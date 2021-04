Jim Steinman komponerte noen av popmusikkens mest storslåtte sanger. Nå er han død

Jim Steinman døde av nyresvikt mandag, 73 år gammel, etter noen års sykdom, opplyser familien hans. Han ga ut lite musikk selv, men var først og fremst komponist og produsent for andre artister. Han mest kjente mesterverk var Meat Loafs «Bat Out Of Hell»-album, og Bonnie Tylers storslåtte «Total Eclipse Of The Heart». For dette, og mye annet ble han like høyt elsket som hatet.

– Hvis du aldri går over toppen får du aldri se hva som er på den andre siden, skal han ha sagt om sine egne sanger. – Sangene til Jim Steinman er fantasi som kunst. De har ingenting med virkeligheten å gjøre. Hvordan kan han vite hva livet dreier seg om? Han går jo aldri ut av huset sitt, fortalte Meat Loaf en gang vi snakket med ham.

Vi så aldri så mye til Jim Steinman i offentligheten. Han forsøkte seg som artist selv, men også sangene på albumet «Bad for Good» i 1981 ble mest kjent med andre artister senere. Hans gjennombrudd som komponist kom med Meat Loafs album «Bat Out Of Hell» i 1977, et prosjekt de forsøkte å skape interesse for i et par år før noen var villige til å ta sjansen på å gi det ut. Det solgte siden 40 millioner eksemplar. Steinman var for fersk til å få produserte «Bat …» selv. Jobben gikk til Todd Rundgren, som hentet inn musikere fra E-Street Band og sitt eget Utopia for å oppfylle drømmen om en utopisk stor lyd.

Jim Steinman lagde rock and roll med operaens format. Orkestrert så høyt som det gikk an, med tekster som målte krefter med volumet i musikken. Sangene var ofte så fulle av hjerte og smerte at det nesten rant over, men kunne også beskrive den høyeste ekstasen. Hør for eksempel på «You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night)» på «Bat Out Of Hell». Først kommer en høytidelig poetisk intro der Meat Loaf overgir seg helt og holdent til sin kvinne, før hun sier at hun vil gjøre det samme for ham. Etter at hun har lovet ham alt sukker hovedpersonen «I bet you say that to all of the boys».

Vi kunne tenke oss «Hot Summer Night» som en av Bruce Springsteens beste sanger, men ikke med den begynnelsen. – Om du får personlige opplevelser av en sang med Bruce Springsteen så kan det gi deg assosiasjoner til noe du har opplevd selv. Men du er der alltid sammen med Bruce, sa Meat Loaf, som enda en hyllest til Steinmans frodige fantasi.

MEAT LOAF, Michael Aday Marion Raven Meat Loaf da han sang Jim Steinmans "It's All Coming Back To Me Now" med Marion Ravn, på "Bat Out Of Hell III" i 2006. (VINCENT YU/AP)

Sangtitlene til Jim Steinman var kunstverk i seg selv: «Everything Louder Than Everything Else». «Rock And Roll Dreams Come True». «Objects in The Rear Wiev Mirror May Appear Closer Than They Are». For ikke å snakke om «I Would Do Anything for Love (But I Won’t Do That)». Sangen avslører ikke hva that er, og blir derfor desto mer spennende.

– Jeg har alltid vært en stor fan av store produksjoner. Jeg er en stor beundrer av Phil Spector, og jeg likte svært godt det Jim Steinman gjorde på «Bat Out Of Hell» fortalte Bonnie Tyler om hvordan samarbeidet dem imellom oppsto. «Total Eclipse Of The Heart» ble en av 80-tallets definerende sanger. Da denne var nr. 1 i USA i 1983 var Air Supply nr. 2 med den like storslåtte «Making Love Out Of Nothing At All», også skrevet og produsert av Jim Steinman

HISTORISKEBILDER Bonnie Tyler på Momarkedet på 80-tallet. (Inge Gjellesvik/NTB)

Bonnie Tyler fortalte oss at hun fikk mye fanpost. Jentene ville vite hvordan hun rotet til håret. Guttene var mest interessert i samarbeidet med Jim Steinman. Han produserte også hennes album med den karakteristiske tittelen «Secret Dreams And Forbidden Fire» i 1986, med den entusiastiske Todd Rundgren-duetten «Loving You’s A Dirty Job (But Someone’s Gotta Do It)». Året etter viste Steinman hvor langt han kunne strekke sine visjoner da han sto bak «This Corrosion» med den britiske goth-gruppa Sisters Of Mercy.

I 1996 tok Jim Steinman Céline Dion til en ny førsteplass med «It’s All Coming Back To Me Now». Han ble med på produksjonen av albumet «Falling Into You» da samarbeidet mellom Céline Dion og Phil Spector ble for anstrengt. «Amatører, studenter, dårlige koper av meg selv», uttalte Spector om de som hadde tatt over prosjektet hans. «Det er en ære å bli skjelt ut av Phil Spector, han er min gud. Hvis han spyttet på meg hadde det vært en renselse», svarte Steinman. Han hadde for lengst selvsikkert funnet sin plass blant popmusikkens største komponister og plateprodusenter.