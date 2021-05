Øyafestivalen avlyser

Fredag morgen bestemte Øyafestivalens ledelse at årets festival blir avlyst.

Festivalen skulle funnet sted mellom 10.-og 14. august i Tøyenparken. Øyafestivalen er Norges største musikkfestival.

Tidligere denne uka sa festivalsjef Tonje Kaada til Dagsavisen at festivalen avventet kulturminister Abid Rajas redegjørelse om rammene for festivalsommeren før de tok en avgjørelse.

– Vi vet at dere har gledet dere til Øya 2021. Det har vi også. Derfor er det tungt å måtte fortelle at vi nå har tatt avgjørelsen om å ikke arrangere festival i år. Vi har de siste månedene holdt fast i håpet om at det ville bli mulig å gjennomføre, men ser at det ikke går, heter det i festivalens pressemelding.

– Det føles som et lite mareritt å måtte avlyse Øyafestivalen for andre år på rad. Vårt største ønske det siste året har vært å få samle artister, publikum, festivalarbeidere, frivillige og samarbeidspartnere til en unik festivalopplevelse i Tøyenparken, men det blir ikke mulig med de rammene som myndighetene la fram denne uka, skriver daglig leder Tonje Kaada i pressemeldingen som ble sendt ut fredag morgen.

Kaada understreker:

– Det er knyttet for mye usikkerhet til rammene som foreligger, og selv ikke «best case scenario» med 5.000 mennesker er forenelig med den publikumsopplevelsen Øyafestivalen skal stå for

Tidligere denne uka avlyste også OverOslo årets festival, som skulle funnet sted i midten av juni.

Øyafestivalen understreker at billetter som er kjøpt til 2020- og 2021-festivalen, vil gjelde for festivalen i 2022, som finner sted 10. til 13. august i Tøyenparken.

– Selv om vi er lei oss, er det en lettelse å kunne komme med en avklaring til alle som har ventet på det. Nå er det bare til å brette opp ermene og starte på nytt, igjen. Vi er allerede i gang med planleggingen av 2022, skriver daglig leder i Øyafestivalen Tonje Kaada i pressemeldingen.