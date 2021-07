«Sløseriombudsmannen» nominert til Fritt Ord-prisen

Gulati mener at Søberg har bidratt til en viktig og kontroversiell debatt om offentlig pengebruk, spesielt knyttet til kulturbransjen.

– Istedenfor å hylle en person som har tatt opp kampen mot offentlig sløsing gjennom å avsløre hårreisende enkelteksempler, velger flere kunstnerorganisasjoner å kneble han. Det er en skam overfor alle de kunstnere som selv har måttet kjempe for sin rett til å ytre seg opp gjennom tidene, sier Gulati.

«Sløseriombudsmannen» Søberg har fått mye omtale etter at Ytringsfrihetskommisjonen inviterte ham til et innspillsmøte for kunstnere.

Invitasjonen gjorde at kommisjonsmedlem Begard Reza valgte å trekke seg. I tillegg var forbundet Norske Dansekunstnere kritisk og skrev et innspillsbrev med bekymring om kommisjonens arbeid til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet.

[ Kommentar: Å tro at trusselen mot ytringsfriheten kommer fra såkalte «lettkrenkede», forteller oss mye om hvor regjeringen har hentet motivasjonen til å sette ned en kommisjon ]

– Den siste tidens debatt om Ytringsfrihetskommisjonen har vist et skremmende bilde av at den gruppen som tradisjonelt har hegnet høyest om ytringsfriheten, nemlig kunstnere og kulturpersoner, kaster den under bussen når egen maktbase og egne støtteordninger blir truet, sier Gulati.

