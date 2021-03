Nike avviser at de samarbeidet med Lil Nas X om «satansko» med blod i sålen

I musikkvideoen faller han fra Edens hage og ned i Helvete, der han gir djevelen en lapdance. Den ble sluppet fredag og sett 32,5 millioner ganger på YouTube de første tre døgnene. Det er en god start, men ennå litt å gå i forhold til « Old Town Road»-suksessen.

Selv om «Montero (Call Me By Your Name)» handler om å komme ut som homofil, og om en mann han møtte i fjor sommer, så har Lil Nas X høstet mye oppmerksomhet for et vel planlagt stunt: En skomodell lansert samtidig med den nye låten.

Skoene er resultatet av et samarbeid mellom Lil Nas X og streetwearmerket MSCHF. Med utgangspunkt i modellen Nike Air Max 97 skapte de 666 spesialdesignede skopar – svarte, med bibelsitatet Lukas 10:18, om Satans fall fra himmelen, i rød skrift og utsmykket med et pentagramanheng.

Angivelig skal sålene i skoparet inneholde en dråpe blod, hentet fra de ansatte i MSCHF, fikk NBC News oppgitt. Det skapte naturligvis reaksjoner fra verdikonservativt hold. Selv Nike kom på banen med en uttalelse om at de ikke hadde noen avtale med Lil Nas X og verken hadde designet eller sluppet «satanskoene» og heller ikke god for dem.

Alle 666 par ble solgt ut på under minuttet, til tross for en pris på over tusen dollar paret, rapporterte XXL Magazine.

Etter å ha lagt ut musikkvideoen sist fredag, rykket Lil Nas X også ut med et åpent brev på Twitter til sitt 14-årige jeg. Der skriver han: «Vi lovet å ikke komme ut offentlig, ikke bli den typen homofil person, og heller dø med hemmeligheten. Men dette vil åpne dører for så mange andre skeive og deres mulighet til bare å eksistere. Dette er veldig skremmende for meg, folk vil bli sinte», skriver Lil Nas X – som avslutter med å sende sitt yngre jeg «masse kjærlighet fra fremtiden».

«Montero» er for øvrig del av rapperens døpenavn, Montero Lamar Hill. Han sto åpent frem i 2019, etter den eventyrlige suksessen til «Old Town Road».

[ Netflix-effekt for Nikes «Air» Jordan ]