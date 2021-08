Ella Marie Hætta Isaksen debuterer som skuespiller

– Jeg kunne ikke drømt om en bedre eller mer passende film å debutere som skuespiller i, sier Ella Marie Hætta Isaksen idet Dagsavisen ringer henne.

For de fleste er hun kanskje kjent som vinneren av Stjernekamp i 2018, eller som artisten i ISÀK. Men selv har hun drømt om å bli skuespiller hele livet. Fra hun var 6 år til 16 år spilte hun i teater, og på videregående gikk hun dramalinjen. Derfra var planen å søke seg inn på teaterhøyskolen, men så tok artistkarrieren henne med på en reise istedenfor.

– Jeg skulle aldri vært foruten den reisen, og nå har den gitt meg denne muligheten, sier Isaksen.

«La elva leve» er en fiksjonsfilm basert på virkelige hendelser fra Alta-aksjonen og kampen for samiske rettigheter på slutten av 1970-tallet», skriver Mer Film i sin pressemelding. Filmen er regissert av Ole Giæver. Det blir hans fjerde spillefilm, men hans første historiske drama. Innspillingen begynner denne uka.

Relaterer til tematikken

I 1978 vedtok Stortinget å bygge en demning i Alta-Kautokeinovassdraget, midt i hjertet av Sápmi, uten å ta hensyn til elvas betydning og verdi for det samiske folk. Det som begynte som en lokal naturvernsanksjon for å bevare elva utviklet seg til å bli et oppgjør mot den norske stats behandling av samene.

Den nyutdannede læreren Ester, står midt oppe i det historiske dramaet, samtidig som hun skjuler sin samiske identitet for å unngå å bli utsatt for rasisme. Gjennom demonstrasjonene begynner Esters personlige reise ut av skammen. Til slutt er hun villig til å dø i kampen for samiske rettigheter.

– Denne filmen er spesiell fordi den har mange paralleller til mitt liv som meg, sier Isaksen.

Hun kjenner seg igjen i flere av tematikkene som blir berørt i filmen, og som trigger hennes samiske traumer. Det har vært emosjonelt krevende for henne å gå inn i manuset og hele tiden ha i bakhodet at hun skal ta hensyn til at mange husker dette og har en personlig tilknytning til saken.

Ella Marie Hætta Isaksen fotografert i protestleiren mot utbyggingen av Repparfjorden nå i august. - Å være politisk og ung artist har vist seg å fungere bra. Både som same og kvinne er det viktig at jeg tar stemmen min i bruk, og bruker den når det passer meg, sa hun til NTB i januar. Foto: Thor Due / Mer Film NTB kultur (THOR DUE/NTB kultur)

Men selv er hun også personlig engasjert i tematikken til Alta-aksjonen. Mens hun snakker med Dagsavisen sitter hun og holder vakt over planlagte gruvedriften ved Repparfjorden i Finnmark.

– I ti år har vi sagt at Repparfjord skulle bli den nye Altasaken. Det er veldig spesielt å gå inn i en filminnspilling og dykke inn i universet på 1970-80-tallet og samtidig kjempe kampen i 2021, sier hun.

Som same har hun savnet denne filmen. Alta-aksjonen var et viktig vendepunkt i norsksamisk historie.

– Bevegelsen sådde frø som gjorde at vi fikk et sameting i Norge. I min ungdom forsto jeg hvor mye Alta-aksjonen har betydd. Da jeg selv også ble aktiv i miljøbevegelsen, ble Alta-aktivister enda større forbilder for meg.

Når historien om Alta-aksjonen nå portretteres for første gang i Norge, går Isaksen inn i det med stor ærefrykt og respekt. Hun mener filmen kommer på et veldig riktig tidspunkt.

– Tematikken er så dagsaktuell og viktig. Det har aldri vært så mange inngrep i samiske områder og areal som det er i dag. Samtidig stilles det spørsmål om samiske rettigheter.

For første gang begir den prisbelønte filmskaperen Ole Giæver seg i kast med et historisk drama - viet kampen om Alta-utbyggingen, og fant sin hovedrolleinnehaver i "Stjernekamp". Her er han og Ella Marie Hætta Isaksen på location i Finnmark. Foto: Mer Film NTB kultur (NTB kultur)

Respekt for faget

– Hva har vært det mest utfordrende med å jobbe med det her?

– At det er tunge temaer vi skal gjennom. Det har vært et langt og grundig forarbeid, så jeg føler meg veldig trygg på at vi er på et godt sted og at det blir en film som kan bety veldig mye både for et samisk og norsk publikum.

– Hva har vært det beste, da?

– Det har vært fantastisk å prøve meg som filmskuespiller. Jeg har spilt teater hele livet, men jeg har aldri spilt i film. Det er et helt annet fag, svarer Isaksen.

Det har vært en givende opplevelse for henne å prøve seg foran kamera.

– Jeg har ekstremt respekt for skuespillerfaget og derfor har jeg dedikert gått inn i arbeidet om å prøve å bli i ett med karakteren min.

– Men så må man jo spørre. Hvordan skal du sjonglere skuespillerkarrieren med artistkarrieren?

– Det tror jeg skal gå veldig fint. Jeg har visst om dette i over to år, så jeg har hatt god forberedelsestid og lagt planene mine med musikken etter når jeg vet at jeg er utilgjengelig. Jeg er mer nysgjerrig på hvordan jeg skal klare å spille inn denne filmen og eventuelt aksjonere i Repparfjord samtidig.

