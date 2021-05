Overrasket over at kinoene ikke får åpne

– Vi er glade for at kinoene har kommet inn i trinn to av gjenåpningsplanen. Jeg merker optimisme i kinobransjen etter byrådets pressekonferanse i går, sier Christin Berg, programdirektør i kinokjeden Nordisk Film.

Onsdag kunngjorde byrådet i Oslo at det går mot gjenåpning også for kino, teater og konsertsteder, da kulturlivet ble flyttet fra trinn 3 til trinn 2 i gjenåpningsplanen for Oslo. Trinn 2 ble iverksatt torsdag, med bl.a. gjenåpning av butikker og kjøpesentre.

Men kinoene, kulturscenene og serveringsstedene i Oslo må likevel vente. Tidligst fra 20. mai vil byrådet vurdere å åpne kinoer, teaterscener og konsertsteder for inntil 20 personer på tilviste plasser.

– Det er merkelig at kjøpesentrene kan åpne i dag, men ikke kinoene. Vi har full kontroll på adgang og avstand mellom setene, og mye lettere for å drive smittesporing, sier Christin Berg.

[ KOMMENTAR: Den tunge tida for talkshowet ]

Nordisk Film er den største kinovirksomheten i Norge, med kinoer over hele Sør-Norge.

Også bransjeforeningen Film & Kino har reagert på at kinoene ikke følger gjenåpningen av kjøpesentrene i trinn 2, og har bedt byrådet i Oslo om svar på hvorfor kinoene må vente.

– Det er fortsatt slik at kino ikke har vært arnested for smitte noe sted i verden. Det er også slik at kino er aller mest besøkt av barn og unge, som alle snakker om å prioritere. Er det en prioritering å gi dem muligheten til å henge på kjøpesentrene? spør direktør Guttorm Petterson i Film & Kino.

Besøket har gått ned med 85 prosent

I Oslo har kinoene vært stengt siden starten av november. I Drammen og flere kommuner i Viken er kinoene også stengt, mens kinoene de fleste steder i landet nå er åpne med begrensninger på publikumsantall. Halvparten av kinosalene i Viken har hatt åpent for forestillinger i 2021. For Rogaland er tallet 96 prosent, ifølge Film & Kinos oversikt.

Hittil i 2021 er det samlede kinobesøket i Norge ned med 85 prosent sammenlignet med 2019, som var siste normalår. Kinobesøket for april 2021 ligger så vidt over kinobesøket for april 2020

Det er ikke regningssvarende å åpne alle kinoer i Oslo så lenge kapasiteten bare er 20 per sal — Guttorm Petterson, Film & Kino

Direktør Guttorm Petterson i Film & Kino tror ikke alle Oslo kinosaler vil åpne med adgangsbegrensning på 20.

– Jeg tror dessverre ikke det er regningssvarende å åpne alle kinoer i Oslo så lenge kapasiteten bare er maks. 20 per sal. Men mange saler vil nok åpne allikevel, for å markere at kinoene er tilbake, og som en start på gjenåpningen hvor neste steg forhåpentligvis kommer ganske snart, kommenterer Guttorm Petterson.

– Vi åpner selv om det er bare 20 plasser, understreker programdirektør Cristin Berg i Nordisk Film, som har sju kinoer i Oslo.

– Men vi skulle ønsket oss en publikumsgrense basert på areal, slik som på kjøpesentrene. Nå er det 20 personer som er grensen, uansett om det er i Colosseum 1 med 887 seter eller Saga 5 med 41 seter. Kjøpesenter kan ha en person per fire kvadratmeter, påpeker Berg, og konstaterer:

– Vi forholder oss til smittevernreglene. Men det er vanskelig å forstå

Byråden svarer: – Jeg er utålmodig

– Jeg forstår veldig godt at kino, kultur, idrett og mange andre er utålmodige og at de blir skuffa for at det tar tid. Jeg er utålmodig sjøl, svarer byråd for kultur, frivillighet og idrett Omar Samy Gamal (SV).

Omar Samy Gamal. (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet. (Mimsy Moller)





– Det er naturlig at man sammenligner seg med andre og har gode grunner til at akkurat en selv burde få åpne. Men det kan ikke være sånn at det ene leder til det andre, vi er nødt til å holde igjen i noen uker til og til vi ser hvordan det går. Det er viktig at vi får til en gradvis og kontrollert gjenåpning, understreker byråden.

– Vi har fått råd fra nasjonale myndigheter å åpne for butikker og kjøpesenter denne uka, for å harmonere med nabokommuner sånn at det bli mindre mobilitet over kommunegrensene. Butikker og kjøpesentre får derfor åpne litt før de andre i trinn 2.

Om den fastsatte publikumsgrensen på 20 personer istedenfor kapasitet basert på kvadratmeter, svarer Gamal:

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at det er bedre å åpne for 20 enn å vente til man kan åpne for flere. Det gir arrangørene mulighet til å søke på stimuleringsmidler, og til å begynne gjenopplivingen av kulturlivet.

På onsdagens pressekonferanse kunne ikke byrådsleder Raymond Johansen (Ap) love at kino, teater og konsertsteder kunne åpne igjen 20. mai, men at det ville bli mulig å åpne opp etter 20. mai om smitteutviklingen fortsatt var positiv.

– Det vi har sagt er at videre innfasing av trinn 2 vil bli vurdert på nytt rundt 20. mai. Vi er bekymret for at smitten skal blusse opp igjen. Basert på smittetallene, antall innlagte og vaksinerte ønsker vi å gå forsiktig fram, understreker kulturbyråd Omar Samy Gamal.