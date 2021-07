En historisk norsk filmbragd

Gullpalmen glapp for Joachim Trier, men han og filmen «Verdens verste menneske» fikk en fullgod erstatning da prisene under den 74. festivalen i Cannes ble delt ut lørdag kveld. Renate Reinsve vinner den gjeveste prisen en skuespiller kan drømme om i hele verden. Bare Oscar henger høyere enn prisene i Cannes. Det betyr ikke bare heder og ære, men massiv oppmerksomhet og et unikt springbrett til en internasjonal karriere om det står på ønskelisten. For den 33 år gamle skuespilleren blir ikke bragden mindre av at det er hennes langfilmdebut på det store lerretet.

Blant de mest kjente skuespillere som har plukket denne spesielle gullkantede palmen i Cannes før henne er blant andre Meryl Streep, Helen Mirren, Penélope Cruz, Juliette Binoche og Julianne Moore.

Renate Reinsve var selv til stede i salen sammen med regissør Joachim Trier etter å ha flydd tilbake til Cannes og festivalen samme dag som prisene ble delt ut. Rapportene om at Renate Reinsve har «vunnet» Cannes-publikummet og internasjonal presse har imidlertid summet helt siden torsdag 8. juli, da filmen «Verdens verste menneske» hadde premiere og hun gikk den røde løperen som hun aldri skulle gjort annet. I filmen spiller Reinsve rollen som Julie, en ung kvinne som vingler gjennom en fase i livet der hun forsøker å finne retning og mening med det hele. Hun dras mellom to menn (spilt av Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum) og forventningene fra familie og omgivelser. Filme ble mottatt til toppkritikker ikke bare i Norge, men også fra ledende internasjonale medier.

«En stjerne er født», slo den britiske storavisen The Guardian fast etter å ha sett Renate Reinsve i «Verdens verste menneske», mens superlativene har drysset som gullstøv fra både internasjonale og norske kritikere etter premieren. Hun bærer en rolle som er sterk og svært kompleks, og tolkningen vil det gå gjetord om, het det i Dagsavisens anmeldelse av filmen. Til NRK har hun røpet at det allerede er kommet internasjonale filmtilbud, også ett konkret.

[ Joachim Trier fullfører sin Oslo-trilogi med en varm, morsom og mektig film som hyller kjærligheten og Oslo (+) ]

Full fart mot Cannes: Snart reiser Renate Reinsve og resten av hovedkreftene bak "Verdens verste menneske" til filmfestivalen i Canns. Der skal Joachim Triers film stille i hoverdkonkurransen. Foto: SF Studios (NTB kultur)

Norge er en godt etablert sportsnasjon. Med prisen til «Verdens verste menneske» og Renate Reinsve kan vi endelig begynne å kalle oss en filmnasjon. Ingen filmfestivaler er større og viktigere enn Cannes, og prisene som deles ut her, inkludert den berømte Gullpalmen, er høyere enn noen av de andre filmprisene i verden, med unntak av Oscar. Bare deltakelsen i Cannes alene er noe alle filmskapere, produsenter og nasjoner strekker seg etter, men bare et fåtall når det skyhøye kunstneriske nivået som Cannes’ hovedkonkurranse representerer. For selv om Cannes er glamorøse kjoler, røde løpere og høy champagneføring, er det også åsted for den mest seriøse konkurransen for film i verden. Vinner du en av hovedprisene her, er alle dører åpne. Og Beste kvinnelige skuespiller er definitivt en av hovedprisene.

En pris til «Verdens verste menneske» vil være starten på en internasjonal karriere for en skuespiller som tidligere kun har hatt småroller i norske filmer, men som har desto flere store roller og prisutmerkelser fra teaterscenen. Hun spilte også en liten rolle i Triers «Oslo 31. august». Regissøren har sagt at det var til henne han skrev rollen i «Verdens verste menneske».

France Cannes 2021 The Worst Person In The World Red Carpet Renate Reinsve på den røde løperen i Cannes. (Vadim Ghirda/AP)

Årets jurypresident var den amerikanske regissøren Spike Lee («BlacKkKlansman», «Do The Right Thing», «Malcolm X») i spissen for et stjernelag av skuespillere og regissører, og allerede da han skulle annonsere første prisen presterte han å rote til det hele og avsløre hvem som fikk Gullpalmen. Den gikk til franske Julie Ducournaus «Titane». Den franske regissøren ble dermed den andre filmen noensinne som vinner Gullpalmen i Cannes. Den første var Jane Campion med «Piano».

Det er selvsagt sånn at «alle» filmskapere kan slumpe til og vinne en pris, men i Cannes er det ikke noe som heter slump. Joachim Trier har hatt dette som et mål gjennom hele karrieren. Alle filmene hans så nær som «Thelma» er blitt vist i Cannes i det ene eller andre programmet, og han har også sittet i en av sidejuryene. Han har vært tro mot sin egen måte å lage realistiske dramaer på, sin egen stil og fortellingene som han har skrevet i samarbeid med Eskil Vogt, i denne sammenhengen en historie som oser av romantikk iblandet skarpe, komplekse og satiriske blikk på de nære omgivelsene med Oslo som ramme.

«Verdens verste menneske» er for øvrig den andre filmen Joachim Trier har kommet til hovedkonkurransen i Cannes med. Allerede der har han overgått sin egen bestefar, Erik Løchen, som ble tatt ut til samme konkurranse i 1960 med filmen «Jakten». Nå vinner Trier i tillegg en av verdens høyest hengende filmpriser.

Norge er fra før ikke bortskjemt med Cannes-heder, men Bobbie Peers vant faktisk Gullpalmen i 2006, da for kortfilmen «Sniffer». Den henger også høyt, men å vinne en av palmeprisene på denne festivalen med en spillefilm, er noe som ikke bare norsk film har jobbet for, men også norske politikere på regjeringsnivå. Enhver kulturminister med respekt for embetet har hatt Cannes-pris som uttalt kulturpolitisk og personlig ambisjon.

Da Joachim Trier ble valgt ut til hovedkonkurransen i Cannes i 2015 med engelskspråklige «Louder Than Bombs» var det 36 år siden forrige gang en norsk film hadde kjempet om Gullpalmen. Bare seks år senere igjen skjer det på nytt, igjen med Joachim Trier, regissøren som Cannes-sjefen har kalt det største talentet i nordisk film. Filmen er dessuten fra samme univers som har gjort Joachim Trier til et filmens verdensnavn, og er den tredje i den såkalte Oslo-trilogien som begynte med «Reprise» og fortsatte med «Oslo 31. august». Med «Verdens verste menneske» hyller han både sin egen hjemby Oslo og kjærligheten og sin egen generasjons søken etter retning i livet, og det er Reinsve som bærer denne hyllesten med en filmatisk livsgnist som åpenbart også smeltet hele Cannes.

France Cannes 2021 The Worst Person in The World Photo Call Anders Danielsen Lie, (fra venstre), Joachim Trier, Renate Reinsve og Herbert Nordrum poserer for fotografene etter premieren på «Verdens verste menneske» i Cannes. (Vadim Ghirda/AP)

Mange norske regissører har tidligere fått vist filmene sine i de ulike programmene i Cannes, og også fått priser, men selve hovedkonkurransen er i særklasse det trangeste nåløyet i verden for spillefilm. Her er de kunstneriske kvalitetene og ikke minst ambisjonene skyhøye, og en plass i programmet i seg selv har enorm betydning for en regissør. Ikke bare blir filmskaperen selv gjenstand for stor oppmerksomhet fra hele det internasjonale miljøet, men hun eller han bidrar også til å sette et lands filmproduksjon på verdenskartet.

Noe av det viktigste med skuespillerprisen til «Verdens verste menneske», er hvordan den vil inspirere norske filmskapere og ikke minst skuespillere i et miljø som er inne i en svært spennende brytningstid og hvor en rekke yngre talenter er i ferd med å gjøre seg gjeldende. Dette Cannes-gjennombruddet er først og fremst Joachim Triers egen fortjeneste. Hans visjon, hans utrettelighet og kompromissløshet har vært avgjørende. Men også samarbeidet med nære medarbeidere som manusforfatter Eskil Vogt, komponist Ola Fløttum og andre støttespillere har vært avgjørende for særlig «Oslo-trilogiens» triumf. Her kommer også skuespillerne i første rekke. Anders Danielsen Lie har vært med i alle tre, og etter «Oslo 31. august» skrev Joachim Trier rollen som Julie direkte med Renate Reinsve i tankene. Nå kvitterer hun med å motta en historisk norsk filmpris.

Renate Reinsve er opprinnelig fra Solbergelva i Drammen kommune, og ble uteksaminert som skuespiller ved Teaterhøgskolen i 2013. Samme år debuterte hun i «Peer Gynt» på Trøndelag Teater, og vant Heddapris for rollen som lærer i «Besøk av en gammel dame» året etter. Hun har hatt roller på Det Norske Teatret og spilt mindre roller i norske filmer, men «Verdens verste menneske» har gjort henne til en stjerne over natta.

Hun er ikke fremmed for tanken om internasjonale oppdrag eller til og med Hollywood. «Det hadde vært gøy å se hva det er. Det er sikkert ikke slik man tror det er. Men jeg er veldig fornøyd med å jobbe i Norge også», sa hun til TV 2 etter premieren i Cannes. Nå vil garantert tilbudene fortsette å strømme på.

[ Eskil Vogts Cannes-bidrag «De uskyldige» er en spillefilm om og med barn, men absolutt ikke for barn (+) ]

Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie. (Oslo Pictures/SF Studios)