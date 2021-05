Tix i testkø med italiensk vinnerband

Andreas Haukeland, alias Tix, endte på en 18. plass i finalen lørdag.

– Jeg er veldig stolt over at budskapet mitt har nådd ut til 200 millioner mennesker. Og så er det slik at de som trenger budskapet mest, heldigvis ikke er så mange. Men jeg er veldig glad for at de har fått det, sier han til norsk presse før avreise.

28-åringen forteller at han fikk en del meldinger rett før han skulle på scenen.

– De skrev ganske detaljerte meldinger om hvordan jeg kan ha reddet liv, både den kvelden og tidligere kvelder, sier Tix.

