Ny podkast-serie: – Det begrepet du sikter til er jo dypt rasistisk

– Det bør stå «negerkonge», for det skrev Astrid Lindgren. Og så bør lærerne bruke tid på å forklare hvorfor det ble skrevet da, og hvorfor det ikke er sånn nå, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i teaseren til Agenda Magasins podkast. «Derfor skal du lese …». I anledning valgkampen kan Dagsavisen i samarbeid med Agenda Magasin presentere en egen valgkampserie, der ni toppolitikere fra alle partiene på Stortinget snakker om en bok som har betydd noe for dem, og om hva de tenker om litteratur generelt. Som hva de syns om at ordet «negerkonge» er byttet ut med «sydhavskonge» i nyere utgaver av Astrid Lindgrens Pippi-bøker. Først ute i serien er Rødts Bjørnar Moxnes, og hans episode kan du høre på «Derfor skal du lese …»-linken her nedenfor.

– Dypt rasistisk

Torsdag 19. august slippes episoden med Jonas Gahr Støre, og siden vil nye episoder dukke opp i tur og orden, de i alt ni partitoppene, hver tredje dag. Hva kommer for eksempel Sylvi Listhaug (Frp) til å mene om Pippi Langstrømpe? Eller Tina Bru (H), Sveinung Rotevatn (V), Audun Lysbakken (SV), Rasmus Hansson (MDG), Ingelin Noresjø (KrF) eller Anne Beate Tvinnereim (Sp)?

Moxnes` foretrukne bok er den franske forfatteren Édouard Louis` «Hvem drepte faren min», som kom i norsk oversettelse i 2019. Men før han får snakke om den i podkasten, svarer Moxnes på Pippi-spørsmålet, det vil si: Om han syns det er fornuftig å erstatte «negerkonge» med «sydhavskonge» i de nyeste Pippi-bøkene:

– Ja, jeg tenker det er riktig, svarer Moxnes.

– Det begrepet du sikter til er jo dypt rasistisk. Kanskje det ikke ble forstått sånn av hvite folk for 40–50 år siden, og kanskje ikke av en del hvite folk i dag. Men da kan det jo være greit å lytte til de som er mottakere av dette ordet, og ta innover seg deres opplevelse av det, sier Moxnes, som mener det koster oss lite å bytte. Han syns også det er noe med å ta innover seg «den historiske sida av saken», som kolonialisme, imperialisme og grov rasistisk undertrykkelse i mange hundre år.

– Å bryte med det, er progressivt, og minner meg om kvinnebevegelsen og homobevegelsen og deres kamp mot begreper som har betydning. Jeg blir ikke no`krenka av at man endrer det til «sydhavskonge», sier Moxnes.

Som politiker kan man bli litt lei av å seg sjæl. — Bjørnar Moxnes

«Et rasende oppgjør»

Men mest snakker Moxnes om Édouard Louis` bok i «Derfor skal du lese»-podkasten.

– Jeg valgte den fordi det er en bok som beskriver hvordan samfunnet, eliten, systemet ødela kroppen og helsa til faren, sier Moxnes, og kaller det et «rasende oppgjør» med de franske presidentene Sarkozy, Hollande og Macron.

– Han trekker linjer mellom den politikken de har ført mot uføre, arbeidsledige og de som er nederst på rangstigen i det franske samfunnet, sier Moxnes, som innrømmer overfor Dagsavisen at han ble litt stressa da han ble spurt om å snakke om en bok i nesten en time.

– Jeg er ikke noen stor litteraturkjenner. Jeg var litt stressa før opptaket, om jeg hadde nok å si og om det ble noe vettugt. Men det var litt ålreit, jeg kunne snakke friere og vi kunne pløye litt dypere ned i noen temaer. Jeg røper vel ingen hemmelighet nå, men som politiker kan man bli litt lei av å seg sjæl. Vi kan nok høres ganske papegøyeaktige ut iblant, vi politikere, medgir Moxnes.

– Men som partileder har jeg jo et budskap som må fram, et budskap som partiet har bestemt. Ikke minst er det viktig nå i valgkampen, sier han til Dagsavisen.

Vi vet hva Jonas Gahr Støre mener om politikk, men hvilke bøker foretrekker han? (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Litt spenning

Agenda Magasins Halvor Finess Tretvoll er mannen bak «Derfor skal du lese …»-podkasten, og han lover at det slett ikke alltid er så opplagt, hvilke bøker politikerne velger seg ut. Han vil ikke røpe hvem som leser hva ennå, men på lista finnes både Jane Austen-romaner og Harper Lees «Drep ikke en sangfugl». Og hvem har valgt en bok som heter «Sauebondens liv»? Dette vil ikke Tretvoll røpe riktig ennå.

– Jeg har lyst til at det skal være litt spenning rundt hvem som har valgt hvilken bok. Men den boken de velger, sier mye om en person. De er bedt om å velge en nok som har betydd noe for deres politiske engasjement, og som egner seg til å snakke om tenkemåter og verdier som ligger bak dag-til-dag-politikken, sier Tretvoll til Dagsavisen.

– Jeg syns det er fantastisk sporty av partiene å stille opp på dette. Det viser andre sider av de politikerne vi kjenner. Jeg håper serien får fram hvordan de tenker om verden, og kanskje også om hvilke verdener de drømmer seg bort i.