Snorre Valen med 22. juli-bok: «Anklageskrift mot norsk offentlighet»

Boka har fått tittelen «Utøyakortet» og er «et personlig og politisk anklageskrift mot den norske offentlighetens manglende evne til å ta tak i de ubehagelige følgene av 22. juli» heter det i presentasjonen fra forlaget Cappelen Damm.

Boka utgis 5. juli og er ikke tidligere omtalt i mediene.

«22. juli er ikke et ess AUF har i ermet. Det er trumfkortet alle vi andre kan spille ut mot dem, så vi selv kan leve videre i illusjonen om at alt er som før» skriver Valen i boka «Utøyakortet».

Snorre Valen henviser til forlaget Cappelen Damm for kommentar om boka.

«Vi ønsker å vente med intervjuer og kommentarer til boka lanseres» skriver Cappelen Damms informasjonssjef Tone Hansen i e-post til Dagsavisen.

Snorre Valen var stortingsrepresentant for SV fra 2009-2017, han var nestleder i SV 2015–2017 og er nå politisk redaktør i nettavisen Nidaros. Her har han ved flere anledninger kommet med skarp kritikk av aktører i debatten om 22. juli.

«Jeg har skrevet bok: Hvor trådte vi feil, hvorfor bryter så mange samtaler om 22. juli sammen, og hvorfor har AUF blitt sittende igjen med så mye av ansvaret for å bearbeide terroren helt selv?» skrev Valen på Twitter mandag formiddag.

«Den vonde sannheten er at mens den norske offentligheten i stor grad var opptatt av å dyrke samhold i etterkant av udåden, har de overlevende etter terroren, og deres partifeller, måttet tåle et uuttalt (og noen ganger i all sin nedlatenhet, uttalt) krav fra omgivelsene om å ikke «slå politisk mynt» på det de opplevde. Ikke «dra Utøya-kortet». Som om folk som har blitt jaktet på og skutt av en fanatisk terrorist tenker at dette er et politisk kort de kan bruke» skrev Valen i en kommentar i avisen Nidaros 4. februar.

Han skrev også ett av bidragene i AUFs antologi om 22. juli, «Aldri tie, aldri glemme», som kom tidligere i år, med artikkelen «Den politiske debatten etter 22. juli».

I den kommende boka går han videre på argumentasjonen om politikeres og debattanters bruk av begrepet «Utøya-kortet».

Mener vi viser naivitet i møte med ytre høyre

«I boka går Snorre Valen går tilbake til høsten 2011 og de første, kaotiske og mislykkede forsøkene på en politisk debatt om 22. juli. Han tar et oppgjør med den kalde skulderen AUF møtte så snart de begynte å snakke om politikk, og med naiviteten vi utviser i møte med vår tids ytre høyre» heter det i forlagets presentasjon av boka.

Jan Tore Sanner fikk massiv kritikk da han i 2018 uttalte at Arbeiderpartiet «dro 22. juli-kortet», i en debatt om daværende justisminister Sylvi Listhaugs omstridte Facebook-post om Arbeiderpartiet. Sanner beklaget uttalelsen.

– Vi blir beskyldt for å «trekke 22. juli-kortet» når vi mener noe om terror og sikkerhet. Dette er også en del av fortellingen om 22. juli: Om hvor vanskelig dette har vært, sa Ap-politiker Tonje Brenna til Dagsavisen tidligere i vår, i forbindelse med sin kommende bok om Utøya-terroren.

Flere 22. juli-bøker

Snorre Valens bok «Utøyakortet» er den foreløpig nyeste i en rekke av nye og kommende bøker om 22. juli i forkant av sommerens 10-årsmarkering for terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet.

* «Aldri tie, aldri glemme», antologi utgitt av AUF,bidrag fra bl.a Ina Libak, Jonas Gahr Støre, Hans Chr Gabrielsen m.fl

* «Arbeiderpartiet og 22. juli» av historiker Halvard Notaker. Utkommet

* «Ingen mann er en øy», av Jørgen Watne Frydnes, daglig leder for selskapet Utøya, om gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepet. Utkommet

* «Ingen fred å finne» av forfatter og redaktør Stian Bromark, om ettervirkningene av Utøya-terroren for de overlevende, ti år etter. Utkommet

* «22. juli og alle dagene etterpå» av Ap-politiker Tonje Brenna. Kommer i juni

* «Etter rosetogene. 22. juli og det farlige hatet» av Ali Esbati, svensk Riksdagsrepresentant, var på Utøya 22. juli og overlevde terrorangrepet. Kommer i juni

* «De heldige» av forfatter Elin Hesjevik. Vennene Torbjørn og Hanne var på Utøya sammen. Bare Torbjørn overlevde terrorangrepet. Moren til Torbjørn har skrevet bok om tida etter. Kommer i juni

* «La oss snakke om 22. juli» av journalist og forfatter Thomas J.R. Marthinsen, intervjubok for barn og ungdom. Kommer i juni

* «Søstre: Min historie etter Utøya» av Cathrine Tønnes Lie. Hun var på Utøya sammen med søsteren Elisabeth, som ble drept i terrorangrepet

* «Ubesvarte anrop» av Nora Dåsnes, grafisk roman for ungdom. Kommer i juni

