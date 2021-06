I en lengre uttalelse som Chrissy Teigen la ut på nettstedet Medium mandag, utdyper hun hva hun håper at de to barna hennes med John Legend, Miles (3) og Luna (5), skal lære av handlingene hennes.

Det hun sikter til, er en rekke gamle Twitter-meldinger som tidligere i vår dukket frem fra glemselen.

Det var den amerikanske realitykjendisen Courtney Stodden som i et intervju med The Daily Beast utdypet hvordan Teigen ti år tidligere via Twitter hadde oppfordret den da 16 år gamle Stodden til å ta livet av seg. Det skjedde i kjølvannet av at Stodden slo seg sammen med en 50 år gammel skuespiller, Doug Hutchison.

Stodden hadde tatt vare på skjermdumper av Teigens gamle meldinger, og delte dem i sosiale medier som et apropos til at Chrissy Teigen slettet Twitter-kontoen sin fordi plattformen var blitt «for negativ», skrev TMZ.

Teigen ba om unnskyldning i kjølvannet, før det ble taust – til nå:

– Sannheten er at jeg ikke lenger er den personen som skrev de grusomme tingene. Jeg vokste opp, gikk i terapi, giftet meg, fikk barn, gikk mer i terapi, opplevde tap og smerte, fikk mer terapi og opplevde mer av livet. Og gikk enda mer i terapi. Livet har gjort meg mer empatisk, skriver Teigen i innlegget.

– Hver dag prøver jeg å forsikre meg om at hun (datteren Luna, red) er alt det beste ved meg, alle de tingene jeg ønsker å være hele tiden, men noen ganger mislykkes i. Og vi snakker om vennlighet med henne og Miles hver eneste gang det passer. Vil de til slutt innse at det er hyklersk? Det tror jeg. Men jeg håper de også vil anerkjenne min utvikling, sier tobarnsmoren og kjendisprofilen, som i innlegget også skriver:

– Vi er alle mer enn våre verste øyeblikk.

