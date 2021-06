I lange perioder var Vinduet stengt mot verden

Det litterære tidsskriftet Vinduet fyller 75 årganger, og markerer overgangen fra papir til digital med et stort jubileumsnummer denne uka. Jubileumsnummeret omfatter flere artikler om tidsskriftets historie. Litteraturviter Tonje Vold har gjennomgått Vinduet med postkolonialt blikk, og undersøkt i hvilken grad Vinduet har skrevet om litteratur fra utenfor Europa. «Utsynet fremstår over tid som ganske smalt» skriver hun.

– I lange perioder har Vinduet vært stengt mot verden, sier Tonje Vold.

Vinduet, Gyldendals litterære tidsskrift. Jubileumsnummer 1-2 2021 (Gyldendal)

I gjennomgangen som strekker seg fra 1949 til 2012 finner hun at særlig 1990-tallet var nasjonalt orientert. «Vinduets nedslagsfelt og prioritering i perioden er nesten helnorsk» skriver hun om 1993–2004.

Vinduet er forlaget Gyldendals tidsskrift for litteratur, og har siden starten i 1947 vært en sentral arena for diskusjon om litteratur i Norge. Redaktørene sitter på åremål i fire år, og kjente forfattere som Johan Borgen, Jan Kjærstad og Henrik Langeland har vært redaktører for Vinduet.

Ingenting fra det globale sør

Tonje Vold er førsteamanuensis ved institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, hvor hun bl.a. forsker på minoritetsstemmer i skandinavisk samtidslitteratur. I 2019 ga hun ut boka «Å lese verden», om bl.a. hvordan imperialisme og kolonialisme har formet synet på verdenslitteraturen, og hvordan nyere litteraturforskning utfordrer disse oppfatningene.

– Vinduet er et av de viktigste litterære tidsskriftene i Norge. Den norske litterære offentligheten omfatter en rekke andre tidsskrifter og publikasjoner, så oversikten over norsk litterær offentlighets syn på verden får man ikke ved å bare se på Vinduet. Men det gir interessante tidsbilder, sier Vold.

I sin undersøkelse av Vinduet fra 1949 til 2012 finner hun bl.a.:

* I om lag halvparten av årgangene er det ingen referanser til verken litteratur og forfattere fra det globale sør, afroamerikansk litteratur, eller diasporalitteratur – «i en god del av årgangene bare en eller to»

* Hun konstaterer «en tydelig forskjellsbehandling, der litteratur fra Afrika sør for Sahara først og fremst formidles gjennom oversiktsartikler»

* «Gardinene trekkes nærmest for fra 1993 og til utpå 2000-tallet»

Forsinket oppgjør

Dekningen av ikke-europeisk litteratur i Vinduet faller ofte sammen med frigjøringskamper i tidligere kolonier, påpeker Vold. Sent på 60-tallet og utover 70-tallet var Vietnamkrigen med på å øke interessen for i litteratur i det som da ble kalt den 3. verden.

Vold understreker at Vinduet både på 1960- og 70-tallet hadde perioder med nysgjerrig utsyn og spesialnummer om bl.a. indisk og søramerikansk litteratur.

– I alle periodene finnes det kunnskapsrike formidlere av litteratur utenfra. Men de er ikke mange, sier Vold.

Selv om flere av 1980-tallets redaktører var verdensvendte og introduserte bl.a. flere afrikanske forfattere for et norsk publikum, var begrepet «neger» fortsatt gangbart så sent som i 1986, påpeker hun. Da hadde Thomas Hylland Eriksen artikkelen med tittelen «Estetikk, politikk og negerens sjel». Her tar Hylland Eriksen opp det franske begrepet «negritude», myntet på 1930-tallet, som skulle betegne visse egenskaper ved afrikansk kultur og lynne.

– I Vinduet på ble det allerede på 1960-tallet påpekt at «neger» var et problematisk begrep. Samtidig kunne man lese begrepet i alle mulige kombinasjoner som «negerlyrikk» «negersang» eller «negerånden». At man i 1986 kunne man bruke «negerens sjel» uten forbehold i en tittel, tyder på at man ennå ikke hadde tatt oppgjøret med denne betegnelsen på «de andre». Først de siste 20 årene har man har tatt et bredt oppgjør med begrepet i Norge. Så sent som i 2006 ble det forsvart av norske språkforskere, sier Vold.

– Utover 90-tallet blir utsynet veldig norsk igjen. Det var overraskende å se i hvor stor grad. Da var Vinduets litterære perspektiv helnorsk, til dels skandinavisk, med lite fra Europa. Senere på 90-tallet åpner Vinduet seg for verden, men da mot USA, ikke det globale sør, konstaterer Vold.

Fantes det litteratur i Asia?

– Det er jo ikke uventet at et norsk litterært tidsskrift konsentrerer seg mest om norsk litteratur. Jeg har undersøkt hvordan Vinduet har vært interessert i verden. Og det er interessant å se hvordan Vinduet definerer litteratur.

– På 1950-tallet kunne Vinduets bidragsytere uttrykke tvil om det i det hele tatt fantes litteratur i Asia eller Afrika. I lange perioder har man definert litteratur som noe europeisk og amerikansk. Spørsmålet om litteratur i Asia, og påstander som at Sør-Afrika ikke har noe litterært miljø, eller at ingen japansk litteratur er god, vitner om et svært provinsielt, vestlig litteratursyn. Man mangler interesse, kan for lite, og det blir enkelt å avfeie det som er. Afrikansk litteratur ses på som folklore, ikke litteratur. Slike tendenser finner man igjen helt opp til våre dager, det er ikke spesifikt for Vinduet, sier Tonje Vold.

Jan Kjærstad: Tittelen ble ikke diskutert

– Jeg kan ikke huske at tittelen ble diskutert. Det er talende i seg selv. Men vi må skille mellom et begrep brukt for å diskutere noe, som her, og et ord som blir brukt ukritisk og ubevisst, sier Jan Kjærstad om tittelen på Thomas Hylland Eriksens artikkel – «Estetikk, politikk og negerens sjel». Kjærstad var Vinduet-redaktør mellom 1985 og 1989, og redaktørperioden blir i Volds artikkel karakterisert som verdensvendt, der Kjærstad introduserte flere afrikanske og asiatiske forfattere for et norsk publikum.

Aschehoug presenterer høstens bøker. Jan Kjærstad var Vinduet-redaktør mellom 1985 og 1989, og introduserte flere afrikanske og asiatiske forfattere for et norsk publikum. (Mariam Butt/NTB kultur)

– I min tid som Vinduet-redaktør ble dette begrepet sikkert diskutert på amerikanske universiteter, men det tok lang tid før debatten nådde hit. Det var ikke noe internett der alt ble tilgjengelig umiddelbart. Så i 1986 var dette ikke blitt et fyord slik som det er nå. Vi vokste opp på 1950-tallet. Det tar to generasjoner å bli kvitt et ord. Dette var nok en synd som ble begått ofte også på 1980-tallet, før ordet ble luket bort utover 90- og 2000-tallet, sier Kjærstad.

Hylland Eriksen: Det var ironisk

– For meg var ikke «neger» et kurant ord i 1986, og tittelen er jo ironisk, da, kommenterer Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

Thomas Hylland Eriksen. Thomas Hylland Eriksen skrev Vinduet-artikkelen med tittelen «Estetikk, politikk og negerens sjel». (Ole Berg-Rusten/NTB kultur)

– Tittelen viser til «négritude», som er viet en viss oppmerksomhet i artikkelen min. Det handlet om hvorvidt afrikanere og europeere har forskjellig mentalitet, og «negritude»-bevegelsen hadde mange tilhengere blant intellektuelle både i Paris og i kolonier som Senegal og Martinique. Innholdet i artikkelen er ellers viktigere enn hvilke ord man bruker, og der går jeg jo i rette med det eksotiserende synet på afrikanere. Urfolk i USA ville nok heller få mer selvstendighet og bedre jobber enn ikke å bli omtalt som indianere, om de måtte velge, mener Thomas Hylland Eriksen.

Postkolonialisme

Postkolonialisme, eller postkoloniale studier, er et samlebegrep for studiet av kultur, særlig litteratur, i tidligere kolonier, med vekt på maktforholdet mellom de gamle koloniherrene og de tidligere koloniene.

Postkolonial litteratur og postkolonial teori legger vekt på spørsmål om etnisitet og nasjon, om herske- og marginaliseringsteknikker.

Viktige premissleverandører til feltet har vært Michel Foucault (1926-84), Edward Said (1935–2003) og Frantz Fanon (1925–61)

