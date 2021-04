Spotify-sjefens interesse for Arsenal er helt bak mål

Arsenal var en av de engelske fotballklubbene som ble med på den mislykkede lanseringen av fotballens superliga i forrige uke. Klubbeierne måtte etterpå krype til korset og be om forlatelse for sine synder. Misnøyen fra managere, spillere og supportere var nærmest enstemmig. Det kan hende at noen av eierne etter dette er klare for å trekke seg ut.

Det var i dette klimaet Spotifys grunnlegger og direktør Daniel Ek la ut en twittermelding om at han som gammel Arsenal-tilhenger kunne tenkte seg å legge inn et bud på klubben. Dette kan være et realistisk ønske økonomisk, men ser ut som et særdeles umusikalsk påfunn. Ek skal selv være god for rundt 40 milliarder kroner, basert på verdien av de ni prosent av aksjene som han eier i Spotify. Men samtidig opplever de aller fleste musikere at de blir avspist med smuler fra de rikes bord.

Spotify er fortsatt sterkt mislikt i brede kretser for sine sparsommelige utbetalinger til artistene, de som legger grunnlaget for hele virksomheten. Rundt 3 øre skal det dreie seg om for hver gang en låt blir spilt. Tallene er usikre, men kanskje går bare mellom 10 og 15 prosent av inntektene til Spotify til å kompensere de som har laget musikken. I tillegg kommer et urettferdig fordelingssystem, som favoriserer de aller største artistene, på større bekostning av de små enn det som er nødvendig. Spotify betaler dessuten bare ut til plateselskapene, som igjen fordeler honorarene etter sine kontrakter med artistene. Det blir ikke mye igjen.

Samtidig stiger aksjeverdien av Spotify stadig, basert på forventet fremtidig avkastning. Men selskapet går fortsatt med store underskudd hvert år. Tilsvarende seks milliarder kroner i minus 2021. Sånn er kapitalismen. Det er fortsatt ikke mange nok som betaler for å høre på Spotify. Dette brukes som et argument for at utbetalingene ikke kan øke.

De sarkastiske reaksjonene på Daniel Eks interesse for Arsenal har derfor vært mange. Jeg skal så godt jeg kan la være å tulle med Arsenal i seg selv. Mer relevante var alle vitsene om av hva et oppkjøp ville føre til for fotballspillere som er vant til ukelønninger på noen millioner kroner? Får de nå 3 øre for hver berøring av ballen, kanskje med større bonuser for mål, spektakulære redninger og forsøk på filming? Kommer man gratis inn på stadion hvis det blir reklamepauser mellom hver avblåsning i kampen?

Den britiske fagforeningen Musicians Union sendte tidligere i denne måneden et åpent brev til statsminister Boris Johnson, der de ba om en lovregulering som sikrer mer standsmessige utbetalinger fra strømmetjenestene. Paul McCartney, Kate Bush og Coldplays Chris Martin var blant dem som signerte, sammen med et svært bredt spekter av artister, fra Linton Kwesi Johnson til Eric Idle. «Vi må tilbakeføre verdien av musikk dit den hører hjemme – i hendene til musikerne», står det til å begynne med i brevet.

Misnøyen sprer seg, og i et innlegg i avisen The Guardian skriver Bjørn Ulvæus fra Abba at de som har skrevet sangene også må få en større andel av utbetalingene. Han påpeker at låtskriverne i strømmeøkonomien bare får halvparten av det en artist kan vente seg, og mener at disse beløpene må økes for at skal gå an å leve av virksomheten. Skuffelsene over Spotify har tilsynelatende ingen musikalske klasseskiller.

For artister som vil gi ut innspilt musikk er det ingen vei tilbake fra strømmetjenestene. Med Spotify i spissen sikret de en overgang fra hemningsløs piratkopiering til at plateutgivelser igjen ble noe mange betalte litt for å høre, slik at artistene fikk noe igjen for strevet. Jeg skal også gjenta min påstand om at bare et fåtall artister tjente noe særlig på plateutgivelser i første omgang. For de fleste blir det uansett aldri store penger å hente på dette.

Derfor kan det være greit med denne påminnelsen om at noen tydeligvis er blitt veldig rike av musikkbransjens nyeste forretningsmodell. Nest siste nytt er at Daniel Ek skal ha fått med seg tidlige stjernespillere som Thierry Henry, Dennis Bergkamp og Patrick Vieira i kampen for å gjøre seg attraktiv for Arsenal. Eieren Stan Kroenke sier at han ikke har planer om å selge, og at Arsenal ikke har mottatt noe bud. Slik presses prisen opp. Aller siste nytt er at Spotify onsdag formiddag la ut sine driftsresultater fra første kvartal i år. Fortsatt med et stort underskudd, men også med fortsatt økende omsetning, og fire millioner nye betalende abonnenter siden sist. Det står ingenting om endringer i utbetalinger til artistene.

