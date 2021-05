Kulturinstitusjoner gikk med millionoverskudd i koronaåret 2020

Da viruset kom, forsvant inntektene i norsk kulturliv. Men for mange kulturinstitusjoner har det faktisk lønt seg å holde stengt. Det viser en gjennomgang av årsregnskapene til de 50 største mottakerne av statsstøtte, står det i en sak som er et samarbeid mellom Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Adresseavisen.

Kulturinstitusjonene fikk beholde statsstøtten, og permitteringer førte til at de til sammen sparte 145 millioner på lønn og pensjoner. Samtidig fikk de 168 millioner kroner i ekstra koronatilskudd.

Til sammen gikk de med 193 millioner kroner i overskudd i 2020.

De tre største kulturinstitusjonene var Den Norske Opera og Ballett som gikk med i underkant av 46 millioner kroner i overskudd, etterfulgt at KODE Kunstmuseer og komponisthjem og Museene i Sør-Trøndelag (MiST) med henholdsvis 21 og 17 millioner i overskudd.

Ifølge Bård Kleppe, som er seniorforsker i Telemarksforskning, er denne situasjonen helt unik.

– For de fleste av dem koster det mer å ha aktivitet enn det de tjener inn fra salg av billetter. Resten dekkes av det faste tilskuddet fra staten. Det kan utgjøre over 2.000 kroner per billett, slik som i Operaen, sier Kleppe.

