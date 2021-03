Ga nye unntak fra stengte grenser - men ikke for filmfolk

– Vi vet ikke hvordan vi skal løse dette. Vi må vurdere å skrive om manus eller klippe om hele filmen, om ikke vår franske skuespiller kan komme til innspillingene, sier Aage Aaberge, produsent for den norske storfilmen «Narvik».

Han er en av flere norske filmprodusenter som har fått store problemer etter at grensene i januar ble stengt for utenlandske arbeidstakere. Heller ikke i en ny runde med unntak vil Næringsdepartementet åpne for filmarbeidere.

– Det er svært skuffende at Næringsdepartementet mener definisjonen av næringskritisk virksomhet bare retter seg mot teknisk industri. Det er en snever tolkning av nødvendig arbeidskraft, sier produsent Nina B.A. Figenscow.

Film Nina B. A. Figenschow. Produsent i Tordenfilm. Om serien som spilles inn - Made in Oslo. Norsk dramaserie. Filmparken på Jar. (Mimsy Møller)

Sist uke gikk hun ut og ba kulturminister Abid Raja om hjelp til å få skuespiller Jakob Cedergren inn i landet. Innspillingen av serien «Made In Oslo» kan stoppe opp og filmselskapet kan gå konkurs om ikke Cedergren får komme til Norge og fullføre innspillingen, skrev Dagsavisen. Den dansk-svenske skuespilleren har den mannlige hovedrollen mot Pia Tjelta i serien, som skal sendes av Viaplay.

[ Ber Raja gripe inn så dansk skuespiller kan komme til norsk innspilling ]

Første del av innspillingen var gjennomført da grensene til Norge ble stengt i slutten av januar på grunn av økende mutantsmitte. 19. februar kom regjeringen med unntak fra innreiserestriksjonene, som nå gjelder fram til 7. april for strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere. «Made In Oslo»-produsentene søkte om innreise for Cedergren, men fikk avslag.

Etter «Made In Oslo»-saken og sist ukes debatt om stengte grenser for filmfolk, kom Næringsdepartementet fredag med utvidede unntak. Men det gjelder bare for teknisk personale på infrastruktur.

– Vi fikk tydelig tilbakemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet om at det ikke var noe handlingsrom for justeringer av unntaksbestemmelsen før 7. april. Da er det vanskelig å forstå at det likevel kommer en utvidelse av unntaket, men som bare retter seg mot industrien. Norge drives av mer enn bare industrien, understreker Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen.

De nye unntakene omfatter bare utenlandske arbeidstakere med spesialisert kompetanse som er strengt nødvendig for drift innen bl.a. vei, bane, fly, diverse teknisk infrastruktur som bredbånd, og anlegg i oljeindustrien, ifølge retningslinjene fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Det stemmer ikke at vi har kommunisert at unntaksordningen ikke skal justeres før 7. april, kommenterer statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem i Næringsdepartementet (se svar lenger ned i saken).

Krigsfilmer er rammet

Flere andre norske film- og TV-produksjoner er nå rammet av koronapandemien og innreiseforbudet for nødvendig personell:

* Storserien «Wisting», andre sesong, for Viaplay er nå utsatt på ubestemt tid, fortalte Dagbladet sist uke. Innspillingen har stått på vent siden oktober. Planer om å gjøre innspilling i Litauen måtte skrinlegges

* Krigsfilmen «Narvik» gikk i opptak i starten av mars 2020, men måtte stoppe innspillingen og utsette vinterscener til 2021 på grunn av koronapandemien. Nå skal opptakene fullføres fra 12. april i Målselv – men nå mangler filmskaperne en av skuespillerne, fra Frankrike.

– Vi har søkt om unntak fra innreiserestriksjonene for en fransk skuespiller og en engelsk våpenekspert, som begge er helt nødvendige for filmen. Vi fikk avslag, uten noen begrunnelse. Det er krise for oss, sier «Narvik»-produsent Aage Aaberge.

Aage Aaberge, filmprodusent Aage Aaberge, produsent Nordisk Film. (Mimsy Moller)

Vinteropptakene er allerede utsatt fra i fjor, og må de utsettes igjen, blir det ett år til med utsettelser og utgifter for den norske storproduksjonen.

– Vi har et budsjett på 76 millioner og 100 ansatte. Vi blir ikke tatt på alvor som næring. Departementene er nå blitt tydelig forklart at dette dreier seg om nødvendige enkeltindivider. De viser en total mangel på forståelse for vår situasjon, mener Aaberge.

* Krigsfilmen «Krigsseileren» er avhengig av tyske fagpersonale på innspillingen, og produsenten frykter at innspillingen må kanselleres om innreiseforbudet vedvarer, skrev NRK sist uke.

Produsent Maria Ekerhovd, som står bak «Krigsseileren», kommenterer:

– Opptakene til filmen starter i april på Malta. Der er det ikke innreiserestriksjoner. Men i Norge kan vi ikke filme, om vi ikke får hit nødvendig personell fra Tyskland. Hvis innreiserestriksjonene vedvarer, blir det kritisk for oss, sier Ekerhovd.

– Alle skjønner at importsmitten på reguleres, men dette gjelder svært få personer som er under nøye kontroll. Det er svært frustrerende at næringskritiske fagpersoner nektes innreise. Det oppleves som at kultur ikke blir tatt på alvor som næring, påpeker Ekerhovd.

[ Blodfersk krim hele påsken. Dette har NRK og TV 2 å by på ]

Karantene etter 7. april

På «Made In Oslo»-settet foregår innspillingene fortsatt med skuespillerne bortsett fra Cedergren.

Hvis grensene skulle åpnes 7. april slik at Jakob Cedergren kan komme fra Danmark til Norge, må han fortsatt i ti dagers karantene før han kan gå på jobb. Da er over halvparten av den planlagte innspillingsperioden på 50 dager passert.

– Kostnadene på serien har allerede løpt løpsk, og det er ingen andre som kan dekke dem enn oss. Vi er et lite, uavhengig produksjonsselskap. Om det fortsatt blir stengte grenser etter 7. april, er det stor fare for at selskapet ikke klarer å holde det gående, og må permittere 150 personer tilknyttet produksjonen, sier «Made In Oslo»-produsent Nina B.A Figenschow.

– Det er et paradoks at norske produsenter fortsatt kan reise ut til land som Belgia og Litauen for å gjøre innspillinger. Kulturdepartementet har lovet ekstra støtte til produsenter som flagger hjem utenlandsinnspillinger under pandemien. Mens vi som har planlagt og gjennomfører innspillinger her hjemme, med en grønn og bærekraftig profil, blir hardt rammet av nasjonale innskrenkninger som gjør det umulig for oss å jobbe, sier Figenschow.

– Kjendisfaktoren avgjør, mener Trettebergstuen (Ap)

Fra Kulturdepartementet fikk «Made In Oslo»-produsentene et kort svarbrev der departementet konkluderte: «Regjeringen evaluerer fortløpende om smittesituasjonen tilsier at flere kan reise inn til Norge».

Flere har påpekt at Tom Cruise og «Mission Impossible»-filmteamet fikk unntak fra koronarestriksjoner i høst for å gjøre innspillinger i Norge, der kulturminister Abid Raja møtte Tom Cruise på settet.

– Det er tydeligvis slik at det er kjendisfaktoren og selfie-mulighetene som her avgjør hvem som slipper forbi reglene, kommenterte Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen til Dagsavisen sist uke.

– Vi har fortsatt ikke hørt noe fra Abid Raja. Vi skulle ønske oss en mer offensiv kulturminister som kunne slåss for oss og for filmnæringen i denne saken, sier Nina Figenschow.





Næringsdepartementet: – Stor forståelse

«Jeg har stor forståelse for at de stengte grensene fører til en svært vanskelig situasjon for deler av nærings- og samfunnslivet, blant annet for filmproduksjoner», svarer statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) i Næringsdepartementet til Dagsavisen:

«Ordningen for unntak fra innreiserestriksjonene har i første omgang gjeldt for strengt nødvendig teknisk personell, og vi har nå gjennomført en begrenset utvidelse av ordningen til å også inkludere spesialisert arbeidskraft som er nødvendig for å bygge, drifte og vedlikeholde infrastruktur», svarer Eidem til Dagsavisen via departementets kommunikasjonsenhet.

«Vi har valgt å prioritere denne gruppen fordi utsettelser i store infrastrukturprosjekter er svært kostbart, og fordi det har negative virkninger for infrastruktur som vi alle er avhengige av, som for eksempel veier, bredbånd og vann- og avløpssystemer».

«Dette er vanskelige prioriteringer som vi ikke tar lett på. Kun om lag 1100 arbeidstakere har fått unntak gjennom denne ordningen så langt. Det stemmer ikke at vi har kommunisert at unntaksordningen ikke skal justeres før 7. april. Det er de generelle innreiserestriksjonene som i utgangspunktet gjelder fram til 7. april. Mulige endringer i unntaksordningen blir vurdert fortløpende og er basert på en rekke forskjellige forhold, blant annet effekten av tiltak mot importsmitte og samfunnsøkonomiske konsekvenser», understreker statssekretær Sunde-Eidem.