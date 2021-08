For tredje og siste gang: Nå blir det premiere på «Tolvskillingsoperaen»

– Dette er tredje gang vi forsøker oss på premiere. Denne gangen skal det gå, sier Mimmi Tamba, tillitsvalgt for skuespillerne ved Det Norske Teatret, og nå omsider klar til å spille i «Tolvskillingsoperaen» på hovedscenen.

Nyoppsetningen av Brecht/Weills musikkspill innleder en helt spesiell teaterhøst på Det Norske Teatret, etter et halvt års nedstengning og halvannet år uten normal aktivitet.

«Tolvskillingsoperaen» skulle først hatt premiere 25. april 2020. Måneden før ble Norge og Det Norske Teatret stengt på grunn av pandemien.

Så ble premieren satt til 19. november. Få dager før ble Oslo og Det Norske Teatret igjen stengt på grunn av pandemien.

Lørdag er det igjen klart for premiere på «Tolvskillingsoperaen» i regissør Tore Vagn Lids storslåtte og utfordrende tolkning. Halvannet år etter at prøvene begynte. Det gjør «Tolvskillingsoperaen» er det stykket som har måttet vente lengst på å få premiere på Det Norske Teatret under pandemien.

Fra Det Norske Teatrets oppsetning av «Tolvskillingsoperaen» 2020-2021. Regi Tore Vagn Lid (Dag Jenssen/Det Norske Teatret)

Og det kunne gått verre: På Nationaltheatret er fem planlagte stykker tatt av plakaten uten noen gang å ha blitt vist, bl.a. den storslåtte oppsetningen av «Jane Eyre». Det Norske Teatret måtte avlyse to forestillinger. Imens har utsatte premierer hopet seg opp, og dermed blir det en travel teaterhøst.

– Jeg var lenge spent på om det ville bli premiere med originalensemblet, men vi har klart å holde ut til premieren, sier Tamba.

Med ett trist unntak: Like foran en av gjennomkjøringene i februar døde teatermusiker Nils Jansen, som har spilt blåseinstrumenter ved Det Norske Teatret gjennom 30 år, og var sentral i orkesteret på scenen i «Tolvskillingsoperaen». Han døde brått, 60 år gammel, til ensemblets store sorg og sjokk. Dermed fikk han aldri spilt sangene i den nye versjonen av «Tolvskillingsoperaen» for andre enn ensemblet.

Teatermusiker Nils Jenssen (1959-2021) under prøvene til «Tolvskillingsoperaen» på Det Norske Teatret, november 2020 (Dag Jenssen/Det Norske Teatret)

– Det var så trist. Nils var en livlig fyr, det kom så uventet at han døde. Før prøvene denne uka så vi gjennom opptak fra premieren i fjor – og der var Nils! Det føltes veldig rart. Ensemblet var blitt en sammensveiset gjeng, sier Tamba, som spiller Fru Peachum i oppsetningen.

Premiere for tom sal

Tross nedstengning uka før premieredato sist gang, gjennomførte ensemblet en premiereforestilling 19. november, men for tom sal. Det er nå den virkelige premieren blir, mener Tamba. Kapasiteten på hovedscenen er vanligvis rundt 750, med koronarestriksjoner kan det selges rundt 470 billetter per forestilling.

– Det er spennende og litt skummelt at det nå blir premiere. Vi har spilt forestillingen mange ganger uten publikum, det ble en egen greie etterhvert. Denne uka hadde vi første publikumsprøve. Det var veldig uvant. Det var første gangen på over et år at jeg spilte for så mange som 300 personer, sier Tamba.

«Tolvskillingsoperaen» på Det Norske Teatret, 2020-2021. Kjersti Dalseide som Polly og Kristoffer Olsen som Mackie Kniven (Mimsy Moller)

– Det var en interessant opplevelse å ha premiere uten publikum i teaterets hovedsal – det satt fire stykker der. Det føltes som en liten jazzklubb. Men dette er ikke en forestilling som kan spilles uten folk i salen. Forestillingen dør av det, sier Tamba.

Gjennom to omganger med nedstengning og uvisshet rundt gjenåpning måtte ensemblet med jevne mellomrom gå på hovedscenen og spille gjennom oppsetningen for å holde stoffet varmt og være klare for gjenåpning. Det måtte de til slutt slutte med, forteller Tamba.

– Mye av det vi gjør fra scenen i «Tolvskillingsoperaen» er rettet direkte mot publikum. Vi spurte publikum – og fikk bare et ekko tilbake. Det var ingen der.

– Jeg får energi når det er folk i salen. Når det ikke er folk, blir energien tatt fra meg. Til slutt hadde vi ingenting å gi. Så i vinter måtte vi slutte med gjennomgangene. Vi ble dårligere av å spille den for tom sal. Vi sendte energi ut i ingenting, forteller Tamba.

– Det er meningsløst å spille teater uten publikum. Teatret skjer i dialogen med publikum, i tilbakemeldingen fra salen, det er da teateret lever og puster, sier Tamba.

– Som tillitsvalgt i Norsk Skuespillerforbund på Det Norske Teatret, hvordan har skuespillerne klart seg gjennom pandemi og nedstengning?

– Det har vært tungt. Men vi har støttet hverandre. Alle har vært takknemlige for de periodene vi kunne være på jobb. Det har holdt oss gående, sier Tamba.

– Jeg velger å fokusere på jobben. Det begynner å se lysere ut, og nå ser vi framover. Nå har folk hatt sommerferie og gledet seg til det som blir et intenst halvår med premiere etter premiere, sier Tamba, som samtidig jobber med Riksteatrets musikkstykke basert på Susanne Sundførs sanger.





Nationaltheatret: Salgsrekord

Fortsatt er det begrenset publikumskapasitet på grunn av koronarestriksjoner. Nationaltheatret kan selge 366 billetter til hovedscenen, som er under halvparten av normal kapasitet.

– Vi håper å være tilbake til normal kapasitet i løpet av høsten. Forsvinner kravet om en meters avstand, er det ingenting som hindrer oss i å åpne for fullt, sier teatersjef ved Nationaltheatret Kristian Seltun.

Nationaltheatrets nye teatersjef Kristian Seltun i trappen på det tradisjonsrike teaterhuset som snart må forlates - fordi det skal pusses opp. Foto: Øyvind Eide NTB kultur (Fotograf Øyvind Eide/NTB kultur)

Nationaltheatret meldte nylig om rekordhøyt salg av billetter gjennom sommeren, som ellers pleier være lavsesong for billettsalg til teatrene.

Fra 21. juni til 1. juli omsatte Nationaltheatret billetter for 2.34 millioner kroner, som er 135.000 over forrige toppnotering fra sommeren 2018.

– Det gode salget fortsetter, forteller teatersjef Kristian Seltun.

Nationaltheatret startet høstsesongen 6. august med premiere på dramatiseringen av Nina Lykkes suksessroman «Full spredning» på hovedscenen. Over helga er det premiere for «Hamlet» på hovedscenen, som skulle vært ny teatersjef Kristian Seltuns første oppsetning da han tiltrådte ved årsskiftet. Så følger ytterligere åtte premierer utover høsten, inkludert familieforestillingen «En julenattsdrøm» på hovedscenen.

– Publikum har veldig lyst til å gå på teater igjen. Vi merket det godt på premieren for «Full spredning». Selv om det bare var halv kapasitet, føltes det som full sal. Jeg har jobbet i teater i 30 år og jeg tror aldri jeg har opplevd en så euforisk teatersal.

Undersøkelser fra Norsk Publikumsutvikling under pandemien har vist en svakt dalende tendens i ønsket om å komme tilbake til publikum.

– Det stemmer ikke med våre erfaringer, uten at det er noen fasit her. Men jeg deler ikke den frykten for at publikum vil slutte med alt mulig etter pandemien, sier Seltun.





Det Norske: Stort repertoar

På premieredagen for «Tolvskillingsoperaen» møter teatersjef Erik Ulfsby til samtale med forfatter Alfred Fidjestøl om erfaringer fra pandemien og gjenreisingen av teatret etter nedstengningen.

Det Norske Teatret har premiere også på amfiscenen lørdag, på Alf Kjetil Walgermos barneteater «Den minste engelen». Og til uka kommer Are Kalvø med sitt nye show om popmusikk og meningen med livet.

Utover høsten er det både en rekke premierer, med «Lehmanfamilien» og «Om mus og menn» på hovedscenen, samt Jon Fosse-festival, og flere oppsetninger som gjenopptas, inkludert «Slåttekar i himmelen». På Rommen scene er det også flere nye oppsetninger.

Det Norske Teatret melder om lavere billettsalg enn vanlig i sommer.

– Det skyldtes nok at mange var nølende til å bestille billetter langt fram i tid fordi man var usikker på eventuelle restriksjoner. Vårt sommersalg lå ikke så langt unna Nationaltheatret, men det var likevel bare halvparten av sommer-rekorden her på huset. Salget tar seg absolutt opp nå. Vi både håper og tror på en god høst, kommenterer teatersjef Erik Ulfsby.

– At aktiviteten i høst er stor tror jeg er positivt, både for publikum og for teateret. Det store og varierte repertoaret gjør oss både mer relevante kunstnerisk, og samtidig mindre sårbare for evt. svikt i enkeltproduksjoner, tror Det Norske-sjefen.





