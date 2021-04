Dramaserien, der Henriette Steenstrup er serieskaper og spiller hovedrollen, «Pørni» har premiere 2. mai på Viaplay.

– Dette er noe jeg har jobbet lenge med, og at vi nå bare er dager unna premieren er veldig spesielt. Jeg håper at «Pørni» står igjen som mitt magnum opus når jeg en dag legger på røret, eller at det hvert fall oppleves som en relevant serie for mange, sier Steenstrup.

Ifølge serieskaper Steenstrup er serien en hommage til alle som strever og kaver og gjør sitt beste. Seriens titulære Pørni forsøker å sjonglere barnas behov, sorgen over søsterens nylige bortgang, en håpløs eksmann, jobben i barnevernet, en far som ønsker å få mest mulig ut av livets høst og sitt eget kjærlighetsliv.

Hun beskrives som «en hverdagshelt med feil og mangler med en kronisk følelse av å ikke gjøre nok for folk rundt seg – men også med enorm kraft og tro på at hun kan bety noe for noen».

– Familie er noe alle forholder seg til, om det er på godt eller på vondt. Jeg har lenge hatt lyst til å lage en serie som både er morsom og dypt alvorlig, på en gang, sånn som livet sjøl. Det svinger jo brått mellom tragedie og komiske ting og ingen steder er man nærmere ytterpunktene i følelseslivet enn innad i familien. Jeg håper The Middelthons blir en familie man elsker, lider med, ler av og irriterer seg over. Som man kan gjøre med sin egen, uttaler Henriette Steenstrup.

Hun har med seg sterke navn som Nils Ole Oftebro, Henrik Mestad, Ulrikke Døvigen, Agnes Kittelsen, Jan Gunnar Røise, Gunnar Eiriksson, Deniz Kaya, Vivild Marie Falk Berg, Ebba Jacobsen Öberg og Jon Ranes.

Alle seks «Pørni»-episodene legges ut samtidig som serien har premiere 2. mai. Konseptuerende regissør er Gunnar Vikene, med Charlotte Blom med regi på tre episoder. Produksjonsselskapet Monster står bak, med Bård Fjulsrud og Ida Håndlykken Kvernstrøm som produsenter.

