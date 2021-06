Vi hadde ikke hørt så mye fra Peps Persson på en lang stund da han døde søndag, 74 år gammel, etter en tids sykdom. Kanskje er det derfor han har kommet litt i bakgrunnen i musikkhistorien i nyere tid? Vi hørte veldig mye på ham da han ga reggaemusikken sin egen skånske identitet på 70-tallet, og ble en helt unik artist i skandinavisk pophistorie.

Per-Åke Tommy Persson, langt bedre kjent som Peps Persson, var en av flere svenske artister som omfavnet bluesen mot slutten av 60-tallet. Han hadde nok også vært husket som «en av flere» hvis han hadde fortsatt å rendyrke denne stilen. Så oppdaget Peps reggaemusikken fra Jamaica, og våget seg dristig nok på å spille den selv. Dette gjorde ham til en ener på sitt område, en folkehelt i hjemlandet, men også i alternativt orienterte miljøer i Norge.

Etter noen album med blues på engelsk begynte Peps, å synge på svensk, nærmere bestemt på skånsk, med albumet som het «Blodsband» i 1974. Dette var samtidig med at reggaemusikken fikk et oppsving med gjennombruddet til Bob Marley & The Wailers. Peps Persson skjønte at denne musikken var like godt, faktisk enda bedre egnet til å formidle budskapet han hadde på hjertet. i et intervju med det svenske bluesmagasinet Jefferson i 2017 sammenlignet han sitt forhold til blues og reggae med henholdsvis drøm og virkelighet. At det ikke var noen andre i vår del av verden som klarte å spille reggae ordentlig på denne tida gjorde ham ikke mindre unik.

I 1975 kom albumet «Hög standard», som virkelig holdt høy standard. Plateomslaget er en parodi på det tredje til Abba, som nettopp hadde kommet ut, med hele gruppa trengt sammen i baksetet på en bil. Men Abba drikker champagne, Peps Blodsband har termos med kaffe. Tittelsangen er Peps på sitt sterkeste: «Litar du på myten om vårt rika västerland/Känner du dig trygg och mätt, min vän/Eller gnager tvivlet som en dålig tand/ Känner du dig lurad på något sätt». Dette gikk rett hjem i datidens motkultur. Peps sympatiserte med datidens radikale musikkbevegelse, men ga ut platene sine på det etablerte selskapet Sonet, og mente at det ikke tjente saken å gjemme seg bort i sitt eget avlukke.

På dette første reggaealbumet hans ble Bob Marleys «Stir It up» til«Styr den upp», en eksempel på at lives lyseste sider også sto Persson nært. Vi hører også «Persson ifrån stan», en såkalt schottis, svensk gammeldans, som også fikk en egen vri med Peps.

– Jeg kaller musikken min for «syntesemusikk» Den har elementer av mange former. Og kanskje er Skåne et godt utgangspunkt for slik sammensmelting. Det har alltid vært sterk internasjonal påvirkning i min del av Sverige. Mange som kom til Skandinavia fra kontinentet passerte Skåne. Og mange bragte med seg musikalsk «smitte» fra verden utenfor, fortalte Peps Persson i et intervju med Gerd Johansen i Nye Takter i 1978.

Peps Persson på "Mot strømmen"-festivalen i Chateau Neuf i Oslo i 1978. (Nye Takters arkiv)

Peps sang på hard skånsk, noe som kledde de harde rytmene perfekt. I tillegg til sin internasjonale orientering var Persson alltid opptatt av hvor han kom fra selv. Parallelt med sitt Blodsband spilte han inn skånsk tradisjonsmusikk med det han kalte Pelleperssons Kapell. Han laget også et helt album med sanger av folkehelten Edvard Persson, med «Kalle på spången» som sin mest kjente sang. Versjonen til Peps er hans umiskjennelige egen. Reggaerytmene var aldri langt unna i denne delen av virksomheten heller.

Det er rart å tenke på at det en gang ble stilt spørsmål om hvite musikere kunne spille reggae i det hele tatt. Ikke som en tidlig kritikk mot kulturell appropriasjon, mer som en konstatering av at det aldri hørtes veldig bra ut, der de humpet av gårde mens all rytmesans lå igjen bak dem. Dette handlet nok mer om interesse enn hudfarge, for i årene som fulgte var det mange hvite som knekte koden etter å ha vært levende interessert i denne musikken i noen år. Men Peps og hans trommeslager Bosse Skoglund kom dit først. Så tidlig at jeg må innrømme at jeg fordomsfullt ikke trodde hva jeg hørte til å begynne med. Skoglund kom fra jazzen, og var dessuten studiomusiker, bl.a. på plater med Lill-Babs og «Sånt är livet» med Anita Lindblom. Han ble klippen som Peps Persson kunne støtte seg til. Skoglund døde i april i år, så dette har vært et tungt år i historien om Peps Blodsband.

Trommeslageren Bosse Skoglund var klippen i Peps Blodsband. Han døde i april i år. (Nye Takters arkiv)

Lyden av Peps Blodsband var først og fremst inspirert av Bob Marley & The Wailers. «Droppen urholkar stenen» fra 1986 begynner med «Liten såg», som er en versjon av Bob Marley og Lee Perrys «Small Axe». Men det beste albumet er sannsynligvis «Spår» fra 1978. Her er «Maskin No. 2», som i ettertid høres ut som rendyrket rap – et år før amerikanerne importerte toastertradisjonen fra Jamaica. «Hyreskasern» er en svensk versjon av Jacob Millers «Tenament Yard», en sang om å bo trangt og dårlig, og har heller ikke tapt seg nevneverdig i årenes løp.

«Spår» var sterkt preget av en nykommer i bandet, Babatunde Tony Ellis, sanger og gitarist som var født og oppvokst på Jamaica, og hadde havnet i Stockholm etter lange reiser rundt i verden. Hans «Punky Reggae» ble en av de største favorittene på dansegulvet da Cliff Moustache, i dag leder av Nordic Black Theatre, startet Norges første reggaeklubb, i Bergen i 1978. Ellis lagde i samme slengen det fine soloalbumet «No Time To Run», akkompagnert av blant andre Peps Persson og Bosse Skoglund.

Jeg så Peps Blodsband et par storartede kvelder på slutten av 70-tallet, en gang på Studentsentret i Bergen, den andre på Studentersamfundet i Trondheim. Det er blitt hevdet at jeg danset på bordet på den første av disse. Jeg håper det stemmer.

Peps fortsatte å gi ut plater på 80- og 90-tallet, og fikk en av sine største publikumsfavoritter i 1992, med sangen «Oh Boy» fra albumet «Spelar för livet». En skamløst glad sommersang i lystig ska-takt. I en ubetalelig opptreden i «Allsång på Skansen» ble den framført som duett sammen med komikeren Robert Gustafsson, utkledd som Peps. Peps Persson var blitt folkeeie. Derfor gjorde det stort inntrykk på hele Sverige da han gikk bort søndag. Rapperen Jason «Timbuktu» Diakité uttalte at Peps Persson var den som inspirerte ham mest til å skrive tekster på svensk – eller nærmere bestemt skånsk. De to gjorde også låten «Dynamit» sammen i 2003.

På sitt comebackalbum fra i fjor synger Åse Kleveland Peps Perssons «För livet», nå som «Jeg spiller for livet». Hun la den også ut som singel i forkant på 1. mai.: «Jeg spiller for livet/jeg vet intet annet/ som gir både mening og daglig brød», sang Kleveland, ganske direkte oversatt, og signaliserte at både hun og Peps Persson har likt musikk med mening. Hun omtalte Peps Persson som en av sine gamle helter. Det er hun ikke alene om i disse dager.

