Nasjonalmuseet har flyttet inn. Men ikke en gang Erna fikk vite åpningsdatoen

– Jeg er opptatt av bildende kunst, men jeg er nok mest opptatt av moderne kunst. Min kunstsmak begynner et sted midt på 1800-tallet. Jeg liker noen av de beste impresjonistene, men ikke de mest romantiske, for de syns jeg blir litt plakat. Jeg har nok lagt min elsk på nonfigurativ samtidskunst, innrømmet statsminister Erna Solberg etter at hun fredag fikk en spesialomvisning i det nye Nasjonalmuseet. Da hun var kommet opp på den ennå tomme takterrassen, der det skal bli uteservering med utsikt over Aker Brygge og Oslofjorden, spurte statsministeren helt direkte sin omviser, direktør Karin Hindsbo, om når museet skal ha sin store åpning.

– Blir det neste sommer, kanskje? spurte Solberg.

– Vi åpner i 2022, sa museumsdirektør Karin Hindsbo, og gjentok dermed det som er museets faste standardsvar når noen spør.

[ – Det usedvanlige med Nasjonalmuseet ]

Dette har kostet masse penger, men det var nok verdt det. — Statsminister Erna Solberg

Nordens største

Men etter det Dagsavisen forstår, jobbes det i disse dager med å bestemme åpningsdato. Inntil videre er standardsvaret «Vi sees i 2022!», som det står på plakater utenfor den store, grå kunstgiganten på Vestbanen. Museet skulle egentlig åpne våren 2020, men åpningen har blitt utsatt to ganger. Dette skyldes både koronapandemien og forsinkelse i leveranser og montering av sikkerhetsdører. Men Statsbygg har i alle fall overlevert bygget til Nasjonalmuseet.

– Og nå har vi flyttet kunsten inn, slo Hindsbo fast under omvisningen, og viste at noen få bilder er hengt opp allerede. Ellers var salene store og tomme, og bar ennå preg av håndverkere og flyttefolk. Statsministeren fikk studere montere som tilfredsstiller alle moderne klima- og sikkerhetskrav, og konstaterte at her kunne ikke engang en liten møll greie å komme inn. Det er høyteknologi i både vegger og tak, og Hindsbo forklarte at museet nå får helt nye muligheter til å stille ut kunst fra hele verden. Dette blir Nordens største kunstmuseum, med nesten 55.000 kvadratmeter i bruttoareal. Hele 13.000 kvadratmeter kan brukes til utstilling. Det er mer enn Tate Modern, Rikjsmuseum og Guggenheim Bilbao kan stille opp med.

– Dette er veldig stort, men Louvre i Paris er fortsatt større, bemerket statsministeren, som mimret om da hun 20 år gammel forsøkte å se hele Louvre på en dag. Det gikk visst ikke så bra.

Nasjonalmuseet har flyttet inn kunsten, men er ikke helt ferdig med innredningen ennå. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Masse penger

Etter omvisningen virket det som statsministeren var fornøyd med det hun hadde sett, selv om Nasjonalmuseet til slutt ble en dyr fornøyelse.

– Dette har kostet masse penger, men det var nok verdt det, sa Solberg, før hun la til:

– Vi kan selvsagt alltid diskutere om vi kunne hatt en billigere dør her eller der, men summen av dette er at dette er en satsing for hundreårene framover for Norge. Nå samler vi de nasjonale kunstsamlingene og har bygget et bygg for det. Det i seg selv er viktig, og så får driften videre avgjøre om dette virkelig var verdt det, om man klarer å fornye seg og utvikle seg videre, sa statsministeren, som allerede kan glede seg til museets første utstilling i 2022: Det blir etter planen en omfattende utstilling med nyere norsk samtidskunst.

[ Nasjonalmuseet åpner med skeiv utstilling ]