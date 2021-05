Reagerer på Frp-forslag: – Så dumt at det er vanskelig å ta seriøst

– Dette er så dumt at det nesten er vanskelig å ta seriøst, kommenterer Anette Trettebergstuen (Ap), første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

I sitt nye partiprogram, som Fremskrittspartiet vedtok på sitt landsmøte sist helg, går partiet inn for å legge ned Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt.

«Fremskrittspartiet vil kutte statlig kulturbyråkrati ved å legge ned Kulturrådet og Norsk filminstitutt og flytte ansvarsområder og ressurser dit de hører hjemme, i hendene på kulturfeltet selv» heter det i Fremskrittspartiets handlingsprogram for 2021–2025.

[ FrPs nye partiprogram: Legg ned Kulturrådet og Norsk filminstitutt ]

– Fremskrittspartiet vil ivareta norsk kulturarv, og støtte idrett og kultur for barn og unge. I dag bruker vi vanvittig med penger på kulturuttrykk som er for spesielt interesserte. De kan finansiere seg selv, sa Fremskrittspartiets fraksjonsleder i kulturkomiteen Silje Hjemdal til Dagsavisen.

– Tydeligere bevis på at Frp er et parti som verken forstår eller bryr seg om kultur har vi aldri sett, kommenterer Anette Trettebergstuen (Ap).

Kulturrådet og NFI fordeler til sammen drøyt to milliarder statlige kroner til norsk kulturliv. Kulturrådet behandlet nærmere 9.000 søknader om støtte og Norsk filminstitutt over 1.600 søknader sist år. Norsk filminstitutt er den største enkeltfinansieringskilden for norsk film- og TV-produksjon. Kulturrådet forvalter bl.a. og Statens garantiinntekt for kunstnere, og innkjøpsordningene for litteratur gjennom Norsk kulturfond. I sitt alternative statsbudsjett for 2021 har Fremskrittspartiet halvert overføringene til kulturfondet, ned til 430 millioner kroner.

Fremskrittspartiet verken forstår eller bryr seg om kultur — Anette Trettebergstuen

– I Fremskrittspartiets logikk trengs det for så vidt ingen til å forvalte kulturkronene, de vil jo knapt ha et kulturbudsjett. Uten faglig forvaltning av kulturbudsjettet oppnår vi ikke mangfold i kulturen, kommenterer Anette Trettebergstuen.

– Frp vil selv være dommer over hva som er god kunst og ikke, det er en Disneyfisering av kulturen som jeg advarer sterkt mot.

– Høstens valg blir et tydelig retningsvalg. Høyresiden er avhengig av FrP som støtteparti, og det vil fortsette å gå utover kulturpolitikken, mener Anette Trettebergstuen.

Høyre: Vil evaluere Kulturrådet

– Jeg er ikke overrasket over at Fremskrittspartiet foreslår dette. Men jeg er overrasket over at Fremskrittspartiet som er så opptatt av norsk kultur ikke er opptatt av å ha et sterkt kulturfond, kommenterer Kristin Ørmen Johnsen (H), leder i Stortingets familie- og kulturkomite.

– På Høyres landsmøte vil vi gå inn for å evaluere Kulturrådet. Kulturrådet har fått overført flere oppgaver fra kulturdepartementet, og Kulturrådet skal ikke bli for mye som et direktorat. Men det er ikke Høyres politikk å legge ned Kulturrådet, understreker Johnsen (H).

– Vi må ha et byråkrati som evaluerer søknader. Hvem skal vurdere hvem som skal få festivalstøtte, for eksempel? I Kulturrådet sitter det mye kompetanse. Om man overførte disse oppgavene til kulturdepartementet, måtte jo de ansatt de samme folkene til å vurdere søknadene der.

Senterpartiet: - For lettvint

– Fremskrittspartiets forslag blir for lettvint, kommenterer Olav Urbø (Sp), vara for Senterpartiets representant i familie- og kulturkomiteen Åslaug Sem-Jacobsen.

I 2011 foreslo Senterpartiets Christina Ramsøy å legge ned Kulturrådet og flytte oppgaver og midler til fylkeskommunene. Urbø understreker at dette ble vurdert i sammenheng med diskusjonen rundt regionreformen.

– Senterpartiet ønsker effektive, ikke-byråkratiske ordninger for å fordele kulturmidler. Men det foreligger ingen forslag om å endre rollene til Kulturrådet eller Norsk filminstitutt.

– På Stortinget er det et flertall for å beholde disse institusjonene, og det vil fortsatt være flertall for dette på Stortinget etter valget, understreker Urbø.





---

Norsk Kulturråd

I 2019 forvaltet Kulturrådet 982 millioner i tilskuddsmidler gjennom Norsk kulturfond og 337 millioner gjennom Statens kunstnerstipend. Kulturrådet forvalter også Fond for lyd og bilde.

Kulturfondet fordeler støtte til visuell kunst, musikk, scenekunst og litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål gjennom fagutvalg. Kulturfondet mottok i 2019 8.770 søknader.

Driftsutgiftene var på 185 millioner kroner av et budsjett på totalt 1.6 milliarder.

Kilde: Kulturrådets årsrapport 2019

Norsk filminstitutt

I 2020 fordelte Norsk filminstitutt (NFI) 816 millioner kroner i tilskuddsmidler, med ca. 540 millioner til utvikling og produksjon av film, tv og spill, 100 millioner til insentivordningen for film, og 100 millioner til regionale filmsentre.

NFI hadde i 2020 85 årsverk og driftsutgifter på drøyt 120 millioner eller 11,6 prosent av den samlede driftsrammen på 1.04 milliarder.

Kilde: NFIs årsrapport 2020

---