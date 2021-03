Danser og synger om Arbeiderpartiets fall

– Det er slett ikke bare tull og satire. Vi har forsøkt å lage en nyansert og underholdende musikal om Arbeiderpartiet. Og historien om Arbeiderpartiet er historien om det moderne Norge, sier Thomas Bye, teatersjef ved Teater Ibsen i Skien.

I helga hadde teatret det premiere på «Arbeiderpartiet - the musical», to timer og 27 sangnumre om ideologi og nederlag, nye visjoner og smilende populister. NRK og Aftenposten svarte med gode anmeldelser: «Ideologi synges og danses, og politikken ble plutselig koronafri for en liten stund. Vi ler av oss selv i «Arbeiderpartiet – the musical», konstaterte NRKs anmelder. «Fryktelig morsomt (...) dette sirkuset av bompenger og allment raseri» skrev Aftenposten.

– Musikalformen gjør at vi kan behandle tørre temaer på en spektakulær måte. Handlingsregelen, oljefondet og bompengenedsettelse med sang og dans og kostymer, forteller Bye.

Fra «Arbeiderpartiet – The Musical». Foto: Dag Jenssen/Teater Ibsen (Dag Jenssen)

– Som den fengende sangen «Et balansert budsjett med et rimelig skattetrykk». Eller den Kraftwerk-inspirerte «Et metapolitisk grensekonflikt i en identitetspolitisk diskurs» - som en anmelder mente burde bli en radiohit, sier Bye fornøyd.

Arbeiderparti-musikalen kom i forlengelsen av Teater Ibsens oppsetning av «Min venn fascisten» i 2018, en opprinnelig svensk forestilling av dramatikeren Klas Andersson. Her spilte Lars Lillo-Stenberg hovedrollen som en godslig nazist midt i norsk middelklasse-idyll.

– I 2018 hadde regissør Anders Moe og jeg diskutert mye om hvorfor Arbeiderpartiet gjorde det så dårlig på meningsmålingene, og hvorfor vi så samme tendensen for andre sosialdemokratiske partier i Europa. Vi tenkte det var på høy tid å gjøre en stor forestilling om Arbeiderpartiet, for å si noe om Norge i dag. Historien om Arbeiderpartiet er historien om det moderne Norge, mener Bye.

Jeg selv har mere hjerte for Vedum enn for Støre — Fra «Arbeiderpartiet - the musical»

– I «Min venn fascisten» er det en beskrivelse av Arbeiderpartiet som var så presis at vi ba Klas om å gå videre med «Arbeiderpartiet - the musical», sier Bye. Musikken til forestillingen er laget av Åsmund Flaten. Alt blir sunget, ingenting snakket.

– Å snakke direkte om vår samtid har lenge vært forbeholdt revyen. Sånn må det ikke være. Med dette stykket vil vi være på ballen her og nå, sier Bye.

– Det at man kan stå på teaterscenen og synge «jeg selv har mere hjerte for Vedum enn for Støre» - det er en setning som eksisterer og samfunnet her og nå. Det blir som å lese en roman som foregår på hjemstedet ditt. Den gjenkjennelsen er viktig, og gir stykket en egen nerve, sier Bye.

Ved forestillingen start møtes fem partislitere etter et sviende nederlag - Bye er åpen for at det kan tolkes som det kommende stortingsvalget. De diskuterer - eller rettere sagt synger - hva som gikk galt, og hva som skal til for å gjenreise partiet: «Vi må ikke være kjedelig grå og trist / det er bedre å være litt populist»

En tragedie

– Skien er en Arbeiderparti-bastion. Jeg har aldri stemt Arbeiderpartiet selv, men jeg anser Arbeiderpartiet som mine politiske foreldre: De har vært der gjennom hele livet mitt, og jeg har en grunnleggende følelse av at de vil meg vel. Forestillingen er fundert på en grunnleggende kjærlighet til Arbeiderpartiet. Men også for min egen del en økt frustrasjon over at det skal være så vanskelig for et parti å ha visjoner, sier teatersjef Thomas Bye.

I forestillingen kommer det fram mange gode forslag, en av sangene heter «Embryoer til nye visjoner», Bye ramser opp:

* Seks timers arbeidsdag

* Transaksjonsskatt der pengene går til de unge

* Fra verneplikt til arbeidsplikt

* Oljefond blir miljøfond

– Men alle disse visjonene slås ned umiddelbart. Alle er enige om at partiet må stå fast i pragmatismen. Sånn sett er stykket en tragedie, sier Bye.

Arbeiderpartiet på premieren

Nå håper Bye at stykket også kan bli spilt utenfor regionteatrets dekningsområde.

– Vi jobber med en streamingversjon, og så skal vi på turne med stykket i Vestfold og Telemark. Utover det har vi ingen planer. Men om noen inviterer oss til å spille i Oslo, er vi klar nårsomhelst, sier Bye.

Arbeiderpartiets lokallag i Skien har kjøpt opp billettene til en hel forestilling for sine medlemmer, fortalte lokalavisen Varden. Fra Arbeiderpartiet sentralt hørte teatersjefen imidlertid ingenting.

– Vi inviterte partiledelsen til å komme på premieren, men vi fikk aldri noe svar, og ingen kom. Kanskje de ikke tror at Teater Ibsen kan lære dem noe. Og det kan være riktig.

– Det er ikke sikkert at Teater Ibsen skal fortelle Arbeiderpartiet hva de skal gjøre. Men Norges største parti må tåle at vi røsker tak i dem.

Arbeiderpartiet svarer: - Lokalpartiet har hatt kontakt

“Smittevernbestemmelsene over tid har lagt store begrensninger på partiledelsens mulighet til å reise og delta på ulike fysiske arrangement ut fra hvor de er bosatt” svarer kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Arbeiderpartiet.

“Ved helgens premiere på “Arbeiderpartiet - the musical” deltok utvalgsleder for kultur i Vestfold og Telemark fylkeskommune Maja Foss Five sammen med utvalgsleder for kultur i Skien og fylkessekretær Odin Adelsten Bohmann.

Skien Arbeiderparti har i tillegg kjøpt en hel forestilling 7. mai som de tilbyr sine medlemmer å delta på, og lokalpartiet har hatt god kontakt med teateret. Partiledelsen nasjonalt mottok ingen invitasjon til premieren direkte fra teateret, men har hatt dialog med partiet lokalt” kommenterer kommunikasjonssjef Ingrid Langerud.









