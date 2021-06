Løsningen blir en minifestival som har fått navnet «Summer Days» og som arrangeres på Roskildes festivalområde 24.- 27. juni – samt 1.- 4. juli.

På programmet står 40 ulike aktører innenfor musikk, street art og andre kunstformer, og på plakaten står blant andre de danske artistene og bandet Iceage, Suspekt og Erika de Casier.

For at arrangementet skal kunne gjennomføres under de rådende restriksjonene, kommer bare endagsbilletter til å selges.

Festivalen kommer også til å være oppdelt i ulike seksjoner.