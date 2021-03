Kultur pluss skole er lik stortingsmelding

– Jeg syns denne stortingsmeldingen var veldig skuffende. Den er full av fagre ord og hyggelige beskrivelser, men har ingen konkrete, store grep. Særlig kulturskolen vil jeg si er den store taperen her, sier SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård. I sin tid var han kritisk til at kulturskolen ikke fikk sin egen melding, men ble lagt inn i en generell barne- og ungdomskulturmelding.

– Det tror jeg virkelig kulturskolen har tapt på. Her drukner den i et hav av fine ord om en hel masse annet. Kulturskolen har store utfordringer, og et godt grep i meldingen ville vært å si at kulturskolen bør bli gratis, slik SV foreslår, eller at de vil senke prisene og øke antall plasser. Nå blir kulturskolen pakket vekk i alle de fine ordene, mener Øvstegård.

Fornøyde statsråder

De to statsrådene, kulturminister Abid Raja og kunnskapsminister Guri Melby, var imidlertid strålende fornøyde med sitt «felles barn», stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur. «Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge» er navnet på «barnet», som ble vist fram for første gang på Kulturtankens digitale årskonferanse fredag ettermiddag.

– Samarbeidet mellom oss har gått kjempebra, sa kulturminister og Venstre-nestleder Abid Raja til Dagsavisen.

– Det er aller første gang det har blitt laget en egen stortingsmelding for barn og ungdom, så dette er historisk, skrøt den stolte «faren», og la til:

– Vi ønsker at kultur skal være tilgjengelig for alle barn og unge i hele Norge.

– Hovedutfordringen vår nå er at kultur fortsatt ikke er like tilgjengelig for alle. Det vil vi gjøre noe med, sa Melby til Dagsavisen.

Vil styrke kulturskolen

Arbeidet med meldingen startet i august 2018, med de daværende statsrådene Jan Tore Sanner og Trine Skei Grande som fødselshjelpere.

Stortinget hadde altså opprinnelig bestilt en egen stortingsmelding om kulturskolen, som i stedet ble lagt inn i barne- og ungdomskulturmeldingen. Sanner var likevel tydelig på at et viktig mål var å styrke kulturskolen. Ett av de mange innspillene som har kommet inn fra Kultur-Norge i løpet av arbeidet med meldingen, var Norsk kulturskoleråds forslag om å styrke kulturskolen økonomisk. De foreslo å opprette et eget nasjonalt fond som kommunene kan søke på til spesielle kulturprosjekter. Det blir det ikke noe av, bekreftet statsrådene Raja og Melby overfor Dagsavisen.

– Vi ønsker ikke et eget fond for kulturskolen. Den er i dag finansiert av kommunene, og vi ønsker ikke å detaljstyre den. Vi vil gi handlefrihet, og de ulike kommunene kan være gode på ulike ting, sa Melby til Dagsavisen.

Det har vært varmende å se innspillene fra barn og ungdom. — Abid Raja, kulturminister

Ekstramillioner

Men Raja slo fast at de likevel ikke kommer tomhendt til bordet. Det følger 45 millioner friske kroner med stortingsmeldingen, samt et løfte om å prioritere barne- og ungdomskultur i fremtidige statsbudsjetter. Han viser også til at regjeringen fra før stiller med store midler til kulturinstitusjoner som også leverer tilbud til barn og til Den kulturelle skolesekken.

– Vi har også Frifond, som ligger inne med cirka 200 millioner, som barn og unge kan søke direkte på, sa Raja.

– Det vi vil, er å integrere barne- og ungdomskulturen inn i den kommunale planleggingen. I mange kommuner har de bra tilbud, med kulturskole, fritidsklubber, kor, korps, frivillighet og så videre, men så har de ikke nødvendigvis en helhetlig oversikt. Her trengs en gjennomgang og mer samarbeid, ressursene må finne hverandre, mener Raja.

– For å få til dette stiller vi med fire millioner i midler til planlegging. Totalt stiller vi altså med i alt 45 millioner ekstra for å oppnå de målene vi setter oss i denne stortingsmeldingen. De 45 millionene skal blant annet gå til digitale satsinger, talentsatsinger, inkludering, til å styrke innholdet i Den kulturelle skolesekken og til kommunal planlegging. Dette skal få fart på innholdet som vi leverer i denne stortingsmeldingen, sa Raja, som understreket at meldingen skal behandles og debatteres i Stortinget først.

Spilte piano

Derimot kunne kunnskapsminister Melby glede Norsk kulturskoleråd med at de innfrir et annet av deres ønsker: Kulturskolen skal fortsatt skal ligge under opplæringsloven.

– Vi er tydelige på at kulturskolen hører hjemme under opplæringsloven, sa Melby.

– Jeg gikk sjøl på kulturskolen da jeg var liten, eller på «musikkskolen» som det het da. Jeg spilte piano. Jeg vet hvor viktig det er at man har topp kompetente lærere også i ei lita bygd i Trøndelag. Det er utrolig dyktige folk vi har i kulturskolen, men vi ønsker oss et enda bedre samspill med skolen, sa Melby, og kom med et eksempel: Da en skole i Trondheim inviterte til kulturskoledag på SFO, økte søknadene til kulturskolen betydelig etterpå.

– Det ligger et stort potensial i et samarbeid mellom kulturskolen og SFO. Jeg mener også at vi kan bruke dyktige folk i kulturskolen mye mer i skolen, sa hun.

Barna har sagt fra

De to statsrådene har også fått innspill fra de meldingen handler om, nemlig barn og unge. Over 1000 unge har sagt fra hva de ønsker.

– Det har vært varmende å se innspillene fra barn og ungdom, sa Raja.

– De ønsker også at kunst og kultur skal bli tilgjengelig for flere barn. Barna ønsker også mer mangfold, og at alle som vil skal kunne delta, uansett foreldrenes økonomi, eller hvor du bor i Norge. Og barna er, i likhet med voksne, også, opptatt av kvalitet og kompetanse.