledning valgkampen kan Dagsavisen i samarbeid med Agenda Magasin presentere en egen valgkampserie, der ni toppolitikere fra alle partiene på Stortinget snakker om en bok som har betydd noe for dem, og om hva de tenker om litteratur generelt. I tidligere episoder tar Rødts Bjørnar Moxnes og Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre for seg henholdsvis bøker av forfatterne Edouard Louis og Timothy Snyder.

I denne episoden snakker Ingelin Noresjø fra KrF om litteratur generelt, om hvorfor hun har valgt en bok av Jane Austen og hvordan den blir relevant for vår egen samtid.