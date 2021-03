Justin Bieber tar sin åttende album-førsteplass på amerikanske hitlister

Det gjorde Bieber med utgivelsen “Justice”, som ifølge Billboard toppet etter å ha solgt 154.000 albumenheter sist uke.

Dermed setter han en stopper for Morgan Wallens langvarige listedominans. Wallens album "Dangerous: The Double Album" har tilbragt 10 sammenhengende uker på førsteplass og satte strømmerekord for en countryutgivelse. Nå er platen nede på en tredjeplass.

Morgan Wallen kom i hardt vær etter å ha brukt et rasistisk ord etter en fuktig natt på byen, noe som en nabo fanget på film og delte med mediene. Selv om plateselskapet suspenderte ham, og han ble droppet fra en prisnominasjon såvel som radiospilling, seilte "Dangerous"-platen i medvind - til nå.

Heller ikke Justin Biebers "Justice" har helt unnsluppet kontrovers: Han sampler nemlig to utdrag fra taler holdt av Martin Luther King Jr., noe som skapte reaksjoner i sosiale medier. Men borgerrettskjempens datter Bernice King var ikke å finne blant kritikerne - hun roste ham i stedet, og fastslo på Twitter:

- Alle, inklusive artister og musikere, kan gjøre sitt.

Førsteplassen kan være kjærkommen for Bieber, som til tross for Grammy-nominasjon for sitt forrige, mer neddempede album "Changes" - viet kona og hans nye liv - ikke opplevde samme kommersielle suksess "som vanlig".

Også turneen i kjølvannet, som ble stoppet av koronapandemien, hadde haltende suksess og ble nedskalert fra stadioner til arenaer underveis enkelte steder, ifølge LA Times. Heller ikke har “Justice” fått særlig pen medfart av anmelderne. The Guardian ga én stjerne og kalte platen for “tonedøv posering”.