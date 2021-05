Spotifykampanje for K-pop går ut over andre artister

Fansen til K-popgruppa BTS kjører en massiv kampanje for å få flest mulig spillinger av gruppas nyeste singel «Butter» på Spotify. Når de lykkes tjener norske og alle andre verdens mindre artister enda mindre på strømming.

Jeg stusset da jeg så lista over trendende ord på Twitter tirsdag morgen. «Spotify» høyt oppe igjen. Hva er det nå da, undret jeg. Det viser seg at det er fansen til gruppa K-popgruppa BTS som er på ferde. De gjør alt de kan for at gruppas seneste singel «Butter» skal bli mest spilt i verden, og være årets mest spilte låt når året er omme. Det første døgnet etter utgibvelsen gikk den unna over 20 millioner ganger på Spotify.

K-pop er ung popmusikk fra Sør-Korea. Den er blitt svært populær rundt i verden det siste tiåret, ikke i særklasse i antallet fans, men de utmerker seg med å virke mer entusiastiske enn noen andre. Ved slutten av tirsdagen var «#STREAMINGBUTTER» på topp på trending-lista mi på Twitter. Og den er innstilt på «Norway trends». BTS lå foran «#nrkdebatt» og «#MonicaMæland».

Fansen til BTS har imidlertid oppdaget at det ikke bare er å kjøre på. Spotify har faktisk mekanismer som setter stopper for mistenkelig overdrevet råspilling av sanger. Å sette dem på repetisjon natta over går ikke, å spille dem to ganger etter hverandre går kanskje heller ikke, å bare spille litt av den og starte igjen er heller ikke gyldig. Rådene til de mest innbitte tilhengerne er mange, for «Butter» ligger godt etter «Good 4 U» med Olivia Rodrigo på lista over de aller mest populære akkurat nå. Åtte millioner spillinger om dagen er ikke nok. Her må det strømmes MER.

Jeg må presisere at det er ikke noe ulovlig som skjer når fansen til BTS går til aksjon, eller bare går helt naturlig amok. Det er nesten naturstridig for meg å klage over ungdommelig entusiasme overfor sine favoritter. Dette er heller ikke en parallell til Tidal-skandalen rundt Kanye West og Beyoncé i 2018, selv om den økonomiske effekten er den samme. Fansen til BTS må få lov å vise sin beundring og lojalitet, det skulle bare skjedd innenfor en annen betalingsmodell.

Dette må forklares igjen: Strømmetjenester som Spotify betaler artistene ut fra en såkalt «pro rata»-modell. En felles pott til artister og opphavspersoner fordeles etter hvor mange ganger en låt er avspilt. De ofte omtalte tre ørene for hver avspilling på Spotify er en gjennomsnittsberegning. Når noen artister plutselig oppnår skyhøye strømmetall spiser de ekstra godt av den felles, altfor lille potten som skal fordeles på alle de andre. Dette er hitkulturens overtak satt på spissen.

En såkalt bruker-sentrisk modell ville være langt mer rettferdig. Der ville pengene fra hver kunde hos strømmetjenestene gå til akkurat de artistene denne ene kunden hører på. Hvis du abonnerer på Spotify bare for å høre Bare Egil Band, så bør dine penger bare gå til Bare Egil Band. I dag blir Bare Egil-tilhengerens penger delt mellom de mest populære navnene, BTS, TIX, andre russehits som strømmes om og om igjen, mens Bare Egil Band selv står igjen med noen smuler fra sin dedikerte betalende fan.

Det er med en endring av denne utbetalingsmodellen det er mest penger å hente for mindre kommersielle artister som likevel har sine lojale lyttere. Alle verdens mindre plateselskaper har kjempet for en slik løsning i mange år, men har foreløpig ikke nådd fram. De største plateselskapene, som leverer de største hitlåtene, er naturlig nok mindre opptatt av forandring, og har større innflytelse hos Spotify.

BTS-kampanjen viser problemet med dagens betalingsmodell i ytterste konsekvens. Unge fans er ustyrlige i sin omgang med popmusikk de synes er uimotståelig. Jeg vet godt selv hvor ofte jeg hørte platene jeg hadde med The Beach Boys i tiårsalderen. Langt oftere enn faren min hørte på Frank Sinatra. Kjøpte vi hver vår singel med disse fikk stjernene like mye betalt, uansett om jeg spilte plata mi ti, eller hundre ganger så ofte som faren min. Å sette på Beach Boys så de skulle bli spilt 100 ganger til om natta mens jeg sov kunne aldri falt meg inn. Strømmetjenestene har holdt på lenge nok nå til at kompensasjonen for de mindre artistene burde bli rettferdig, selv om den fortsatt vil være forsvinnende liten.