Eurovision-vinnerne Måneskin til gigantfestival i Oslo

Tons of Rock-festivalen kommer tilbake etter pandemien med en artistrekke som lover folkefest over tre dager i 2022. Nå melder festivalen at de utvider publikumskapasiteten fra planlagte 50.000 til 75.000, og blir med det Norges største musikkfestival.

Fra før er det kjent at de har lokket Iron Maiden tilbake til festivalen, slik planen opprinnelig var for 2020-festivalen som måtte avlyses. Nå slipper de det resterende programmet til festivalen som går av stabelen 23. – 25. juni 2022. Blant de nye artistnavnene er årets vinner av Eurovision, den italienske hardrockgruppa Måneskin, som for tiden går på tung radiorotasjon i Norge. De spiller samme dag som Faith No More og Bring Me The Horizon topper plakaten over en mengde norske artister som Dimmu Borgir, Backstreet Girls, CC Cowboys og Seigmen.

Europe og folkefest

Men før det åpner Iron Maiden Tons of Rock-ballet torsdag 23. juni. Fra før har 2 millioner Iron Maiden-fans sett den spektakulære Legacy Of The Beast-turneen, som ikke sparer på kruttet eller scenerekvisitter. Åpningsdagen inneholder også besøk fra artister som Mastodon og Sum41, med de legendariske svenske puddelrockerne Europe på slep. Med andre ord er det duket for en folkefest der noen av de hvasseste nye bandene fra metaluniverset deler scener med gamle storheter og legender innen sjangeren. Flere av dem sto på plakaten også i 2020.

De største legendene heter Deep Purple, som avslutter Tons of Rock 2022 lørdagen. Da kommer også det smått sensasjonsjagende Las Vegas-bandet Five Finger Death Punch, som spilte i Oslo Spektrum i 2015, i tillegg til gamle helter som Opeth og norske Turbonegro.

Iron Maiden med Bruce Dickinson i spissen kommer til Tons of Rock i 2022. Her fra Telenor Arena i 2016. (Mode Steinkjer)

Vil skrive historie

I 2019 samlet Tons of Rock 40.000 på Ekebergsletta etter at de flyttet den hardrock-dedikerte festivalen fra Halden til Oslo. Da toppet Kiss, Def Leppard og Slayer plakaten. Planene var enda større for 2020-utgaven, som imidlertid måtte avlyses da covid-19-pandemien stengte for all turné- og konsertvirksomhet. Også 2021-festivalen måtte avlyses nå på forsommeren.

- Vi skulle selvsagt aller helst brukt disse dagene på å rigge oss til på Ekeberg. Men sånn ble det ikke. Da er det like greit å bruke all vår tid på å skrive historie i 2022. Dagens slipp er beviset på at drømmer kan bli virkelighet. Å lansere 46 artister med legender, ikoner og band som vi veit Tons of Rock publikummet vil elske, sier bookingansvarlig Jarle Kvåle i Tons of Rock i en pressemelding.