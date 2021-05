De er blant Norges mest populære liveband. Nå får de endelig spille i Oslo - for 20 personer

– 20 personer på Rockefeller – det blir helt sprøtt! Men vi gleder oss, sier Petter Baarli, levende norsk rock n roll-legende, gitarist i Valentourettes og Backstreet Girls.

Fredag blir Valentourettes første band som står på Rockefellers scene siden november. Oslos konsertsteder gjenåpner så smått denne helga, med svært begrenset kapasitet.

Tre av bandene som ellers er garantert fulle hus over hele landet spiller i Oslo denne helga for 20 personer:

Valentourettes spiller på Rockefeller fredag

Motorpsycho spiller på Dansens Hus med dansekompaniet Impure i forestillingen “Sacrifice” fredag og lørdag

Highasakite spiller på Rockefeller søndag, mandag og tirsdag

Highasakite, "Over Oslo", grefsenkollen 2017 Over Oslo (Mode Steinkjer)

Også Blå og Salt er i gang med konserter i helga, etter at det fra onsdag igjen ble tillatt med kulturarrangementer innendørs for inntil 20 personer på tilviste plasser. Kulturkirken Jakob er i gang med fullt konsertprogram igjen fra neste uke, mens andre sentrale konsertsteder som Nasjonal Jazzscene og Vulkan Arena avventer fram mot mulig økt kapasitet 10. juni.

Vil åpne for fullt fra høsten

– Arrangementene i seg selv er ikke økonomisk bærekraftige. Økonomien i arrangementer med kun 20 publikummere baserer seg på tilskudd gjennom den statlige Stimuleringsordningen, forteller Roar Gulbrandsen, daglig leder på Rockefeller/Sentrum Scene/John Dee. Også Sentrum Scene har konsert fra og med fredag, mens biscenen John Dee ennå ikke har åpnet.

– Men det er flere lyspunkter i en slik forsiktig gjenåpning for vår del. Vi kan ta ansatte gradvis tilbake på jobb, og vi kan benytte oss av artister, leverandører og andre slik at hjulene kommer i gang for bransjen. Vi er synlige overfor vårt interesserte publikum og gir signal om en gradvis gjenåpning mot mer normale tider. Vi trenger alle sosiale møteplasser nå og steder hvor vi kan dele opplevelser, sier Gulbrandsen.

Han satser på å kunne åpne for inntil 200 publikummere allerede om kort tid.

– Vi er optimistiske og håper på et større publikum allerede fra 10. juni. Dette bør være mulig hvis smittetall og andre parametre holder seg på et fortsatt lavt nivå slik at Oslo kommune kan følge gjenåpningsplanen. Og vi arbeider med planer for å gjenåpne både Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene med full kapasitet fra høsten av. Det er det eneste scenarioet vi kan se for oss. Alt annet vil være en skuffelse og krever videre støttetiltak fra myndighetene, understreker Gulbrandsen.

Petter Baarli: – Vi æ'kke Kurt Nilsen

For Petter Baarli er det en tørr periode som nå er over.

– Snart sju måneder uten å kunne spelle i her Oslo, og uten å kunne gå på pub heller! Forferdelig! sier Baarli foran fredagens gjenåpningskonsert på Rockefeller.

Hans Petter Baarli. Gitarist og låtskriver. (Mimsy Moller)

– Jeg har aldri spelt så mye gitar som nå. Men det har jo vært hjemme, mest. Det skal bli deilig å stå på scenen igjen med bass, trommer og stort lydanlegg, sier Baarli. Mens Oslo har vært stengt, har han hatt en håndfull spillejobber med både Backstreet Girls og Valentourettes rundt i landet, for svært begrenset kapasitet.

– Vi har gjort noen spellinger med Backstreet i Tromsø og sånt, i Bodø var det for 25 personer og ikke lov å selge øl engang, publikum satt på galleriet og fikk beskjed om å roe seg. Jeg håper det blir bedre på Rockefeller, sier Baarli.

På Rockefeller opptrer Valentourettes med sin faste vokalist Tarjei Foshaug. Valentourettes startet som backingbandet til Joachim “Jokke” Nielsen. Etter Jokkes bortgang i 2001 har Valentourettes fortsatt og holdt Jokkes musikk i live. Under koronaperioden har bandet også spilt inn en ny plate, som backingband for tidligere Ricochets-vokalist Trond Andreassen. “Alt på en gang” kommer ut 11 juni.

– Det var dritmoro! Vi spilte inn kompet på en dag! Trond og vi er tunet inn på samme frekvens, det er alltid moro å spelle med han. Vi ble veldig fornøyd, sier Baarli.

Lørdag går veien videre for Baarli til Odal Rock Club og utekonsert med Backstreet Girls. De har også nytt album på gang, og har klart seg greit gjennom pandemien, tross avlysninger og utsettelser, forteller Baarli, som også er bedriftsleder for Backstreet Girls.

– Vi har søkt om støtte, og venter på svar. Vi er vant til å pante flasker, vi. Vi æ'kke Kurt Nilsen, for å si det sånn! Vi trenger ikke 13 millioner! Vi har klart oss før og vi klarer oss nå, sier Petter Baarli.

Bent Sæther, Motorpsycho. Øyafestivalen 2019 (Mode Steinkjer)

Gjenåpning: Live-helg i Oslo

FREDAG

Valenourettes, Rockefeller

Tacobitch, Sentrum Scene

The Switch, Blå

Sol Heilo, Salt/Hovedscenen

Master Oogway, Salt/Pyramiden

Motorpsycho + Impure Company, Dansens Hus

LØRDAG

Deathcrush/Torgeir Vassvik, Blå

Motorpsycho + Impure Company, Dansens Hus

SØNDAG

Highasakite, Rockefeller

Motorpsycho + Impure Company, Dansens Hus

Frank Znort Quartet, Blå

---