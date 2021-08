Abid Raja om oppveksten: – Det hadde aldri gått bra med meg uten frivilligheten

– Uten frivilligheten i min egen oppvekst, hadde jeg aldri klart meg.

Det sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja til Dagsavisen. Kulturdepartementet tildeler fem millioner kroner til kulturlokaler for frivilligheten, og i den anledning har Raja tatt turen til Grorud samfunnshus.

Tilskuddet gis til lokaler som faller utenfor eksisterende stimuleringsordninger og krisepakker knyttet til koronapandemien. Millionene blir utbetalt til Noregs Ungdomslag som skal videreformidle støtten.

Sårt trengte midler

– Har dere en ekstra dose tre til overs, eller?

Raja holder ikke igjen på vitsene når han går gjennom lokalet til Grorud samfunnshus, som for tiden brukes som vaksinasjonssenter. Med munnbindet godt festa samles de i salen der alle de nyvaksinerte får beskjed om å vente i tjue minutter. Generalsekretæren for Noregs Ungdomslag, styreleder for Grorud samfunnshus og daglig leder for Grorud samfunnshus har samlet seg for å ta imot millionstøtten fra kulturdepartementet.

– Vi vet at ulike typer grendehus, samfunnshus, ungdomshus og bygdehus faller utenfor stimuleringsordningen, og det er det viktig at vi ser. Derfor setter vi nå av fem millioner kroner som et tilskudd for frivilligheten, sier Raja og henvender seg til de tre andre mennene som står rundt ham.

– Dette er helt klart sårt trengte midler og vi er utrolig glade for at de kommer på plass nå, sier generalsekretær i Noregs Ungdomslag, Kai Roger Vatne.

Abid Raja og kulturdepartementet tildeler fem millioner kroner til kulturlokaler for frivillighet. Fra venstre: Daglig leder for Grorud samfunnshus, Steinar Arnesen, kultur- og likestillingsminister Abid Raja og generalsekretær i Noregs Ungdomslag, Kai Roger Vatne. (Thale Engelsen)

Raja mener disse husene er det som holder lokalsamfunn gående, og tror at dette skal være riktige midler.

– Vi ønsker at det skal være aktivitet og liv i alle små bygdehus rundt om i hele Norge. Det er de som skaper det levende samfunnet.

Ifølge Raja er dette den romsligste og største ordningen som noe land har stilt opp med for frivilligheten. Det er det to grunner til, mener han: At Norge har penger, og at vi har genuin vilje til å bruke penger på det.

– Vi gjør alt det vi kan for at ting skal komme tilbake til normalen, men jeg er trygg på at på grunn av disse pengene, så har vi reddet både kultur, frivillighet og idrett og dratt de gjennom krisen. Målet er å være tilbake på det nivået man var før krisen inntraff, når vi nå etter hvert står på andre siden av den, sier han.

Et lite hopp i en valgkamp?

Grorud samfunnshus brukes til alt fra barnedåp og bryllup til generalforsamlinger og norskopplæring. Men som følge av pandemien har all aktivitet blitt lagt ned, og et vaksinasjonssenter har tatt over styringen.

– Vi har et lokalt samfunnsansvar, og det synes jeg vi har ivaretatt, sier daglig leder for samfunnshuset, Steinar Arnesen.

Han synes likevel det er trist å ikke kunne ha pensjonistforeningen og korene i huset. Lokalbefolkningen savner tilgang til lokalet, samtidig som alle har vist forståelse for situasjonen.

– Det er jo veldig politisk ukorrekt å kritisere et vaksinesenter, sier Arnesen.

– Men hva tenker du om tilskuddet fra kulturdepartementet, da? Er det et steg i riktig retning?

– Hvis det er et steg i riktig retning så er jeg fornøyd, men hvis det er et bittelite hopp i en valgkamp så er jeg ikke så fornøyd.

– Fem millioner kroner er det samme som Holmenkollen skifestival fikk for å rette opp en sving slik at kongens bil kommer lettere inn. Jeg tar gjerne imot en statsråd igjen, men også når det ikke er valgkamp. Det ser jeg frem til.

Abid Raja og kulturdepartementet tildeler fem millioner kroner til kulturlokaler for frivillighet. Fra venstre: Daglig leder for Grorud samfunnshus, Steinar Arnesen, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, generalsekretær i Noregs Ungdomslag, Kai Roger Vatne, og styreleder for Grorud samfunnshus, David Gulstad. (Thale Engelsen)

Ungdomstilbud og ytre rollemodeller

Raja vokste opp i nærheten av Iladalen kirke. Der brukte han mye tid gjennom oppveksten. De krevde ikke at han var kristen, at han skulle delta i gudstjenester eller inngangspenger. I kirkekjelleren fikk ungdom tilbringe tid sammen, spille spill og delta på ulike aktiviteter.

– Det var et ungdomstilbud som var helt avgjørende for oss som bodde i nærheten, sier han til Dagsavisen.

Hvis Iladalen kirke en dag hadde bestemt seg for å stenge døra, slik mange ungdomshus har måttet gjøre som følge av pandemien, hadde det vært krise for Raja, forklarer han.

– Da hadde jeg ikke hatt noe fristed å dra til lenger, sier han.

Selv hadde han stor glede av ytre rollemodeller i oppveksten: En voksen å se opp til utenfor familien. For ham ble det de frivillige i Iladalen kirke.

– De var noen å se opp til. De hadde sunne og gode verdier, som de overførte til oss ungdom som ikke nødvendigvis hadde slike verdier hjemme. Man kan være avhengig av å få en slik voksenkontakt, sier Raja.

At Raja trengte voksne med sunne og gode verdier å se opp til, skriver han også om i den nye selvbiografien sin. I boka deler han blant annet historien om et barn utsatt for omsorgssvikt og mishandling.

Han tror det er avgjørende hvordan voksne mennesker går frem rundt barn. Spesielt de voksne som ikke har et forsørgeransvar.

– De er ofte veldig soft-korrigerende. De går ikke inn med makt for å oppdra, de gjør det på en myk måte. Det kan ofte være vanskelig å lytte til foreldre, men frivillige og andre voksne kan bli forbilder man ønsker å lytte til. Den myke veiledningen, ordene som kommer fra dem og samtalene man har, kan gi stor effekt for barn og unge, sier han.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja hadde selv stor nytte av ungdomstilbudet fra frivillige i Iladalen kirke da han vokste opp. Der traff han voksne mennesker å se opp til. (Thale Engelsen)

Å møte voksne som brukte tid, og som gjorde det frivillig, var avgjørende for tenårings-Raja.

– Det hadde aldri gått bra med meg uten frivilligheten. Derfor er det viktig for meg å støtte frivilligheten, det er den viktigste bevegelsen vi har. Uten dem så er egentlig den norske modellen borte.

Som minster føler han seg privilegert som har muligheten til å bidra og støtte det som er viktig for ham. Samtidig har han ikke gjort i nærheten av så mye som han hadde sett for seg.

– Jeg kom inn med helt andre drømmer, planer og mål for hva jeg skulle gjøre som minister. 70 prosent av det har jeg ikke fått gjort, fordi alle pengene har måttet bli brukt på å håndtere en krise.

