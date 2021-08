Festivalmusikere fikk innreise til Norge i siste liten

– Det er helt fantastiske nyheter at våre engelske og fullvaksinerte artister nå får komme inn i Norge uten karantene. En av dem, bratsjist Lawrence Power, skal spille på hele sju konserter og er en svært sentral artist i årets program, sier kommunikasjonsansvarlig for Oslo Kammermusikkfestival, Mari Nøren Stenersen.

Det er snart høysesong for de små, intime klassiske konsertene, men de siste ukene har festivalledelsen for Oslo Kammermusikkfestival jobbet på spreng med å skaffe innreise til til to engelske musikere som sto i fare for ikke å få komme til Norge. Selv om begge er fullvaksinerte i Storbritannia, kunne norske myndigheter ikke godkjenne deres koronapass, ettersom Storbritannia ikke lenger medlem av EU. Men torsdag meddelte regjeringen at det nå ligger an til at Norge i neste uke vil få på plass en godkjenning av England og Wales` nye koronapass, NHS Covid Pass. Disse vil få QR-koder som kan verifiseres i Norge. Artistene slipper da karantene, koronatester og krav om å registrere seg ved innreise, heter det. Dermed kan de to engelske musikerne akkurat rekke å bli godkjent før Oslo Kammermusikkfestival åpner fredag 13. august.

Internasjonalt samspill

Det myldrer av kammermusikkfestivaler over hele landet, og av de største er Oslo Kammermusikkfestival. I fjor måtte de arrangere en begrenset og korona-tilpasset festival, men i år satser den kunstneriske ledelsen på 10 dager med fullt program og større publikumskapasitet. De lokker i år med mye samspill mellom norske og utenlandske musikere, der ett av høydepunktene kan blir mestermøtet mellom vår egen Leif Ove Andsnes og barytonen Matthias Goerne. De to skal sammen framføre Franz Schuberts «Die schöne Müllerin» på hovedscenen i Operaen i Bjørvika. Et gjennomgangstema på festivalen i år er dessuten komponistportretter. Flere av festivalens konserter er i sin helhet viet til store komponister, som Jean Sibelius, Felix og Fanny Mendelssohn, Johannes Brahms og Claude Debussy.

Vi har vært klar over risikoen. — Mari Nøren Stenersen

Nervepirrende

Men selv om saken med de engelske koronapassene ser ut til å ha løst seg, legger Stenersen ikke skjul på at det har vært en nervepirrende tid og at det fortsatt er krevende tider for alle i kulturbransjen. Hun erkjenner også at de tok en sjanse ved å invitere internasjonale artister til årets festival.

– Vi har vært klar over risikoen ved å invitere internasjonale artister, men trodde tidligere i år at vi skulle være inne i fase 4 på dette tidspunktet. I løpet av sommeren har det vært mye stang ut, men vi har ikke gitt opp håpet om å kunne presentere store internasjonale navn til publikum i Oslo. Nå ser det ut som det aller meste av ordinært program kan gjennomføres, og det er vi veldig glade for, sier Stenersen til Dagsavisen.





Den svenske fiolinisten Johan Dalene under fjorårets opptreden under Stavanger Kammermusikkfestival. Han er med også i år. (Stavanger Kammermusikkfestival)

Tok ikke sjansen

Det myldrer ellers av kammermusikkfestivaler over hele landet, og Stavanger Kammermusikkfestival åpner på sin side 10. august, tre dager før Oslo. Den skal vare i seks dager, der hovedprogrammets røde tråd er komponisten Johannes Brahms (1833-1897). Her har festivalledelsen kun satset på å invitere kun norske og nordiske artister, nettopp for å unngå trøbbel med innreise.

– Vi tok ikke sjansen på å invitere utenlandske artister i år. Det gjorde vi ikke i fjor heller, sier festivalsjef Katrine Lilleland til Dagsavisen.

– Vi har hovedsakelig invitert norske musikere, pluss et par fra Norden. De siste er allerede i Norge, så det ser ut til at dette kan gå bra, sier hun.

– Det gikk i det hele tatt bra i fjor, både kunstnerisk og praktisk, og det hele føles litt lettere i år. Vi kan ha litt flere folk i lokalene, og det er foreløpig ikke de store korona-utfordringene. Men nå når smitten øker igjen og vi hører at også fullvaksinerte kan smittes, så er det fortsatt et lite slør av alvor over meg som festivalsjef, sier Lilleland.

– Men vi forholder oss til alle regler, og programmet i år er fantastisk, mener Lilleland, og forteller at den kunstneriske ledelsen i år oppdaget at de nesten har forsømt Johannes Brahms de siste 10 årene. Derfor kommer årets konserter til å kretse rundt Brahms` musikk, med avstikkere til hans samtidige komponistbekjente, som Edvard Grieg, Pjotr Tsjajkovskij og Antonín Dvořák. Ikke minst vil man få vite mer om Brahms` svært spesielle og ganske gåtefulle relasjon til komponistekteparet Robert og Clara Schumann.

– Å gå på en liten, intim kammermusikk-konsert i et mindre lokale kan være en fin inngang til den klassiske musikken. Det skal være så nært at du kan høre musikeren eller sangeren trekke pusten, og så vakkert at du blir rørt, mener Lilleland.