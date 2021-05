Frustrert av å vente på «Ninjababy»: Nå blir det premiere selv om Oslo er stengt

«Se den på kino» står det på plakater for «Ninjababy»-filmen over hele Oslo. Fredag er det omsider kinopremiere for den forlengst kritikerroste norske komedien. Men fortsatt er kinoene i Oslo stengt.

– Man orker jo ikke å gå rundt og være frustrert og skuffet hele tiden. Det mest krevende er å ikke tenke for mye på det.

Dette sier «Ninjababy»-regissør Yngvild Sve Flikke om å gå og vente på premiere gjennom hele 2021. Filmen hennes var ferdig innspilt i fjor. Først planla de kinopremiere i oktober 2020. Det skjønte de fort var for tidlig. I november stengte alle kinoene i Oslo. Siden har de ventet. Tilslutt endte de opp med 21. mai som premieredato - «i et ørlite håp om at det skulle komme lettelser i Oslo», kommenterer Svend Jensen, daglig leder for distributørene Arthaus.

Reklamekampanje for filmen «Ninjababy» - som får premiere mens Oslo-kinoene er stengt









«En film vi har ventet på»

Hovedpersonen i «Ninjababy» blir gravid etter en one night-stand, og filmen handler om den ikke helt frivillige overgangen mellom ung urban tilværelse og voksenliv, med et nytt liv i magen. Det er en filmatisering av Inga Sætres prisbelønte tegneserie «Fallteknikk» og er en blanding av animasjon og live action, i regi av Yngvild Sve Flikke («Heimebane», «Kvinner i for store herreskjorter»). Både norske og internasjonale anmeldere har rost filmen som frisk og uvanlig. «En film og en historie vi har ventet på, en original filmfortelling med en usedvanlig sterk hovedrolle og et blikk på verden som både er gjenkjennelig og overraskende, frekt og søtt på samme tid» skrev Dagsavisen i sin anmeldelse - i januar. Da var «Ninjababy» åpningsfilm på filmfestivalen i Tromsø, og ordinær kinopremiere var satt til 26. februar.

Men på få dagers varsel ble den fysiske festivalen i Tromsø avlyst og visningen av «Ninjababy» gikk digitalt. Deretter ble «Ninjababy»-premieren flyttet til april. I mellomtiden ble «Ninjababy» vist på Berlinalen og på den amerikanske bransjefestivalen SXSW, til god respons fra publikum, kritikere og innkjøpere. Men fortsatt var kinoene i Oslo og flere andre større byer stengt.

– Gang på gang har vi utsatt premieren og håpet at smittesituasjonen skulle bli bedre. Det har vært frustrerende. Under filmfestivalen i Tromsø fikk filmen publikumsprisen, så ble den vist på Berlinalen og SXSW, uten at vi fikk utnyttet oppmerksomheten her hjemme, sier Svend Jensen.

Før påske utsatte distributør Arthaus premieren nok en gang, nå til 21. mai. Og denne gangen kan de ikke utsette lenger.

– Vi har vurdert alle mulige og umulige scenarioer, men det er umulig å vite hva som er den beste premieredatoen. Til høsten kan det bli enda trangere om plassen på kinoene, selv om koronarestriksjonene letter. Og da vil alle ha glemt den fine publikums-responsen filmen fikk på vinterens festivaler, sukker Svend Jensen.





Yngvild Sve Flikke, regissør «Ninjababy» (Motlys)

- Hvordan synes du det er å ha premiere mens Oslo-kinoene fortsatt er stengt?

– Det er for meg helt uforståelig at Oslo kommune åpner shoppingsenter og ikke kulturlivet. Hva slags prioritering er det? Jeg klarer ikke se den store smittefaren ved å gå på kino eller teater med begrenset kapasitet, svarer regissør Yngvild Sve Flikke.

– Frem til Oslo kommune for grublet litt mer på dette håper jeg selvfølgelig at folk i resten av landet benytter sjansen til å få med seg «Ninjababy» på kino, oppfordrer Flikke.

Venter på å åpne for 20

De fleste steder i landet har kinoene åpent med begrenset kapasitet. I Oslo er kinoene stengt på sjette måneden, og kinobransjen uttrykte overraskelse over at ikke kinoene ble åpnet tidligere denne måneden, da byrådet i Oslo kunngjorde planer for gjenåpning. Kino, teater og konsertsteder ble flyttet fra trinn 3 til trinn 2 i gjenåpningsplanen for Oslo, men fikk likevel ikke åpne samtidig med butikker og kjøpesentre. Da var beskjeden at byrådet ville vurdere å åpne kinoer, teaterscener og konsertsteder tidligst fra 20. mai for inntil 20 personer på tilviste plasser. Men fortsatt er Oslo-kinoene stengt.

– Det er viktig å ha «Ninjababy» tilgjengelig på kino i Oslo og omegn. Her bor det mange i målgruppen, ikke minst mange studenter, og vi har en stor boards-kampanje kjørende her i byen denne uka. Den lot seg ikke dessverre ikke flytte, sier distributør Svend Jensen i Arthaus.





Byrådet i Oslo har varslet pressekonferanse fredag om lettelser i koronatiltakene.





Hittil i 2021 er det samlede kinobesøket i Norge ned med 85 prosent sammenlignet med 2019, som var siste normalår

Fordi Oslo-markedet utgjør en så stor del av filmers inntjening i Norge, ofte over 30 prosent, har mange produsenter og distributører holdt igjen premierer i påvente av at Oslo-kinoene gjenåpner. En rekke amerikanske storfilmer er utsatt til juni og juli.

Birgitte Larsen i rollen som Gry-Jeanette «Gritt» Dahl i filmen oppkalt etter rollen. (Mer Film)

Hele fem norske kinopremierer er blitt utsatt gjennom våren og fram til juni - spillefilm-debutene «Gritt» og «Han», Thomas Robsahms dokumentarfilm om a-ha, Emil Triers nye dokumentar «Stol på meg», og Norway Cup-dokumentaren «Bortebane».

– Oslos befolkning og kulturlivet generelt trenger en gjenåpning nå. Vi har ventet lenge nok. Jeg håper nå virkelig på gode nyheter fra Rådhuset snart, så vi får med Oslo-kinoene fra neste uke, sier Svend Jensen.





