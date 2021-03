Norsk stjernelag feirer Bob Dylans 80-årsdag: – Han er fremdeles sjefen, sier Åge

Av Gitte Johannessen

I spissen stiller Åge Aleksandersen og Sivert Høyem, og følges av Åse Kleveland, Sondre Lerche, Ingebjørg Bratland, Tom Roger Aadland, Knut Reiersrud, Iver Kleive, Luke Elliot, Hege Brynildsen, Malin Pettersen, Elvira Nikolaisen, Hilma Nikolaisen, Mimmi Tamba, Jonas Alaska, Darling West, Ole Kirkeng, Signe Marie Rustad og Erlend Ropstad.

Et sterkt stjernelag av norske artister stiller opp i BobFest80 i Oslo Konserthus, som også skal filmes av NRK og vises der etter hvert. (Oslo Konserthus /NTB kultur)

Husband på scenen i Oslo Konserthus blir The Salmon Smokers fra Halden, som hadde samme oppgave under hyllestkonserten for Leonard Cohen i 2017. NRK ikke bare dokumenterer moroa, men stiller med konferansier: Dagsnytt 18-programleder Espen Aas, som er blodfan og har egen Bob Dylan-podkast.

Holdt av dagen

Ideen til BobFest80 kom fra Tom Skjeklesæther i Norsk Americana Forum. Direktør Jørgen Roll i Oslo Konserthus holdt av datoen – altså selve 80-årsdagen til Bob Dylan – lenge før koronaen kom.

– Den går ikke helt å flytte, sier Roll, som nå står på for at den amerikanske musikeren Larry Campbell, som skal være orkesterleder, får innreise.

Campbell spilte gitar og pedalsteel i Bob Dylans band på The Never Ending Tour fra 1997 til 2004, og gikk videre til å være gitarist og produsent for Levon Helm fra The Band.

– Han har spilt med Bob, han er et tidsvitne. Larry var alvorlig syk av covid-19 i fjor, og er nå i etterkant vaksinert. Jeg håper at han med vaksinepass og en fersk, negativ covidtest kan få innreise – på lik linje som Tom Cruise fikk i fjor. Det var åpent for dette senest i januar, og det jobbes for at det skal åpnes for at folk med profesjonelle oppdrag skal kunne få slik innreise når mai kommer, sier Roll til NTB.

Hele spekteret

Alle artistene er utfordret til å finne en Bob Dylan-låt hver, samtidig også som man favner hele legendeartistens mangfoldige katalog fra tidlig til sent.

– Vi har også prøvd å invitere artister fra hele spekteret, sier Roll som kan love «noen greatest hits, andre låter fra innerst i hvelvet, og noe helt nytt» når stjernelaget forhåpentligvis kan stille på samme scene om to måneder. Når det kommer til hvor mange som får sitte i salen og høre på vellyden, svarer Roll at det «i verste fall blir dokumentert» i og med at NRK skal gjøre opptak.

En ung Bob Dylan. – Han er ikke enkel å bli klok på, han overrasker hele tiden og har gjort så mye rart opp gjennom hele karrieren. Og fremdeles er han sjefen, sier Åge Aleksandersen, som blir med på bursdagsfeiringen i Oslo Konserthus. (NTB/NTB kultur)

– Det gjelder å få myndighetene til å skjønne at basert på studier i utlandet i tilsvarende storsaler, så er det ikke smitte med all den friske luften som pumpes inn og ut filtrert. Når Oslo åpnes igjen, er mitt innspill at man må åpne differensiert – ikke at 50 publikummere skal gjelde enten det er Operaen, Oslo Konserthus eller et kjellerlokale, sier Roll, som venter med å legge ut billetter til etter 9. april.

Oslo Konserthus har permittert 50 medarbeidere og avlyst 500 konserter. BobFest80 karakteriserer han å ha vært «noe positivt å jobbe med i den nedstengte deppetiden».

– Dette skal være det arrangementet der vi børster av støvet og flekser arrangørmusklene igjen, sier han.

Åge Aleksandersen: – Han er fremdeles sjefen

Åge Aleksandersen topper plakaten og sier dette om sitt forhold til jubilanten han skal feire 80-årsdagen til:

– Det er langt og bra. Det sier seg selv for min generasjon. Men jeg har aldri vært noen Dylan-kjenner, jeg har aldri analysert Dylan og det har heller ikke interessert meg. Fra «Blowin' in the Wind» til det siste han har gjort … han er en underlig skrue. Han er ikke enkel å bli klok på, han overrasker hele tiden og har gjort så mye rart opp gjennom hele karrieren. Og fremdeles er han sjefen, etter min mening. Han rører meg uansett hva han gjør, også med de nyeste tingene.

– Mitt forhold til Dylan er svært sterkt knyttet til The Band, sier Åge Aleksandersen, som er klar for hyllestkonserten BobFest80 i mai sammen med Sivert Høyem på låten «Positively 4th Street». (Håkon Mosvold Larsen)

Åges forhold til Dylan er svært sterkt knyttet til The Band. Han dro i gang i Prudence ikke lenge etter at Dylan begynte samarbeidet med The Band.

– Da det skar seg med Dylan og The Band, var jeg skeptisk en stund – mest på Dylans vegne: Jeg trodde ikke det ville gå så bra med ham etterpå! ler musikkveteranen.

Åge Aleksandersen gjorde platen «Fredløs – Dylan på norsk» i Håvard Rems oversettelse i 1997. På BobFest80 skal han trå til på engelsk sammen med Sivert Høyem og gjøre «Positively 4th Street» – som de har fremført en rekke ganger sammen tidligere.

– Det er en typisk Dylan-sang som jeg velger å ikke analysere. Den «tar» meg, det er et overskudd og en intensitet i den sangen som fascinerer.

Sondre Lerche: – Jeg ble fullstendig besatt av en Dylan-låt

– Jeg hadde et ganske avslappet forhold til Bob Dylan, inntil jeg hørte i fjor fikk høre «I Contain Multitudes». Da ble jeg umiddelbart slått i bakken, sier Sondre Lerche.

Sondre Lerches Dylan-fascinasjon tok først av i fjor med første låt ut på «Rough and Rowdy Ways». – Jeg ble umiddelbart slått i bakken av «I Contain Multitudes», sier Lerche, som opptrer på BobFest80. (Gitte Johannessen)

Som opplever sangen som «Dylans mest komplette, elegante og medrivende verk».

– Jeg ble fullstendig besatt av den låten, og endte med å spille den en del på solokonsertene jeg gjorde i Norge i fjor sommer og høst. Det er en fest av en låt å synge som jeg nå også har spilt inn og gitt ut, og som jeg ser frem til å bidra med i Oslo Konserthus, sier Lerche til NTB.

Malin Pettersen: – Flott at låtskriving kan vekke så mye interesse og mysterier

Malin Pettersen, kritikerhyllet og Spellemann-nominert americanaartist, kaller seg en Dylan-allrounder.

– Jeg har aldri «bare hørt på Dylan», som noen har. Jeg er ingen purist, jeg liker mange av hans ulike epoker, og synes det er spennende med alt det forskjellige han har gjort, sier Pettersen, som har valgt ut en låt fra godt ut i Dylans karriere, «True Love Tends to Forget».

– Det fascinerende med Bob Dylan er at han virker som en fyr som gjør akkurat det han vil, akkurat når han vil, uavhengig av hva andre vil han skal ville! sier Malin Pettersen (Jonathan Vivaas Kise/NTB kultur)

Pettersen synes det er flott at låtskriving kan vekke så mye interesse og mysterium som Bob Dylan gjør – med alle spekulasjonene rundt hva han egentlig mener og som han heller aldri forklarer. Hun har selv det samme forholdet til Joni Mitchell.

– Som alltid når man snakker om kunst: Det finnes ingen fasit, man kan aldri vite hva folk tenkte da de skapte den. Det er litt av det spennende: At vi sitter igjen med våre tolkninger av det vi tror han mente da han, for eksempel, spilte inn noe greier i en kjeller en gang. Og vi vil aldri få vite det. En artist som hadde vært interessert i å bli forstått, ville ikke oppført seg som Dylan.