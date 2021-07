«Vi har tillit til at kommisjonen kan fullføre sitt arbeid på en god måte, selv om den nå har 17 og ikke 18 medlemmer».

Dette kommenterer politisk rådgiver Tor Frøytvedt Dahl (V), politisk rådgiver for kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V), til Dagsavisen.

Debatten har rast rundt den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen de siste ukene. Kommisjonens medlem Begard Reza har trukket seg i protest mot at kommisjonen inviterte mannen bak den omdiskuterte Facebook-profilen Sløseriombudsmannen til kommisjonens innspillsmøte for kunstnere.

I en kronikk i VG sist uke kom Reza kom med hard kritikk av kommisjonens arbeid. «Latterliggjøring av transpersoner og Metoo. Aktivistisk støtte til «Sløseriombudsmannen» og uthenging av kunstnere: Det er blitt umulig for meg å fortsette arbeidet i Ytringsfrihetskommisjonen», skrev Reza, som er generalsekretær i Salam Norge, en frivillig organisasjon for skeive muslimer.

På spørsmål til kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum om det ville bli oppnevnt et nytt medlem til erstatning for Begard Reza, viser Stavrum til kulturdepartementet.

Kan ikke erstattes før august

Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt av kongen i statsråd og presentert i februar 2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Generalsekretær Begard Reza i organisasjonen Salam, Norges første og eneste lhbt-organisasjon for personer med muslimsk bakgrunn. (Tore Meek/NTB)

Kulturdepartementet opplyser at et nytt medlem av kommisjonen tidligst kan bli oppnevnt i august, men at det er usikkert hvorvidt Reza vil bli erstattet.

«Vi har tillit til at kommisjonen kan fullføre sitt arbeid på en god måte, selv om den nå har 17 og ikke 18 medlemmer. Vi har fortsatt en stor, kompetent og bredt sammensatt kommisjon. En eventuell supplering gjøres av Kongen i statsråd, og det er ikke statsråd før i august. Vi har sånn sett ikke tatt endelig stilling til dette» kommenterer Tor Frøytvedt Dahl, politisk rådgiver for Abid Raja.

Opprop fra kunstnere

Sist fredag gikk 15 kunstnerorganisjoner sammen om et opprop fra forbundet Norske Dansekunstnere der de uttrykte bekymring for kommisjonens arbeid, etter Sløseriombudsmannens deltagelse på innspillsmøtet.

«De undertegnende organisasjonene stiller seg spørrende til den praksis og håndtering ytringsfrihetskommisjonen har utøvet overfor flere utsatte kunstnere», heter det i den felles støtteerklæringen som ble sendt ut fra forbundet Norske Dansekunstnere.

[ Hold deg oppdatert: Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen ]

Denne uka har flere medlemmer av kunstnerorganisasjonene gått ut mot sine egne organisasjoners deltagelse i oppropet. Nettavisen Subjekt har skrevet om medlemmer av Creo, Nopa, Forfatterforeningen, Skuespillerforbundet og Norske billedkunstnere som ikke støtter oppropet.

Etterlyser flere med minoritetsbakgrunn

Kommisjonsmedlem Sarah Zahid, i en kronikk i Aftenposten denne uka, uttrykte sterk beklagelse over at Begard Reza trakk seg fra kommisjonen. «Jeg tør påstå at Rezas utmelding og den harde kritikken mot kommisjonen muligens kunne vært unngått, dersom det hadde vært flere minoriteter i kommisjonen» skrev Zahid i Aftenposten.

Sarah Zahid Sarah Zahid , forfatter, jusstudent og medlem av regjeringens Ytringsfrihetskommisjon. Her i 2018 (Lene Sørøy Neverdal)

«De aller fleste i kommisjonen har majoritetsbakgrunn. En naturlig konsekvens er at tematikken omkring minoriteters vern ikke får størst vekt. Med flere minoriteter i kommisjonen hadde diskusjonene og konklusjonene omkring minoritetsvern brått blitt annerledes» skrev Zahid videre.

Dagsavisen har bedt kultur- og likestillingsminister Abid Raja om en kommentar til Zahids kritikk av kommisjonens sammensetning. Forespørselen ble sendt tirsdag denne uka.

Dagsavisen ba også Raja om en kommentar til debatten rundt Ytringsfrihetskommisjonen. Fredag opplyser departementets kommunikasjonsavdeling at Raja ikke har anledning til å svare.

Politisk rådgiver Tor Frøytvedt Dahl svarer til kritkken fra Zahid:

«Det har aldri vært ambisjonen at kommisjonen skal ha direkte representasjon fra alle grupper som berøres av mandatet. I et arbeid som i praksis berører alle borgere ville dette være praktisk umulig».

Tillit til kommisjonens leder

«Det er særlig betenkelig at medlemmer fra den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen ikke klarer å håndtere dette på en mer profesjonell og løsningsorientert måte» skrev Zahid videre i sin kronikk, om etterspillet etter at Begard Raza trakk seg fra kommisjonen. Til Dagsavisen uttalte Begard Reza at hun ikke har tillit til kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum.

Presentasjon av ny ytringsfrihetskommisjon Oslo 20200214. T.v.: Kjersti Løken Stavrum som skal lede kommisjonen og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) under presentasjonen av den nye ytringsfrihetskommisjonen på Litteraturhuset i Oslo fredag. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

«Vi har tillit til kommisjonens leder og at kommisjonen vil oppfylle sitt mandat på en god måte» understreker politisk rådgiver Tor Frøytvedt Dahl overfor Dagsavisen.

«Saken illustrerer på en god måte hvorfor Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt. Mandatet omfatter vanskelige dilemmaer uten åpenbare løsninger – og diskusjoner som det ofte kan være vondt for de involverte å stå i. Kommisjonen ble bevisst satt sammen for å få fram disse diskusjonene og dilemmaene i arbeidet. At dette kan være krevende er ikke overraskende» kommenterer Dahl videre.

Til kritikken mot at kommisjonen inviterte Sløseriombudsmannen til innspillsmøte svarer politisk rådgiver Tor Frøytvedt Dahl:

«Kommisjonen og utredningen drives uavhengig av departementet og regjeringen. Hele poenget med en slik utredning er å få uavhengige råd. Vi kan derfor ikke svare for interne forhold i kommisjonens arbeid» .

– Hvordan ser Abid Raja på debatten som har oppstått rundt Ytringsfrihetskommisjonen?

«Saken illustrerer at mandatet tar for seg mange av de mest aktuelle, men også vanskeligste og mest betente spørsmålene og dilemmaene i tiden. At det kan bli konflikter om hvordan disse spørsmålene diskuteres og håndteres er derfor ikke veldig overraskende. Vi synes selvfølgelig det er synd at Begard Reza velger å trekke seg fra kommisjonen. Ingen av medlemmene er tilfeldig valgt, og hun kunne - som representant for flere minoritetsgrupper - bidratt med viktige perspektiver og verdifull erfaring» svarer Tor Frøytvedt Dahl (V).





---

Ytringsfrihetskommisjonen

Oppnevnt av regjeringen i februar 2020 for å utrede ytringsfrihetens kår i Norge.

Skal komme med en Norsk Offentlig Utredning som sluttdokument, som legges fram for Kulturdepartementet i mars 2022.

Kommisjonen ledes av Kjersti Løken Stavrum, direktør for Tinius-stiftelsen, største eier i mediekonsernet Schibsted.

Kommisjonen har 18 medlemmer: Ragna Aarli, Anki Gerhardsen, Eirin Eikefjord, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, Nils Johan Heatta, Bente Kalsnes, Sebastian Klein, Mímir Kristjánsson, Adele Matheson Mestad, Bård Borch Michalsen, Steinar J. Olsen, Shabana Rehman, Kjetil Rolness, Vebjørn Selbekk, Jan Inge Sørbø og Sarah Zahid. Begard Reza har nå trukket seg.





Bråket om Ytringsfrihetskommisjonen

[ Ytringsfrihetskommisjonen svarer: Boikott er ikke vår vei ]

[ «Ta dette på ytterste alvor»: 15 kunstnerorganisasjoner ut mot Ytringsfrihetskommisjonen ]

[ Slår hardt tilbake mot medietoppen som leder kommisjonen: - Hun angriper meg som varsler ]

[ ANMELDELSE: Sirkus Sløserikommisjonen - de på scenen har det morsommere enn oss i salen ]

[ Sløseriombudsmannen: - Scenekunstmiljøet snakker mye om hva de skal gjøre med meg ]

[ Trekker seg fra ytringsfrihetskommisjonen i protest ]

[ Vil ikke delta på møte med Sløseriombudsmannen (+) ]