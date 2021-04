Meat Loaf minnes vennen: «Fly Jimmy, Fly»

På Facebook-siden sin har Meat Loaf lagt ut en offentlig hilsen til minne om låtskriveren, og her omtaler han Steinman som en bror. Han lar innlegget følges av flere bilder, blant annet et ungdomsbilde av de to sammen.

Billboard presenterer de to som en av rockemusikkens mektigste duoer. Steinman komponerte blant annet Meat Loaf-klassikere som «You took The Words Right Out Of My Mouth» og «Two Out Of Three Ain’t Bad» fra det storselgende albumet «Bat Out Of Hell».

Han skrev også den storselgende hiten «I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)».

Blant de mange kjente klassikerne Jim Steinman skrev, finner vi også Bonnie Tyler-hitene «Holding Out For A Hero» og «Total Eclipse of the Heart». Til Céline Dion skrev han blant annet «It's All Coming Back To Me Now».

«Å få muligheten til å jobbe med ham er et av høydepunktene i karrieren min», skriver Dion på Instagram-kontoen sin. Også Bonnie Tyler gir uttrykk for stor sorg og skriver på Twitter at hun er knust over nyheten om at vennen gjennom så mange år er gått bort.

James Richard «Jim» Steinman var, ved siden av låtskrivervirket, også plateprodusent og pianist. Han ble 73 år.

[ Jim Steinman komponerte noen av popmusikkens mest storslåtte sanger. Nå er han død ]