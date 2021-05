Tøyen-rapper nominert til nok en gjev pris

Rapperen Ugbad Mustafa, bedre kjent som Musti, er en av fem nominerte til den høythengende Bendiksenprisen. Den deles ut av musikerorganisasjonen GramArt, og består av et stipend til «en artist som allerede har kommet et stykke på vei i sin karriere».

Skulle Musti vinne dette stipendet, kan hun plusse 100.000 kroner på et annet stipend, det såkalte Gramo-stipendet på 250.000 kroner som fulgte med da hun sanket prisen som Årets nykommer under Spellemannutdelingen tidligere i vår.

Hardtslående Bokassa

I tillegg til Musti er fire andre artister nominert. En av dem er jazz- og electronikamusikeren Bendik Baksaas fra Oslo, som har komponert en rekke verk til blant annet dans og andre kunstuttrykk. De tre øvrige er popmusikerne Skaar og Bendik og den hardtslåendepunkrocktrioen Bokassa. Sistnevnte fikk mye oppmerksomhet da de ble invitert med som oppvarmingsband på Europadelen av verdensturneen til Metallica.

Skaar står bak hiten «HigherGround», og har mottatt en rekke prisnominasjoner tidligere, blant annet for albumet «The Other Side of Waiting». Og popmusikeren Bendik, eller Silje Halstensen fra Bergen, har etter hvert rukket å utgi fem album i grenselandet pop og electronica. Kriteriene for å få Bendiksenprisen er at den nominerte enten har «minst én kommersiell utgivelse eller konsertvirksomhet av et visst omfang å vise til».

Oppkalt etter norsk legende

Med sine 20 år er Musti fra Tøyen den yngste blant årets fem nominerte. Men hun er blitt et etterspurt navn på bare kort tid. Da hun spilte på Øyafestivalens aller minste bibliotekscene i 2019, i sitt eget nabolag, var det svært få som hadde hørt om henne. I ettertid har Musti blitt kåret til Årets nykommer under NRK P3 Gull, samt utgitt EP-en «Mellom høyblokkene» og debutalbumet «Qoyskayga». For dette fikk hun sin andre Spellemannpris, for årets hip hop-album i 2020. Herfra kommer blant annet låta «Gro Harlem Brundtland», som hun skrev som en påminnelse om at kvinnelige forbilder ikke bør gå i glemmeboka.

– Vi er utrolig stolte over å kunne presentere en så spennende og variert samling norske artister - alle av ypperste kaliber. Bransjen har hatt og arbeider seg fortsatt gjennom utrolig tøffe tider, så det er ekstra moro å kunne fokusere på anerkjennelse og oppbacking av karrierer som allerede er i godt driv fremad og oppad. Alle fem har gjort seg soleklart fortjent til Bendiksprisen, og vil alle som én være ytterst verdige arvtakere etter tidligere års vinnere som Karpe Diem, Spidergawd, Emilie Nicolas med flere, sier styreleder Ivar Storm Peersen i GramArt i en pressemelding.

Bendiksen-prisen er oppkalt etter Arne Bendiksen, en av norsk musikks store profiler som var sanger, komponist, talentspeider og plateprodusent. Vinneren kåres 23. juni av styret i GramArt, som selv består av musikere.