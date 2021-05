Oslos kinoer: Det blir åpning for 20 i salen

Etter seks måneder med nedstengte Oslo-kinoer kan det nå endelig snart bli gjenåpning, bekrefter Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal i en e-post til Dagsavisen. På spørsmål fra Dagsavisen om byrådet vurderer å åpne, svarer han er klart «ja».

– Byrådet legger nå siste finpuss på detaljer og datoer for gjenåpningsplanens neste trinn og her er kinoene med. Vi vil legge fram dette på fredag, skriver kulturbyråden, som viser til byrådets pressekonferanse i Rådhuset fredag kl. 13.30. Der kan svaret bli at kinoene åpner så fort som mulig, eller i det minste at kinobransjen og publikum får beskjed om en konkret åpningsdato for Oslos kinoer.

Smitten må ned

På spørsmål om hva som må til for å kunne åpne kinoene i Oslo, svarer kulturbyråden:

– Det er viktig at smitteutviklingen har vært på vei ned i lengre tid. Vi åpner veldig forsiktig, med bare 20 personer i salen. Jeg vet det er lite, men vi ønsker å gå gradvis fram for å slippe å måtte stenge igjen. Så får vi utvide med flere når vi ser det går bra, skriver Gamal, som også gir uttrykk for at han har stor forståelse for blant andre regissør Yngvild Sve Flikke, som syns det er vanskelig å planlegge kinopremierer i Oslo.

Jeg vet det er lite, men vi ønsker å gå gradvis fram. — Omar Samy Gamal, kulturbyråd

– I denne pandemien har det dessverre ikke vært mulig å gi den forutsigbarheten som man trenger for å planlegge, skriver han, og forsvarer det at kjøpesentrene i Oslo fikk åpne før kinoene. han begrunner det med smittevernreglene:

– Her følger vi de nasjonale vurderingene. Det som regnes som arrangement er mye strengere regulert enn det som er butikk. Det har noe med at man i en butikk passerer hverandre kort, mens på et arrangement sitter man i samme rom over lengre tid. Noen av de muterte virusene er jo veldig smittsomme, og det er greit å hindre spredningen med å starte med små grupper.

Lite med 20

Christin Berg, programdirektør i kinokjeden Nordisk Film, er glad for at det nå endelig kan komme en konkret åpningsdato for Oslos kinoer.

– Supert at vi endelig får en fast dato å forholde oss til, det er vi takknemlige for. Vi ser fram til det, og håper den datoen kommer så raskt som mulig, sier Berg til Dagsavisen.

– 20 stykker i salen er lite. Her skulle vi selvfølgelig ønske at de kunne økt dette tallet, for som vi ofte gjentar: Det er trygt å gå på kino. De kunne også gjerne tatt hensyn til størrelsen på salen. Det er stor forskjell på å sitte 20 stykker i salen på Colosseum 1, der det er plass til nesten 900 mennesker, og 20 stykker på 40 plasser i sal 5 på Saga, mener hun.