«Ikke veldig imponert» over Rajas millionstøtte

– Når dette løftet på skarve fem millioner kommer nå i valgkampen, er jeg ikke veldig imponert.

Det sier Åslaug Sem-Jacobsen, kulturpolitisk talsperson for Senterpartiet, til Dagsavisen.

Fredag tildelte Kulturdepartementet fem millioner kroner til kulturlokaler for frivilligheten, og i den anledning tok kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) turen til Grorud samfunnshus i Oslo. Der tok Dagsavisen en prat med ham.

– Vi vet at ulike typer grendehus, samfunnshus, ungdomshus og bygdehus faller utenfor stimuleringsordningen, og det er det viktig at vi ser. Derfor setter vi nå av fem millioner kroner som et tilskudd for frivilligheten, sa Raja til Dagsavisen.

[ Abid Raja om oppveksten: – Det hadde aldri gått bra med meg uten frivilligheten ]

Dette får Sem-Jacobsen til å reagere.

– Jeg personlig har ved flere anledninger løftet denne problematikken i spørretimen, i tillegg til at jeg har stilt skriftlige spørsmål til ministeren. Da har han vist null interesse. Hver gang jeg har pekt på dette, har det vært for døve ører, sier hun til Dagsavisen.

Åslaug Sem-Jacobsen (SP) er fortvilet over kultur- og likestillingsminister Abid Raja sin seine reaksjon på behovet frivilligheten har hatt for støtte. (Gorm Kallestad/NPK)

Nesten gitt opp regjeringen

I september i fjor sendte Sem-Jacobsen et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsminister Abid Raja om han ville ta initiativ til å justere kompensasjonsordningen for frivilligheten. I november i fjor tok hun opp samme problemstilling muntlig i spørretimen, det samme gjorde hun i februar i år. Uten vilje fra ministeren til å forbedre situasjonen for denne typen kulturhus, mener hun.

– Mange ganger når jeg eller andre fra Senterpartiet har snakket om hullene som finnes i støtteordningene som følge av koronaviruset, i kultur og frivillighet, har jeg alltid nevnt at grendehus og andelseide bygdehus faller gjennom og ikke har fått hjelp. Det har aldri blitt svart på eller i det hele tatt fått en reaksjon, sier hun.

– Så det er flott at han tar opp dette nå, men det hadde vært fint for alle samvirkende og ildsjelene som har vært ganske fortvila under pandemien og ikke har hatt muligheten til å betale strøm og vedlikehold uten inntektsmuligheter, om han hadde tatt tak i dette før, legger hun til.

I en mail til Dagsavisen svarer kultur- og likestillingsminister Abid Raja at regjeringen tidlig fikk på plass gode ordninger for å ivareta frivilligheten i Norge gjennom pandemien, slik at vi har en sterk frivillig bevegelse også etter at pandemien er over.

– Og nå når vi har tildelt fem millioner til kulturlokaler for frivilligheten, er det noe alle, også Senterpartiet, burde se positivt på, siden samfunnshus og bygdehus er veldig viktige for lokalsamfunn over hele Norge, skriver han som svar på Sem-Jacobsens kritikk.

Sem-Jacobsen er glad for at det nå kommer støtte, men mener summen burde vært minimum det dobbelte av fem millioner, og at støtten burde kommet for lenge siden.

– Jeg hadde nesten gitt helt opp regjeringen på det området. At de plutselig kommer nå må handle om valgkamp, siden de har blitt minnet på problemstillingen gang på gang uten å gjøre noe.

Også daglig leder for Grorud samfunnshus, Steinar Arnesen, reagerte på summen og timingen til tildelingen.

– Hvis det er et steg i riktig retning så er jeg fornøyd, men hvis det er et bittelite hopp i en valgkamp så er jeg ikke så fornøyd.

– Fem millioner kroner er det samme som Holmenkollen skifestival fikk for å rette opp en sving slik at kongens bil kommer lettere inn. Jeg tar gjerne imot en statsråd igjen, men også når det ikke er valgkamp. Det ser jeg frem til, sa han til Dagsavisen sist uke.

[ Sandra Borch: – Jeg tror alle politikere har godt av å by på seg selv ]

– Smålig og unødvendig

Grendehus og bygdehus rundt omkring i hele landet, er kjempeviktige for lokalsamfunnene, mener Sem-Jacobsen. Der avholdes ulike arrangementer, alt fra konfirmasjoner, bryllup og 40 årslag, til julemarked, konserter, amatørteater, revyer og bingo.

– Mange aktiviteter som lokalbefolkningen ønsker seg og setter pris på, er avhengig av et lokale. Disse lokale tjener penger på blant annet utleie, så de kan drive vedlikehold og gjøre stedet enda bedre. Under korona har ingen arrangementer vært lov, men strømmen koster dem fortsatt, og ting forfaller uten vedlikehold. At kostnadene har løpt uten at de har fått hjelp, er smålig og unødvendig, sier Sem-Jacbosen.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja hadde selv stor nytte av ungdomstilbudet fra frivillige i Iladalen kirke da han vokste opp. Der traff han voksne mennesker å se opp til. (Thale Engelsen)

– En rekke grendehus og andelseide bygdehus har mottatt støtte fra kompensasjonsordningene i 2020. Etter innspill fra sektoren om at noen faller utenfor ordningene i 2021, har vi nå gitt et særskilt tilskudd til Noregs Ungdomslag, som skal viderefordele disse midlene til lokale lag og organisasjoner, skriver Raja til Dagsavisen.

Ifølge Raja er dette den romsligste og største ordningen som noe land har stilt opp med for frivilligheten. Det er det to grunner til, mener han: At Norge har penger, og at vi har genuin vilje til å bruke penger på det.

– Vi gjør alt det vi kan for at ting skal komme tilbake til normalen, men jeg er trygg på at på grunn av disse pengene, så har vi reddet både kultur, frivillighet og idrett og dratt de gjennom krisen. Målet er å være tilbake på det nivået man var før krisen inntraff, når vi nå etter hvert står på andre siden av den, sa han da Dagsavisen møtte ham.

Selv har Sem-Jacobsen vært og besøkt flere grendehus rundt om i landet. Der har hun møtt fortvila folk.

– Jeg har virkelig prøvd å hjelpe dem ved å ta opp problemstillingen med ministeren. Men hvis jeg nå kan komme med en oppfordring til ministeren og departementet som omsider har oppdaget disse husene, så er det å grave enda dypere i pengepungen sin, slik at summen ikke blir fordelt med bittelitt til alle, istedenfor hva som faktisk er behovet. De må være mer rause, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!