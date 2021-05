Nå er de tilbake og vil feire med røde løpere og fakler

Fredag 28. mai åpner Oslos kinoer igjen etter å ha vært stengt siden begynnelsen av november. Lokale smittevernregler gjør at heller ikke kinoene kan slippe inn flere enn 20 publikummere til hver forestilling, uansett hvor stor salen måtte være. Med andre ord kan det å se noen av vinterens største filmer fortone seg som en riktig så eksklusiv opplevelse om man for eksempel får billett til storsalen i Colosseum, den største i Oslo, drevet av Nordisk Film Kino, eller de største salene hos byens øvrige kinoaktører Odeon og Vega Scene.

– Et tips er å være tidlig ute å skaffe seg en billett! Salene fylles fort opp!

Det sier programdirektør Christin Berg i Nordisk Film Kino, som driver de fleste av Oslos tradisjonsrike kinoer, blant dem multikompleksene Ringen, Saga og Vika. Hun lover uansett røde løpere og fakler for gjestene når dørene åpnes på ny.

Se stor oversikt over ukas seks premierer og hvilke av vinterens filmer som står på programmene når Oslos kinoer åpner fredag 28. mai.

Klar for «Et glass til»

– Ja, vi åpner med 20 personer, det er ikke mange, men det er langt bedre enn å ha stengte kinoer. Gleden er stor for at vi kan åpne kinodørene igjen, og vi feirer med røde løpere og fakler, sier hun, og legger til at de ansatte vil sørge for at kinogjestene skal føle seg trygge og ivaretatt på alle måter.

– Ikke minst venter det en god filmopplevelse i kinosalen, sier Berg.

– Hva bestemmer hvilke filmer dere velger å sette opp på kino etter et halvt års nedstengning?

– Vi viser selvsagt de nyeste filmene, men også et knippe filmer som har fått oppmerksomhet gjennom de syv månedene som kinoene har vært stengt. Dette er filmer som har markert seg på ulike måter, som for eksempel Oscarvinneren «Et glass til», som ikke ble ferdigspilt i Oslo i sin tid. Likeledes den rørende og kritikerroste «Sound of Metal», som også fikk en Oscar for beste lyd. Det er også viktig å løfte fram de norske filmene, filmer som «Den største forbrytelsen» og prosjekt Z» vil bli å finne på våre lerreter fra fredag, fastslår Berg, som forteller at Nordisk Film Kino kommer til å prioritere flere av filmene de ikke har kunnet vise i Oslo utover våren og sommeren.

Christin Berg, programdirektør i Nordisk Film Kino (Fredrik Bjerknes)

Mottagelse og etterspørsel bestemmer

Det gjelder en rekke filmer som har hatt premiere på kinoer andre steder i Norge, som har kunnet holde åpent mer eller mindre hele tiden i tråd med nasjonale og lokale smitteverntiltak. Ingen steder i Norge har kulturlivet, inkludert kinoene, vært nedstengt så lenge som i Oslo, sier hun.

– Fokuset vårt er å vise de nyeste filmene, men vi vet at det er mange som ikke har hatt muligheter til å se flere av vinterens sentrale filmer her i byen. Mottakelsen og etterspørselen av de ulike titlene fra andre steder, kan være en faktor som vi bruker når vi setter opp programmet vårt videre, mener Berg.

– Hvordan vil køen av flyttede store kinopremierer påvirke kapasitet på saler og tempoet på nye premierer utover sommeren og høsten?

– Det er mange filmer som vil få premiere framover, så her må vi vekte de ulike filmene på best mulig måte. I åpningsuken har vi fokusert på et bredt program der alle vil kunne finne sin favoritt. Vi ser stor interesse fra kinogjestene, det er solgt billetter til de fleste filmer allerede. Vi håper at det åpnes opp for flere kinogjester i salen allerede i juni og da blir det lettere å ha en mer normal drift og programmering, og hver film vil lettere nå sitt potensial. Uansett, det er ingen tvil om at det blir mange titler og mye god film som kommer framover, og premierekabalen er ikke helt på plass ennå.

– Hvilken film gleder du deg mest til å kunne vise for publikum når du åpner dørene fredag?

– Om jeg skal velge kun en film, så vil jeg trekke fram den norske «Ninjababy» av Yngvil Sve Flikke, en morsom, sår og munnrapp film som har stått på vent lenge. Det er helt nydelig at den endelig skal møte sitt publikum, også her i Oslo.

