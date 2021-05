Kunstgallerier må fortsatt holde stengt

– Forskriften står som den er. Så det er ikke lov for kunstgallerier å åpne, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, til Dagsavisen.

I Oslo kommunes nye koronaregler står det at kunstgallerier ikke kan åpne nå. Tidligere har de fulgt samme regelverk som andre butikker. Da alle butikker måtte stenge i januar, bortsett fra de mest nødvendige for folks dagligliv, stengte galleriene også.

– Jeg er forbannet! Kunstner Vanna Bowles er veldig sint fordi knapt noen vil få anledning til å se utstillingen hun «åpnet» på Tegnerforbundet galleri 15. mars, midt under nedstengingen. 23. mai skal utstillingen stenge, og hvis byrådet får det som de vil, vil den ha vært stengt hele perioden.

– Jeg har jobbet med denne utstillingen i to år. Det er urettferdig at byrådet skal ha folk til å bruke penger på shopping, men ikke få kulturopplevelser, sier kunstneren.

Vanna Bowles’ utstilling i Tegnerforbundet galleri er en av dem som rammes av byrådets forbud mot å åpne kunstgallerier. (Vanna Bowles)

Vurdert på linje med butikker

Da byrådsleder Raymond Johansen orienterte om de nye lettelsene i Oslo onsdag formiddag, kunne han fortelle at trinn to av gjenåpningen nå ble satt i gang. Fra og med torsdag kan «butikker, kjøpesentre, varehus og lignende» åpne for publikum. Og gjennom størstedelen av pandemien har (kunst-)gallerier vært vurdert på linje med butikker, og de har kunnet holde åpent. Det var først med nedstengningen i januar at galleriene også måtte holde stengt.

Kunstgalleriene var ikke et tema under byrådets pressekonferanse, men de er nevnt i kommunens gjenåpningsplan. Blant de tingene som skal vurderes åpnet rundt den 20. mai, hører «museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utsalg av kunst». Kunstgallerier er nevnt i samme setning som langt større institusjoner, noe de ikke har vært tidligere. At galleriene ikke er omfattet av gjenåpningen av butikker, er en overraskelse for mange. Onsdag annonserte flere gallerier at de vil åpne i dag.

– Vi åpner i god tro

Gallerist Line Harr Skagestad i Galleri Briskeby er frustrert over byrådets beslutning.

– Vi var gjennom en tilsvarende runde i november, da Aftenposten gikk ut og fortalte at galleriene måtte stenge. Da viste det seg at byrådet ikke hadde avklart om gallerier skulle høre sammen med museer og andre store kulturinstitusjoner. Etter litt tid fikk vi bekreftet at de hadde valgt å definere galleriene som butikk. Så når vi åpner i dag gjør vi det ut fra etablert praksis. Jeg ringte selv til Oslo kommune i går, og de kunne ikke svare meg da jeg ringte. Jeg ble henvist til FHI, men der satt jeg i en halv time i telefonkø uten å få svar. Jeg har sett at flere gallerier planlegger å åpne torsdag. Så når vi åpner i dag gjør vi det i god tro, sier hun til Dagsavisen.

Kulturbyråd Omar Samy Gamal, sier til Dagsavisen at han ikke vet hvorfor forandringen i forskriften er gjort. Han lover å ta tak i saken, men kan ikke love når det vil skje. – Det ser ut til at noe har skjedd. Vi må sjekke det og gjøre vurderinger. Gallerier er oversiktlige, og museer har utrolig gode smitteverntiltak. Jeg skal se på det så fort som mulig, sier han.

Byråden er unnvikende når han får spørsmål om byråd vil sette inn sanksjoner mot kunstgallerier som åpner i dag.

Kunstner Vanna Bowles lar seg ikke berolige av byrådens løfte om å ta tak i saken. Hun hadde gledet seg lenge til utstillingen i Tegnerforbundet, som hun nå risikerer at ingen får se:

– Det er ikke så ofte man har utstilling i Oslo, så da satset jeg jo for å ha noe virkelig bra å vise til publikum. Det er helt katastrofe hvis ingen får se den. Det går ikke an! sier hun.