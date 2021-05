Nicole Eisenman-utstillingen er endelig åpnet på Astrup Fearnley-museet i oslo, og vil bli stående over sommeren. Eisenman er opptatt av kjønnspolitikk. Rett som det er, portretterer hun seg selv som mann. I «Morning Studio» (2016) er det imidlertid en lesbisk kjærlighetsscene der den gule kvinnen stirrer skamløst på betrakteren. (Nicole Eisenman / Image courtesy of the artist and Anton Kern Gallery)