– Moldejazz skal være et vindu mot verden for norsk jazz

MOLDE (Dagsavisen): Som en av få norske festivaler klarte Moldejazz også sist sommer å gjennomføre festival. Mot alle odds. Mange hevdet at festivalen med sine 5.000 solgte billetter da var landets største, men det var på ingen måte et normalår, verken for Moldejazz eller noen av de andre festivalene. Og som det tør være kjent, heller ikke 2021 blir helt som vi har vært vant til. Ikke desto mindre mener Moldejazz’ nye festivalsjef, Mariann Bjørnelv, at det de nå kan tilby er en tilnærmet normal festival.

– Det blir opp mot 70 konserter, og bortsett fra utescenen på Romsdalsmuseet er det nesten en fullskala festival. Jeg håper og tror vi skal selge rundt 6.500 billetter i år, forteller hun få dager før festivalstart.

Ikke noe B-lag

Koronarestriksjonene legger stadig begrensninger på hva man kan hente av internasjonale artister. Kun fire utenlandske artister står på plakaten i år, men festivalsjefen vil ikke være med på at festivalen blir mindre spennende av den grunn.

– Jeg synes ikke det legger noen begrensning på programmet at det nesten bare er norske artister som kommer. Det er ikke slik at vi setter opp noe B-lag her. Det har jeg vært tydelig på hele tiden; norske jazzmusikere er i verdenseliten. Å tenke at det blir en annenrangs festival fordi man har få utenlandske navn blir feil, sier hun.

Vi har sittet og klødd oss i hodet på kohorter og alt hva de til en hvert tid gjeldende reglene innebærer. — Mariann Bjørnelv

Og tar man en nærmere titt på programmet skjønner man hva hun mener. Paul Nilssen-Love kommer med sitt Circus prosjekt, Ola Kvernberg med Steamdome II, Jaga Jazzist er på plass og avslutningsdagen lørdag 24. juli brukes blant annet til å hedre avdøde Jon Christensen med en tre akters, man kan nesten kalle det festforestilling, hvor til sammen syv band og konstellasjoner deltar. Stødig, formodentlig, konferansiert av Audun Vinger. Og de som vil gå i en litt mer mainstream musikalsk løype kan blant annet oppsøke konserter med Sondre Lerche og Valkyrien.

Sondre Lerche er klar for Moldejazz. Her fra Oslo Konserthus i anledning Bob Dylans 80-årsdag. Sondre Lerche er klar for Moldejazz. Her fra Oslo Konserthus i anledning Bob Dylans 80-årsdag. (Annika Byrde/NTB)

Avlysninger

Lenge så det ut til at Moldejazz i år skulle kunne skilte med enda flere internasjonale navn. En fullvaksinert Manu Katché var meldt, sammen med den kanadiske saksofonisten Ben Wendel og den amerikanske trommeslageren Nate Wood. Men den gang ei. Kun en ukes tid før festivalen ble det klart at man ikke ville lykkes i å hente inn disse fine folka. Alle skulle inngått i to av programpostene til Ellen Andrea Wang, årets Artist In Residence. Begge disse konsertene har festivalen sett seg nødt til å avlyse.

De stadige endringene og usikkerheten om hva som kommer videre er noe som har tært hardt på en i utgangspunktet ganske slank organisasjon under forberedelsene til årets festival.

– Arenaproduksjonsavdelingen har i juni og juli sittet og jobbet med oppgaver som vanligvis løses i mars/april. Vi har ligget så sjukt bakpå fordi vi først for en ukes tid siden fikk vite hvilke regelverk vi ville ha å forholde oss til når festivalen starter. Vi har sittet og klødd oss i hodet på kohorter og alt hva de til en hvert tid gjeldende reglene innebærer. Folk i administrasjonen har jobbet til klokka 03 om natta i lang tid. Og det er jo ikke helt som det bør være, sier festivalsjefen. Og legger til at festivalen uavhengig av koronasituasjonen nok kunne vært tjent med en større organisasjon.

Lojale sponsorer

Selv om noe av festivalens økonomiske forutsigbarhet forsvant da knutepunktordningen falt bort for noen år siden er det likevel en robust festival som nå feirer sitt 60.år. Sponsorene er til stede i fullt monn, i like stor grad som før koronaen rammet festivalen.

– Sponsorene til Moldejazz har vært kjempeflinke og fulgt opp som om det hadde vært et normalår. Vi hadde et sponsortreff i vår hvor jeg ble enormt imponert. Jeg har vært borti patriotisme før, men her er det et ubetinget «vi er med». De var med i fjor uten å få noe tilbake. De får litt mer i år og jeg opplever det som en voldsom trygghet at næringslivet er så mye med, forteller Bjørnelv entusiastisk.

Jazztrommisen Jon Christensen, som døde i fjor, skal hylles i tre etapper i Molde, under konsertarrangementene Jons Hus. (Fredrik Bjerknes)

Vindu mot verden

Men den offentlige og statlige støtten er også en viktig bærer av det økonomiske fundamentet. I denne sammenheng er Bjørnelv tydelig på at festivalen tar sin oppgave alvorlig.

– Vårt ansvar og vårt mandat er nedfelt i festivalens strategidokumentet og det er vi bevisst. Vi skal være et vindu mot verden for norske jazzmusikere, men samtidig skal vi også bidra i motsatt retning – bringe verden inn til oss. Det å være en del av et nettverk med internasjonal tyngde forplikter, både hjemme og ute. Artist In Residence-prosjektene våre er med på å understreke dette, hvor vi opp gjennom festivalene har koblet store internasjonale stjerner sammen med solide norske musikere. På denne måten er vi et viktig eksportvindu for norsk jazz, sier hun, og legger til:

– Diskusjonen om slike som Molde og Kongsberg Jazzfestival har brukt for mye penger på artister som ikke er helt innenfor jazzfeltet må vi ta på alvor. Balansegangen mellom brød og sirkus er vanskelig for jazzfestivalene. Så vi skal være veldig bevisste på hva vi presenterer på scenen, og prøveå finne artister som er innafor. Det føler jeg vi gjør i Moldejazz.

John Zorn i 2022

Bjørnelv har forberedt sin første Moldejazz under krevende pandemiske rammebetingelser og er klar for å slippe den ut til publikum. Selv har hun ikke har vært på Moldejazz siden 1994 – hun hadde i liten grad anledning fordi hun om sommeren stort sett var beskjeftiget med å jobbe som frivillig på andre festivaler. For en fra Skien var det mer naturlig å verve seg på Kongsberg enn i Molde. Men nå er det endelig Molde igjen og i et omfattende program er det spesielt to prosjekter hun ser frem til.

– Jeg gleder meg veldig til kontrabassorkesteret til vår Artist In Residence, Ellen Andrea Wang. Det tror jeg blir sykt gøy. Og jeg er spent på hvordan Jons hus blir – hyllesten til Jon Christensen som gikk bort i fjor. Det er et vanvittig ambisiøst prosjekt, sier hun.

Og neste år, når alt (kanskje) er normalt igjen, hvordan blir det da?

– Jeg har begynt å gjøre meg noen tanker om det og lagt inn noen bud, men så veldig mye har jeg ikke rukket å gjøre – jeg har hatt mer enn nok med årets festival. Men vi har stadig noe som henger igjen fra 2020, sier hun, og nevner John Zorn som Artist In Residence, og får oss til å huske at vi også synes det er kjekt med internasjonale navn, så lenge de holder norsk nivå.

Årets Moldejazz åpnes av Åse Kleveland mandag 19. juli og varer til lørdag 24.juli.

