Fett med Sot

4

Sot Bar & Burger Valkyrien

Ole Vigs Gate 24B

Telefon: 464 15 873

Mail: valkyrien@sotbar.no

Nettside: https://www.sotbar.no/restauranter/valkyrien

Mat 4

Meny 5

Miljø 4

Service 3

Prisnivå 5

– Dette stedet her blir garantert en vinner dagen derpå.

Byløvene smatter glinsende feite burgere og fries og stagger kjøttsulten med store smaker av grillet storfe, karamellisert løk, bacon og ost som oser av umami-følelse. Med andre ord er Oslos nye burgertilskudd Sot et sted både for vorspielet, selve middagen eller dagen derpå.

Akkurat da vi trodde burgermarkedet i Oslo var på sitt mest brennhete, kommer en trønder på banen med sitt spesielle bar- og burgerkonsept. Sot skyr på ingen måte ilden. I «hjembyen» Trondheim er Sot Bar & Burger godt innarbeidet både i Midtbyen og på Solsiden, og suksessen har åpenbart gitt utferdstrang. Fra før er kjeden, som ble startet i 2014 av restaurantgründerne Svein Roger Torgersen og Lars Lian, etablert både i Hammerfest og Porsgrunn. Utvidelsen skjedde etter at det trønderske Bitastad-konsernet overtok som eiere i 2018. Dermed er Sot i samme familie som hurtigmatmedlemmene Big Bite, Jordbærpikene og Sabrura Sushi.

[ Er du virkelig kjøttsulten? Få griller så godt som St. Lars ]

En trønder har inntatt Oslo med sitt spesielle bar- og burgerkonsept. Sot Valkyrien er verdt et besøk. (Byløvene)

Sistnevnte er allerede på plass i kjelleren på det nye og temmelig luksuriøse Valkyrien-senteret på Majorstua, og Sot har lagt seg inntil i første etasje, med inngang til et hyggelig gårdsrom både fra senteret og fra gata. At det lukter grill når man nærmer seg tar vi som et godt tegn. De store lokalene inne og beliggenheten er helt sikkert ikke tilfeldig. Her satses det på et ungt og kjøpesterkt publikum i et område hvor burgerkonsentrasjonen ikke er like høy som i sentrum og for eksempel Grünerløkka. Bare Kverneriet er i umiddelbar nærhet, men det er det alltid så fullt at det garantert er marked for en Sot-restaurant som på mange vis har et likt konsept. Sot framstår imidlertid som mer kompromissløs, og prismessig ligger de godt under. De byr på klassiske drinker (gin og tonic, Margarita, Aperol Spritz og så videre) og et svært fyldig ølkart der en 0,6 Ringnes øl koster 120 kroner og utvalget av IPA-er og annet spesial-øl inkluderer det aller meste av kjent og noe ukjent.

[ Maaemos lillesøster er akkurat det Bjørvika trengte (+) ]

Bakgården er stille og fredelig, og ute på gaten er det også bord hvis det skulle bli fullt inne, men på en sommerettermiddag er det ikke nødvendigvis et sted man blir sittende lenge. Maten kommer fort, hurtigmat-stylet i papir, og presset på bordene er høyt. Det er et godt tegn når det gjelder slike steder. Førsteinntrykket er at Sot også er rene ord for en ganske billig penge sammenlignet med lignende konseptuelle burgerrestauranter.

Vaffelfries med jalapenos. (Byløvene)

Sot har en voksen meny av burgere (120 – 155 kroner) og noen utvalgte retter de kaller «Gatemat», for eksempel Krispy kylling. Men det er burgerne som står i høysetet, med høylytte navn som «Amper», «Blå» og «Pang», og klassikeren «Sot» på topp. Foruten valgfritt kjøtt av storfe eller kylling kan alle burgerne lages vegetarisk, av plante-«kjøtt» eller rødbeter. Sots «superdressing» og smakfull norsk cheddar er en vinner på burgeren stedet er oppkalt etter, men favoritten for mange vil nok bli «Jørns», oppkalt etter den vestlandske Jørnsberg-osten som ligger fint smeltet på toppen av kjøttet og steinsoppmajonesen. Sherry-karamellisert bacon er kronen på verket i denne burgeren som gir umami-smaken en ny betydning.

[ Dette var anmeldernes favorittrestauranter i fjor ]

Sot kan kunsten å grille en burger, og dressinger og bacon gjør at fettet glinser på den helt riktige måten. Brødet derimot, er litt for bløtt, og det gjelder også for burgeren «Blå» som ellers smaker godt av karamellisert løk. For noen vil den være perfekt, men for byløvene blir blåmuggosten (ikke navngitt) her i mildeste laget. Tilvalget uansett burger er klassisk. Friesene er som de skal være, harde og knasende utenpå og myke inni, mens friesvaflene smaker sterkt og godt av jalapeños og bringebærhabanero.

Jørns burger med Jørnsbergost. (Byløvene)

Sot Bar & Burger etablerte seg i Oslo under pandemien, og selv om det nå er lov med stadig flere gjester er det fortsatt bestilling med egen mobil og QR-Kode på bordet. Maten kommer kjapt, og servitørene er blide, men upersonlige. Det tjener ikke til et steds renomme at de knapt hilser når du kommer og vinkes ned på nærmeste bord som ikke er reservert. Det skal så lite til, men vi skriver det av på koronakvoten og tenker at det blir bedre når QR-kodene forsvinner og personlig service er tilbake på et normalt nivå.

Men alt i alt er Sot et velkomment og i beste mening folkelig tilskudd til burgerjungelen i byen.