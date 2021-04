Årets Olavsfest: Erna og Jonas uten sikkerhetsnett

– Men dette blir ingen vanlig politisk debatt. Her vil vi få oppleve statsministeren og Jonas Gahr Støre uten sikkerhetsnett, sier Petter Myhr, som er direktør for Olavsfestdagene i Trondheim. Som vanlig vil det bli forestillinger, utstillinger og konserter, men en helt sentral del av festivalen er Vestfrontmøtene, der folk samles ved Nidarosdomens vestlige fasade til verdidebatt og refleksjon. I år er temaet «rettferdighet», og det er også dette statsministerkandidatene Erna og Jonas skal snakke om på scenen, i talkshowsetting.

– Vi er veldig fornøyd med at vi har fått statsministeren og Jonas Gahr Støre til å åpne valgkampen på Olavsfest. Det er veldig stas! sier Myhr, men legger til:

– Hos oss holder det ikke å bare å komme med ferdige politikersvar og vise til det trygge partiprogrammet. De må gå dypere ned, og få fram hvor de kommer fra og hva som er fundamentet for hvordan de tenker om et rettferdig samfunn. Alle er er opptatt av rettferdighet, men hva er det? De fleste tenker på rettferdighet som noe positivt, men det er mye grusomt i verdenshistorien som har skjedd i rettferdighetens navn.

Viktige verdispørsmål

Det første Vestfrontmøtet starter olsokdagen 29. juli. Dagen etter blir det Jonas & Erna-debatt, og så går det slag i slag fram til 3. august. Først 16. august, to uker seinere, åpner Arendalsuka, der hele det politiske Norge pleier å samles. I valgår er det gjerne der valgkampen starter for alvor, men denne gangen blir det altså Olavsfest som kaprer den første topp-debatten mellom statsministerkandidatene. Programmet for Vestfrontmøtene er nå helt klart, og arrangørene planlegger for en full, fysisk festival innenfor de rådende smittevernreglene. I fjor ble deler av Olavsfest sendt på NRK P2, det samme skjer i år. «Stadig flere sier at det Arendalsuka er blitt for politikken, er Vestfrontmøtet blitt for refleksjonen rundt viktige verdispørsmål i vår tid», heter det i pressemeldingen. Under temaet «rettferdighet» finner man mange undertemaer, som populisme, skattepolitikk, bistandspolitikk og sosiale medier.

Populisme og pilegrimer

Thomas Seltzer, Åsa Linderborg og Mimir Kristjánsson skal for eksempel diskutere den nye populismebølgen i verdenspolitikken, mens artisten Moddi, forfatteren Carsten Jensen og musikeren Sara Parkman skal samtale om miljø og bærekraft. Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande skal på sin side diskutere konformitet og fordømmelse i sosiale medier med forfatter Vigdis Hjorth, mens imamen Sayran Ates og Oslo-biskop Kari Veiteberg skal diskutere om Gud er rettferdig. Pål Moddi Knutsen, alias artisten Moddi, skal forresten ikke bare diskutere miljø. Han blir også pilegrim i sommer

– Han skal gå pilegrimsleden fra til Oslo til Nidaros. Det er mye lengre å gå pilegrim enn å kjøre bil, så Moddi skal gå over 64 mil i løpet av 37 dager. Underveis skal han skrive nye sanger, som han skal framføre alene i Nidarosdomen, forteller Myhr.

